Çıkışında çip krizinden dolayı maalesef ki stok sorunu yaşayan PS5, şu sıralar bu sorunları aştı ve peynir ekmek gibi satmaya devam ediyor. Rakibi Xbox Series X ve Series S karşısında ezici bir üstünlüğe sahip olan PS5’e daha doğru düzgün özel oyun çıkmamışken bugün PS5 Pro söylentileri ortaya çıktı. Bugün gelen yeni bir rapora göre PlayStation 5 Pro üzerinde çalışılıyor ve önümüzdeki yılın sonlarında piyasaya sürülecek.

Insider Gaming tarafından paylaşılan bu yeni rapor, şu anda 2024’ün sonlarında piyasaya sürülecek olan büyük bir PlayStation 5 donanım revizyonunun üzerinde çalışıldığını ortaya koyuyor. Insider Gaming tarafından belirtildiği gibi, Marc Cerny’nin yakın tarihli bir patenti, Sony’nin ışın izleme performansını iyileştirmeye çalıştığını gösteriyor. Insider Gaming geçmişte son derece güvenilir olduğunu kanıtlamış olsa da, bugünün PlayStation 5 Pro raporunu şüpheyle yaklaşmalıyız diye düşünüyoruz..

Portatif disk sürücüsünü destekleyen donanım revizyonu gerçekse ve bu yıl geliyorsa, Sony’nin mevcut nesil konsolunun güçlendirilmiş modeli hakkında daha fazla açıklama yapması biraz zaman alabilir.

İlginizi Çekebilir: PS5 Discord ve 2K VRR Özelliğiyle Güncellendi!

Sony, konsolun donanımı üzerinde çalışmanın yanı sıra sistem güncellemeleri ile mevcut PlayStation 5 modellerine yeni özellikler ve iyileştirmeler getirmek için de çalışıyor. En son küçük güncelleme bugün erken saatlerde yayınlandı veDiscord sohbet sorununu ele aldı, en son büyük güncelleme olan 7.00 güncellemesi ise Discord entegrasyonu, 1440p çözünürlük için VRR desteği ve çok daha fazlasını eklemek için bu ayın başlarında yayınlandı.