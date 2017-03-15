PlayStation Now ile PS 4 Oyunlarını Bilgisayardan Oynamak Mümkün

Sony bilgisayar oyuncularının uzun zamandır beklediği haberi açıkladı ve sonunda PlayStation Now özelliğinin PC’ye geldiğini duyurdu.

Sony’nin bulut sistemi PlayStation Now ile bilgisayarda PS oyunlarını oynamak mümkün olacak. Ücretli olan servis üzerinden bulut ile paylaşılan oyunlar diğer cihazlardan oynanabiliyordu ve şimdi bu diğer cihazlara bilgisayarda katıldı.

Serviste şu anda 450 tane PS 3 oyunu bulunuyor ancak yakında servise PS 4 oyunları da gelecek. Geçen yaz ayında PS Now desteğinin kesileceği açıklanmıştı. PS Now servisi PS 3, PS Vita, PS TV, Sony Bravia TV, Samsung Smart TV ve Sony Blu-ray oynatıcılarda bulunuyordu ancak 15 Ağustos tarihinden itibaren kaldırıldı.

Bu açıklama Microsoft’un oyunlar için Netflix benzeri sistemi Xbox Game Pass servisini duyurmasından ardından geldi. Yaklaşık 100 adet Xbox 460 ve Xbox One oyunu aylık 10 dolarlık üyelik ücreti ile kullanıcıların kullanımına açıldı. Ancak PS Now’ın aksine Xbox Game Pass’ten oyunları indirmek gerekiyor.