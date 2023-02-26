VR için Half-Life: Alyx‘in gelişinin ardından, birçok oyuncu serinin evrenini keşfetmek için geri dönüyor. Ve şimdi PC’de oyuna ışın izleme özelliği ekleyen yeni bir mod ile 1998 klasiğini tekrar deneyimlemek mümkün olacak. Sultim Tsyrendashiev tarafından geliştirilen modifikasyon, gerçek zamanlı ışıklandırma ve gölge efektleri ekleyerek oyuna daha güncel grafikler getiriyor.

Modu denemek için yaratıcının Github sayfasına gidin ve oyunun Steam platformunda bulunan sürümüyle uyumlu olan modu indirin. Aşağıdaki adım adım anlatıma göz atın:

Half-Life’ı Steam üzerinden yükleyin Oyunun bilgisayarınızdaki klasörünü açın. Bunu yapmak için Steam kütüphanesini açın, oyuna sağ tıklayın, “Yönet “i ve ardından “Yerel dosyalara gözat “ı seçin. hl1-rt.zip ve hl1-rt-resources.zip dosyalarını oyun klasörüne açın. İstenirse, orijinal ayarların mod ile etkileşime girmemesi için orijinal dosyaların üzerine yazın

rt_bin/xash3d.exe dosyasını çalıştırın. Gerçek zamanlı görüntüleyiciler arasında geçiş yapmak için X tuşuna basın.

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Half-Life’ın 1990’ların sonunda piyasaya sürülmesinden bu yana, oyun çeşitli grafiksel iyileştirmelerden geçti, ancak bu mod ikonik FPS’ye yeni bir gerçekçilik ve sürükleyicilik katmanı getirmeyi vaat ediyor ve oyunculara oyun bugün mevcut olan yaratıcı yeteneklerle piyasaya sürülseydi nasıl olacağını tatma şansı veriyor.