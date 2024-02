Yeni nesil oyun konsolları hakkındaki tartışmalar, tanınmış bir AMD sızıntıcısının son yorumlarıyla bir kez daha alevlendi. PlayStation 6 ve yeni nesil Xbox gibi konsolların, önemli değişikliklere ve meydan okumalara hazırlandığına dair haberler, endüstriyi heyecanlandırıyor.

Sony COO’su Hiroki Totoki’nin, önceki nesillere kıyasla bileşen maliyetlerinin artması nedeniyle PlayStation 5’in yaşam döngüsü boyunca kar artırmanın zorluğunu dile getiren açıklamalarının ardından, bilinen AMD sızıntıcısı Kepler’den de ilginç yorumlar geldi. Kepler, gelecek nesil konsolların daha küçük performans kazanımlarına sahip olacağını veya daha yüksek fiyatlara mal olacağını belirtti. Bu yorumlar, transistör başına maliyetlerin artmasının ve basit kalıp küçültmelerinden kaynaklanan tasarrufların azalmasının gelecekteki konsollara yansıyabileceğini öne sürdü.

Özellikle, Sony’nin COO’sunun maliyet artışları hakkındaki endişeleri, gelecekteki konsol piyasasının nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları sunuyor. Önümüzdeki dönemde PlayStation 6 ve yeni nesil Xbox gibi konsolların çıkışı, hem oyun endüstrisi hem de tüketiciler için heyecan verici bir dönemi başlatabilir.

Cost per transistor has remained flat through FinFETs and will go up with GAAFETs/CFETs.

The days of free cost savings with die shrinks is over and things will only get worse.

Future consoles will either have increasingly smaller performance gains or significantly higher prices https://t.co/4UZSOzy4sh

— Kepler (@Kepler_L2) February 14, 2024