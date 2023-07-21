2000’li yılların hayatımıza getirdiği şeylerden bir tanesi de oyun konsolları. Bu bağlamda Nintendo, Xbox, Playstation gibi ürünler gerek ülkemizde gerekse de dünya genelinde çok sevildi ve çok kullanıldı. Bunlardan en sevileni ise hiç şüphesiz Playstation. Sony’nin üretimi olan bu oyun konsolunun toplamda 5 farklı nesli bulunuyor. Bu nesillerden sonuncusu olan Playstation 5, çip üretimi kıtlığına denk geldiği için stoklarda çoğunlukla bulunamıyor. Karaborsaya kadar düşecek kadar sevilen Playstation 5’in Spider-Man 2 sınırlı sürüm versiyonu piyasaya sürülüyor.

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Japon teknoloji devi, yeni Playstation Spider-Man 2 Edition’ı 28 Temmuz tarihinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Resmi satışları ise 1 Eylül tarihinde başlayacak.

Halihazırda bir PlayStation 5 konsolunuz varsa, özel ön yüzleri ve DualSense kablosuz kontrol cihazlarını satın alabilirsiniz. Sınırlı sayıda olacak olan bu özel pakette ise özel tasarımlı bir PlayStation 5 ve özel tasarımlı Dual-Sense kontrolcü bulunacak.

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Bu özel sürümün satışları 28 Temmuz tarihinde başlayacak. Bu ön satışlardan sonra oyun konsolunun fiyatları yükselebilir ya da ön sipariş için özel kampanyalar yapılabilir. Sony henüz PlayStation 5 Spider-Man 2 özel sürümünün fiyatını açıklamadı. Ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı da halen merak konusu.