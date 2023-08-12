Sony’nin uzun süredir beklenen PS5 Slim modeli hakkındaki söylentiler sonunda somut bir şekilde görüntülendi. PS5 Slim olarak adlandırılan ve çıkarılabilir disk sürücüsüyle ve nispeten ince (olması gereken) yapısıyla dikkat çeken bu yeni PlayStation 5 revizyonuyla ilgili heyecan verici detaylar gün yüzüne çıktı. Ancak bu model beklediğiniz kadar ince olmayabilir! Diyete giren PlayStation 5 pek başarılı olamamış sanki!

Sony’nin PS5 Slim Modeli İçin Sızdırılan Görüntüler ve Video Heyecan Yaratıyor!

Bugün, Çin’de bir forumda paylaşılan ilk görüntülerle birlikte, bir PS5 Slim modeline ait olduğu söylenen bir video da sızdırıldı. Bu sızıntılar, PS5 Slim’in daha ince ve biraz daha kısa bir yapıya sahip olduğunu ve çıkarılabilir bir disk sürücüsüne ev sahipliği yapabileceğini ortaya koyuyor.

Avustralyalı bir PlayStation onarım uzmanı olan Better Way Electronics’in paylaştığı video ise yeni modelin kasasını detaylıca gözler önüne seriyor. Görüntülerde, disk sürücüsü için bir çıkıntı, havalandırma delikleri için daha küçük bir alan ve iki yarığın yanı sıra çift USB-C bağlantı noktaları gibi özellikler dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl, Sony’nin çıkarılabilir disk sürücülü bir PS5 modeli üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Bu yeni modelin, disk sürücüsüz bir şekilde veya isteğe bağlı olarak disk sürücüsü eklenmiş olarak satışa sunulabileceği belirtiliyor. Bu durum, daha ince ve hafif bir PS5 modelinin geleceğine işaret ediyor ve kullanıcıların daha sonraki bir tarihte disk sürücüsü takabilmesine de olanak tanıyacak, yani çeşitlilik artacak.

Bununla birlikte, Microsoft’un da benzer bir hamle yapabileceği düşünülüyor. Microsoft, PS5 Slim modelinin fiyatının PS5 Digital Edition ile aynı olacağını düşünüyor. Microsoft da Xbox serisini buna uygun şekilde güncellemeyi düşünebilir.

Sony’nin PS5 Slim modeline yönelik bu sızıntılar ve söylentiler, oyun dünyasını heyecanlandırdı. Eğer bu sızıntılar doğruysa, yakın gelecekte PS5 Slim ile ilgili resmi duyuruların gelmesi bekleniyor. Oyunseverler, beklenen bu yeni PS5 modelinin özelliklerini ve tasarımını daha yakından görebilmek için sabırsızlıkla haftaları sayıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce diyete giren PlayStation 5 nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!