PlayStation Plus Nisan 2025 oyunları belli oldu. PS Plus yeni eklenen oyunlar oyunşeverleri sevindirecek. Peki, PlayStation Plus Nisan 2025 eklenen oyunlar neler? İşte PS Plus Nisan 2025 oyunları!

PlayStation Plus eklenecek oyunlar neler? İşte PS Plus Nisan 2025 oyunları!

PlayStation Plus Nisan 2025 oyunları arasında hem nostalji rüzgarı estiren klasikler hem de yakın dönemin sevilen yapımları yer alıyor. 10 Nisan itibarıyla kademeli olarak erişime açılacak oyunlar arasında büyük yapımlar göze çarpıyor.

İşte PlayStation Plus Nisan 2025 oyunları:

PS Plus Extra ve Premium için:

Battlefield 1 (PS4)

(PS4) Blue Prince (PS5)

(PS5) EA Sports PGA Tour (PS5)

(PS5) Hogwarts Legacy (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 (PS5)

(PS5) PlateUp! (PS4, PS5)

PS Plus Premium için ek olarak:

Alone in the Dark 2 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) War of the Monsters (PS4, PS5)

İlginizi Çekebilir: Steam indirimli oyunlar belli oldu! (7-14 Nisan)

PlayStation Plus eklenecek oyunlar listesinin PS Plus Extra ve Premium üyelik seviyelerine göre ayrılmış olması, kullanıcıların beklentilerine göre tercih yapmasını kolaylaştırıyor. Bu oyunların ayrı ayrı satın alınması oldukça maliyetli olacağından, bu tür içeriklerin PlayStation Plus bünyesinde sunulması büyük avantaj sağlıyor.

Peki siz PlayStation Plus eklenecek oyunlar listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu ayki PlayStation Plus yeni oyunlar sizi heyecanlandırdı mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!