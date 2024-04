PlayStation 5’in piyasaya sürülmesinin üzerinden zaman geçse de, oyun topluluğu hâlâ bir PlayStation 5 Pro’nun gerçekten gerekliliğini tartışıyor. Bazıları, mevcut nesil oyun deneyimini geliştirmek için bir “Pro” versiyonunun zorunlu olduğunu savunurken, diğerleri bu fikri sadece bir internet efsanesi olarak görüyor.

Twitter’da konuşan tanınmış AMD sızıntıcısı Kepler, Sony’nin henüz açıklanmayan orta nesil donanımı ve temel modelin keşfedilmemiş potansiyeli hakkında yorumlar yaparak, konsol dünyasının artık 90’ların veya 2000’lerin donanım anlayışından çok uzak olduğunu belirtti. Ancak, bazıları bu görüşe karşı çıkarak, donanımın Nintendo 64 ve PlayStation 3 gibi eski sistemlerde olduğu gibi ezoterik olmadığını iddia ediyor.

İlginizi Çekebilir: PlayStation 5 Pro için geri sayım başladı

Son yıllarda, donanım satıcıları ürünlerinin tasarımını homojenleştirmeye başladılar ve benzer tasarımlara yöneldiler. Kepler’e göre, modern CPU’lar ve GPU’lar arasında çok az fark var ve bu nedenle bir satıcı için yapılan optimizasyon aslında hepsi için geçerli. Bu durum, geliştiricilerin kullandığı araçların ve optimizasyon tekniklerinin gelişmesiyle birlikte günümüzde daha az fark yaratıyor.

Not to mention that all the tools used by devs (e.g compilers) have improved massively over the years and can extract most of potential performance with ease.

Nobody does “to the metal” optimization these days because it’s a) too hard b) largely unnecessary.

— Kepler (@Kepler_L2) April 15, 2024