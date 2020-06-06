PlayStation 5 oyunlarını yapmak galiba çok da ucuz olmayacak!

Oyun dünyasının merakla beklediği PlayStation 5 cephesinden yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sony cephesi konsola oyun yapmanın eskisi kadar ucuz maliyetli olmayacağını düşünüyor.

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Oyun yapım maliyetlerinin artması bekleniyor!

Oyun dünyasının son dönemler içerisinde en önemli hareketliliğine sebep olan yeni nesil konsollar, daha piyasaya çıkmadan dedikoduları ve tahminleri beraberinde getiriyorlar. Sony cephesinin bu yıl en önemli olayı olan PlayStation 5, görünüşe göre her yönüyle masraflı bir konsol olacağa benziyor. Sony Interactive Entertainment başkanı CEO Jim Ryan yaptığı açıklama ile, yeni nesil konsola oyun yapmanın eskisinden daha maliyetli olacağını belirtti. Özellikle grafik olarak teknolojinin çok ilerlediğini belirten Ryan, yapımcıların çalışan sayılarını arttıracaklarını düşündüklerini ve bunun da maliyet artışına neden olacağını belirtti. Ancak Ryan, her ne olursa olsun çok büyük bir maliyet artışının da olmayacağını düşündüklerini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Epic Games firmasının, PlayStation 5 üzerinde çalışan Unreal Engine 5 demosunu göstermesinin bu yorumlara sebep olduğu düşünülmekte. Özellikle AAA oyunlarda yapımcıların işlerinin maliyet bakımından kolay olmayacağı düşünülmekte. ABD’de yaşanan olaylar nedeniyle tanıtımı ertelenen cihaz, oyun dünyası içerisinde önemli bir yere sahip. Tıpkı rakibi Xbox Series X gibi en kuvvetli konsol olmayı amaçlayan PlayStation 5, yıl sonu yaklaştıkça hayranlarını meraklandırmaya devam ediyor. Bakalım Sony, yüksek beklentilerin altından kalkabilecek ve Microsoft cephesini geride bırakabilecek mi bekleyip göreceğiz.