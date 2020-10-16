Oyun Konsolu
Playstation 5 Türkiye fiyatı belli oldu!
Sony’nin yeni nesil konsolu Playstation 5’in Türkiye satış fiyatı nihayet belli oldu. Açıklamaya göre, yurt dışı fiyatı 499 Euro olarak açıklanan Blu-Ray versiyonun Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı 8299 TL olarak açıklandı.
İlginizi çekebilir: Playstation Store, artık mobil cihazlarda ve internette PS3, PS Vita satmayacak
Playstation 5 Türkiye fiyatı
Sony’nin yeni nesil konsolu Playstation 5 belirli birkaç ülkede 12 Kasım’da satışa sunulacak. Türkiye’de ve dünyanın geri kalan ülkelerinde ise 19 Kasım’da satışa sunulacak. Playstation Türkiye resmi Twitter hesabı tarafından yapılan açıklamaya göre konsol, 8299 TL’ye teknoloji marketleri ve web mağazalarında satışa sunulacak. Açıklanan fiyata göre Playstation Türkiye ekibinin yerel fiyatlandırma konusunda iyi bir iş başardığını söyleyebiliriz. Playstation 5 Blu-Ray versiyonu için açıklanan 499 Euro fiyatı güncel kur ile çevirdiğimizde 4655 TL’ye denk geliyor. Buna %50 gümrük vergisi, %20 ÖTV ve %18 KDV’yi dahil ettiğimizde yaklaşık 9887 TL gibi bir fiyat karşımıza çıkıyor. Sony’nin en büyük rakibi Xbox’ın 499 Euro fiyata sahip yeni nesil konsolu Xbox Series X’in Türkiye fiyatı ise 9299 TL olarak açıklanmış ve web mağazaları aracılığıyla ön siparişe sunulmuştu.
PlayStation 5, 8299 TL’lik satış fiyatı ile 19 Kasım’da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.
*Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir. pic.twitter.com/r1o2YaAOLb
— PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) October 16, 2020
Playstation Türkiye resmi Twitter hesabında paylaşılan gönderide yapılan açıklama şu şekilde: ”PlayStation 5, 8299 TL’lik satış fiyatı ile 19 Kasım’da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak. *Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir.”
Haber
PlayStation Store, artık mobil cihazlarda ve internette PS3, PS Vita satmayacak
PlayStation Store’dan PS3, PS Vita ve PSP oyunlarına mobil veya web üzerinden erişimek isterseniz, birkaç gün içinde satın alamadığınızı göreceksiniz. Birkaç gün önce Eurogamer, Sony’nin geliştirme ortaklarına bir e-posta gönderdiğini ve PS5’in Kasım ayındaki lansmanından önce PS Store yenilemesinin bir parçası olarak değişikliği bildirdiğini bildirdi. Ardından şirket, haberleri kullanıcılara gönderilen bir e-postada doğruladı.
İlginizi çekebilir: PS5 kullanıcı arayüzü ortaya çıktı
Playstation Store satın alma değişikliği ne zaman başlıyor?
Web için yeni Playstation Store arayüzü 21 Ekim – 26 Ekim tarihleri arasında ve 28 Ekim’de mobil cihazlar için kullanıma sunulacak. Bir kez edindikten sonra, artık bir bilgisayar veya telefon üzerinden PS3, PS Vita ve PSP oyunları ve eklentileri satın alamayacaksınız. Neyse ki bu, Sony’nin bu sistemler için dijital oyunları tamamen kaldırdığı anlamına gelmiyor. Eski konsolunuzdaki mağazayı çalıştırabilir ve oradan satın alabilirsiniz. Ayrıca artık PS4 için bile mobil ve web üzerinden uygulama, tema ve avatar satın alamayacaksınız.
Ayrıca Sony, Playstation Store’un İstek Listesi özelliğini sonlandırıyor. Artık bir başlığı, fiyatları izleyebileceğiniz bir listeye eklemek için “kalp” bırakma özelliği olmayacak. Daha önce kaydettiğiniz oyunlar da kaldırılacak. Sony, e-postasında geçmişte satın aldığınız oyunlara ve dijital içeriğe erişiminizi kaybetmeyeceğinizi garanti ediyor. Bu içerik artık PlayStation Store’dan masaüstü veya mobil üzerinden satın alınamayacak olsa da, Sony’nin e-postası, insanların PlayStation Store’a doğrudan PS3 veya Vita üzerinden erişerek PS3, PSP veya Vita içerik satın alabileceklerini belirtiyor. Bek türleri gibi, PS4 uygulamaları, temaları ve avatarları bir PS4 konsolunda PlayStation Store üzerinden indirilebilir. Ve tahmin edeceğiniz gibi, önceden satın aldığınız PS3, PSP veya Vita içeriğine daha önce olduğu gibi erişmeye devam edebileceksiniz. Mevcut PS4 uygulamaları, temaları ve avatarları PS4‘ünüzde kalacaktır.
Haber
PlayStation 5 kullanıcı arayüzü nihayet ortaya çıktı
Bir süredir PlayStation 5 kullanıcı arayüzünü ortaya çıkarmak konusunda utangaç tavırlar sergileyen Sony, sonunda arayüzden bilgiler içeren bir videoyu bizlerle paylaştı. PS4 üzerinde birçok deneyim ve kullanıcı geri dönüşü alan firma, PS5 üzerinde arayüz konusunda ciddi yenilikler sunacak gibi görünüyor.
Önceki serilerden tanıdığımız klasik oyun karuseli üzerinde, 4K için ince ayarlar yapıldığı aktarılıyor. Ayrıca, oynadığımız oyunlar üzerinde yardım ve bazı hızlı kullanım özelliklerine ulaşabilmemizi sağlayan, çok amaçlı bir “Kontrol Merkezi’de” PS5 ile birlikte hayatımıza dahil olacak. Bahsedilen yeni “Kontrol Merkezi”, Sony’nin söylemlerine göre, kullanıcıların neredeyse her şeye kolayca ulaşabilmesini sağlamayı amaçlıyor. Ek olarak merkez, yeni DualSense üzerinde yer alan PS logolu tuşa basılması halinde kolayca ulaşılabilir olacak.
Yeni arayüzden görüntüleri içeren video
İlginizi çekebilir: Spider-Man: Miles Morales yeni oynanış videosu yayınlandı!
Diğer tarafta ise, “Aktiviteler” adı verilen yeni “Kontrol Merkezi” içerisinde yer alan özellik ile birlikte, oyun içerisinde tekrar oynamak istediğimiz bölümlere kolayca erişebileceğiz. Konsolu inceleyen kişilerden de bilindiği üzere, yeni arayüz üzerinde tüm işlemler çok hızlı gerçekleşecek. Ek olarak PlayStation Store’un da PS5 arayüzüne tamamen entegre edildiğini düşünürsek, bu yıl geçmişte şikayet edilen birçok PlayStation kullanıcı arayüzü kusurunun çözüldüğünü görebileceğiz.
Oyun
Microsoft Flight Simulator oyununa Xbox Series X binası modlandı!
Microsoft Flight Simulator oyununa ilginç bir mod yapıldı. Bir oyuncu oyuna Xbox Series X konsolunu bina olarak ekledi.
İlginizi çekebilir; YouTube, içerik oluşturucular için güncellenmiş bilgiler sunmaya devam ediyor
Microsoft Flight Simulator için ilginç bir mod!
Oyun dünyasının son dönemde adından çokça söz ettiren yapımı olan Microsoft Flight Simulator, oyuncular tarafından oldukça beğeniyle oynanmaya devam ediyor. Microsoft’un elinden çıkan oyun, teknik olarak oldukça başarılı bir iş çıkarmış ve gerçekten kaliteli bir simülasyon oyunu olmayı başarmıştı. Modlamanın da mümkün kılındığı oyun, bazen oldukça yaratıcı fikirlerin uygulandığı bir platforma da dönüşebiliyor. Reddit isimli sosyal medya platformunda bir oyuncu oyuna Xbox Series X oyun konsolunu bina olarak eklemeyi başarmış. Yaptığı modelleme ile Microsoft’un Washington merkezini 200 metrelik konsol ile değiştiren Oh_Gaz isimli kullanıcı, bir adet de oyun içi videoyu takipçileri ile paylaştı.
I modelled a 200m Xbox SeriesX for Microsoft’s HQ @ Redmond, Washington from MicrosoftFlightSim
Mod ile alakalı henüz dosya paylaşmayan kullanıcı, özellikle modellemenin kalitesinden dolayı övgüleri üzerine toplamayı başardı. Yakın zamanda PlayStation 5 oyun konsolunu da oyuna ekleyeceğini bildiren Oh_Gaz, uçakların bu konsol binalara iniş yapabildiğini de belirtti. Yeni nesil ile birlikte oyunun sınırları zorlayacağı düşünülürken, PC oyuncularının yaptığı modlar ile birlikte ortaya ilginç ve renkli görüntüler çıkmakta. PC ve Xbox One için an itibariyle satışta olan oyun bakalım uzun süre daha adından söz ettirebilecek mi bekleyip göreceğiz.