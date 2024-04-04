Sony‘nin, PlayStation 5 Pro’nun şimdilik bilinmeyen potansiyeline rağmen geliştiricilere mevcut oyunları iyileştirmenin ekonomik ve kullanıcı dostu yollarını sunmayı amaçlıyor.

Moore’s Law is Dead podcast’inin son bölümünde, The Elder Scrolls gibi önemli oyun serilerinde çalışmış deneyimli bir geliştirici, PlayStation 5 Pro hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. PlayStation 5 Pro’nun mevcut donanım teknolojisinin ötesine geçemeyeceğini belirten geliştirici, temel modelin gelecekteki donanım planlaması için geliştiricilere zaman vermesi gerektiğini vurguladı.

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Geliştiricilerin zaten belirlenmiş olan bütçeleriyle projelerini daha yüksek özelliklere yükseltmekte zorlanacaklarını belirten yorumlar, Sony’nin gelecek nesil sistemleri üzerine çalıştığını gösteriyor. Bu da, PlayStation 6 için hazırlık yapıldığına işaret ediyor olabilir.

Sony’nin geliştirici dostu yaklaşımı, PlayStation 3 günlerinden beri biliniyor. Bu nedenle, PlayStation 5 Pro’nun geliştiricilere kolay ve ekonomik iyileştirmeler yapma imkanı sunması şaşırtıcı değil. PlayStation Spectral Super Resolution Enhancer gibi özellikler de benzer şekilde tasarlandı. Bu özellikler, belirli donanımlara uyumlu hale getirilmiş ve Sony’nin API değişiklikleriyle kolayca uygulanabilmiştir. Bu, AMD FSR gibi diğer çözümlerden daha kolay bir şekilde entegre edilebilir.

Geçtiğimiz hafta, PlayStation 5 Pro’nun gelişmiş etiketi hakkında daha fazla bilgi edinmiştik. Bu etiket, artırılmış çözünürlük, yüksek kare hızı ve ışın izleme efektleri sunan oyunlara verilecek. Ancak, bir oyunun bu etiketi alması için bu iyileştirmelerden yalnızca birinin bulunması yeterli olacak. Bu nedenle, saniyede 60 kare oynanış sunan ve geliştirilmiş ışın izleme özelliği olan oyunların sayısının sınırlı olabileceği tahmin ediliyor.