PlayStation 5, SSD ile geliyor!

Japon teknoloji devi Sony, ismi PlayStation 5 olması beklenen yeni nesil konsolunun birkaç özelliğini açıkladı. PlayStation 5’in SSD ve ray tracing(ışın izleme) desteği ile gelmesi bekleniyor. PlayStation 5’in en büyük rakibi, Microsoft’un satışa sunacağı Xbox One X‘in özellikleri ise, PlayStation 5’in aksine henüz duyurulmadı.

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PlayStation 5 özellikleri

PlayStation 5, PlayStation 4 Pro dahil Sony firmasının şu ana kadar çıkardığı tüm oyun konsollarından çok daha güçlü olacak. PlayStation 5, Radeon Navi tabanlı özel yapım bir GPU(Grafik İşlemci Birimi) ve 8 çekirdekli 7 nm Zen 2 mikromimarili AMD’nin 3. nesil Ryzen tabanlı bir işlemcisini bulunduracak. Amerikalı video oyunu tasarımcısı Mark Cerny‘nin iddiasına göre, grafik işlemci birimi, ışığın 3 boyutlu ortamlarla nasıl etkileşime girdiğini modelleyen ray tracing teknolojisine sahip olacak. Bu lüks teknoloji şu an için hiçbir oyun konsolunda bulunmuyor.

Sony’nin yeni konsolu, gelecekte evlerimizde yaygın olarak kullanacağımız fütüristik sayılabilecek 8K çözünürlüğü destekleyecek. Böylece uzun yıllar boyunca yenilenme gereksinimi duyulmadan kullanılabilecek. Şu anlık kaç FPS destekleyeceği bilinmemekle birlikte minimum standardın 60 FPS olması öngörülüyor.

PlayStation 5, eski HDD teknolojisinden bu modelinde kurtulmuş olacak. SSD ile gelecek konsol, yükleme ekranlarında dakikalarca bekleme olayını tarihe gömecek gibi görünüyor. Sony bu girişimiyle fedakarlık yaparak, PlayStation‘larına sürekli SSD yükseltmesi yapan hayranlarına kıyak geçmiş olacak ve hayranlarını uğraşmaktan kurtaracak. HDD ve SSD farklarına gelecek olursak; sabit diskler, içinde bilgiyi okumak ve yazmak için hareketli parçalar bulundururken, SSD‘ler hiçbir hareketli parçaya sahip değiller ve veriyi flash bellek yongalarında depolarlar. Bu sebeplerle, HDD‘ler mekanik olduğundan veriye erişmek SSD‘lere göre çok daha yavaştır.



PlayStation 4, 299 Dolar’a, PlayStation 4 Pro ise 399 Dolar’a Amerika’da alıcı buluyor fakat PlayStation 5‘in fiyatı henüz bilinmiyor. PlayStation 5’in diğer özelliklerine gelecek olursak, selefi gibi PlayStation VR teknolojisine sahip olacak. Fiziksel boyutları henüz açıklanmayan konsolun Wi-Fi özellikleri, güç tüketimi ve depolama kapasitesi bilinmiyor. Ayrıca optik ses ve AV ses-görüntü çıkışı bulundurup bulundurmayacağı, kaç GB belleğe sahip olacağı, kaç adet USB portuna ve hangi standarda sahip olacağı da bilinmiyor.

Şu ana kadar Sony‘den gelen bilgiler bu yöndeydi. Yukarıda belirttiğimiz gibi yeni konsolun birçok özelliği henüz net durumda değil. Lansmanının ne zaman yapılacağı da şu an için belli değil. Sony‘nin PlayStation 5 hakkındaki açıklamalarını merakla takip edip, size bildiriyor olacağız.