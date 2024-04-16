Sony‘nin henüz resmi olarak tanıtmadığı PlayStation 5 Pro, yayımlanan bir rapora göre Eylül 2024’te kullanıcılarla buluşabilir. Bugün yayımlanan bir rapora göre, Sony Ağustos 2024’ten itibaren sertifikasyon için gönderilen her PS5 oyununun PlayStation 5 Pro ile uyumlu olmasını bekliyor. Bu durum, konsolun bu aydan itibaren piyasaya sürülmesini beklenir kılıyor. Ancak, Sony’nin son birkaç yıldır Eylül ve Kasım ayları arasında yeni ev eğlence donanımlarını piyasaya sürdüğü göz önüne alındığında, PlayStation 5 Pro’nun da bu zaman dilimi içinde çıkabileceği tahmin ediliyor.

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The Verge’in raporunda, PlayStation 5 Pro’nun daha güçlü bir GPU, biraz daha hızlı bir CPU, geliştirilmiş ışın izleme, artırılmış RAM kapasitesi ve bant genişliği gibi özelliklerle geleceği belirtiliyor. Bu özellikler, oyun deneyimini daha da iyileştirmeyi amaçlıyor.

Bazıları, PS5 Pro’nun beklenenden daha büyük gelişmelere sahip olmadığını düşünebilir. Ancak, konsolun temel modelinden daha güçlü olmamasının sebebi, geliştiricilerin oyunlarını bu seviyede geliştirmenin zor olabileceği gerçeğidir. Bu nedenle, PlayStation 5 Pro, geliştiricilere oyunlarında iyileştirmeler yapmak için daha kolay ve ekonomik yollar sunmayı hedefliyor.

Sony’nin bu yeni konsoluyla ilgili daha fazla detayın yakın zamanda ortaya çıkması bekleniyor. Yeni bilgiler geldikçe, sizi PS5 Pro hakkındaki gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz. En son haberler için bizi takip etmeye devam edin.