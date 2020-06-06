Oyun Konsolu
PlayStation 5 oyunlarını yapmak galiba çok da ucuz olmayacak!
Oyun dünyasının merakla beklediği PlayStation 5 cephesinden yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sony cephesi konsola oyun yapmanın eskisi kadar ucuz maliyetli olmayacağını düşünüyor.
İlginizi çekebilir; Epic Games, PS 5 üzerinde çalışan Unreal Engine 5’i gösterdi!
Oyun yapım maliyetlerinin artması bekleniyor!
Oyun dünyasının son dönemler içerisinde en önemli hareketliliğine sebep olan yeni nesil konsollar, daha piyasaya çıkmadan dedikoduları ve tahminleri beraberinde getiriyorlar. Sony cephesinin bu yıl en önemli olayı olan PlayStation 5, görünüşe göre her yönüyle masraflı bir konsol olacağa benziyor. Sony Interactive Entertainment başkanı CEO Jim Ryan yaptığı açıklama ile, yeni nesil konsola oyun yapmanın eskisinden daha maliyetli olacağını belirtti. Özellikle grafik olarak teknolojinin çok ilerlediğini belirten Ryan, yapımcıların çalışan sayılarını arttıracaklarını düşündüklerini ve bunun da maliyet artışına neden olacağını belirtti. Ancak Ryan, her ne olursa olsun çok büyük bir maliyet artışının da olmayacağını düşündüklerini belirtti.
Geçtiğimiz günlerde Epic Games firmasının, PlayStation 5 üzerinde çalışan Unreal Engine 5 demosunu göstermesinin bu yorumlara sebep olduğu düşünülmekte. Özellikle AAA oyunlarda yapımcıların işlerinin maliyet bakımından kolay olmayacağı düşünülmekte. ABD’de yaşanan olaylar nedeniyle tanıtımı ertelenen cihaz, oyun dünyası içerisinde önemli bir yere sahip. Tıpkı rakibi Xbox Series X gibi en kuvvetli konsol olmayı amaçlayan PlayStation 5, yıl sonu yaklaştıkça hayranlarını meraklandırmaya devam ediyor. Bakalım Sony, yüksek beklentilerin altından kalkabilecek ve Microsoft cephesini geride bırakabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Sony, PlayStation 5 tanıtımını erteledi!
Sony, PlayStation 5 oyun konsolunu merakla bekleyen hayranlarını üzdü. Firma yaptığı paylaşım ile tanıtımın ileri bir tarihe atıldığını duyurdu.
İlginizi çekebilir; PlayStation 5 oyun konsoluna ait tüm özellikler açıklandı!
ABD’de yaşanan olaylar PlayStation tanıtımını etkiledi!
Oyun dünyasının en hareketli dönemlerini yaşadığı şu günlerde, gözler yeni çıkacak oyun konsollarında idi. Bu piyasanın en önemli iki oyuncusundan Microsoft geçtiğimiz ay yeni konsolunu tanıtır iken, herkes merakla PlayStation tarafından gelecek gelişmeleri takip ediyordu. Daha önce konsolun özelliklerini açıklayan firma, 4 Haziran 2020 tarihinde de tanıtım yapmayı planlıyordu. Ancak görünüşe göre planlarda değişiklik oldu. PlayStation Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile etkinliğin ertelendiğini duyurdu. Kutlama yapmak için doğru zaman olmadığını belirten firma, daha önemli seslerin duyulmasının gerektiğini belirterek, şu an için ön planda olmamalarının daha doğru olacağını duyurdu.
Bu paylaşım tahmin edildiği üzere ABD‘de yaşanan ırkçılık karşıtı protestolar için yapıldı. Sony, daha önemli konuların gündemi meşgul etmesi gerektiğini düşünerek tanıtım etkinliğini erteleme kararı aldı. Tam olarak hangi tarihlerde yapılacağı aktarılmayan etkinlik için firma, beklemekte kalın dedi. Gün geçtikçe etkisi artan protestolar karşısında firmalar da belli oranlarda aksiyon almaya başladı. Sony de tıpkı Google ve Electronic Arts gibi etkinlik erteleme yoluna başvurdu. Bakalım ilerleyen günlerde etkinlik erteleme yoluna giden başka firma olacak mı bekleyip göreceğiz. Ancak görünen o ki protestolar kolay kolay yakın bir tarihte sonuçlanmayacak ve olası birkaç etkinlik bu durum karşısında ertelenecek gibi gözüküyor.
Haber
Sony doğruladı: PlayStation 5 için tanıtım tarihi nihayet ortaya çıktı
Sony, PlayStation 5 için 4 Haziran 23:00’da bir etkinlik yapmayı planladığını duyurdu. PlayStation 5 sunumu bir saatten fazla sürecek ve konsol için yeni PS5 oyunlarının yanı sıra, Sony’nin yeni nesil konsolunun ilk gerçek oyunu sergilenecek.
Belirli ayrıntıların henüz kesinleşmemesine rağmen, PlayStation CEO’su Jim Ryan, PS5’in 2020’de halen piyasaya sürülme ihtimalinin olduğunu açıkladı. PlayStation Blogu’nda yer alan açıklamaya göre, PS5’e gelen oyunlar, dünya çapındaki yenilikçi stüdyolardan endüstride en iyiyi temsil etmek için gelecek. Ayrıca büyükten küçüğe, en köklü firmalar dahil olmak üzere, tüm yapım şirketleri için PS5 içerisinde bulunan donanımı en iyi yansıtacak ve performansını en iyi temsil edecek yapımların geliştirilmesi için açıklamalar yapılmış.
Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC
— PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020
İlginizi çekebilir: PlayStation 5’in tanıtım günü belli olmuş olabilir!
4 Haziran tarihinde yapılacak etkinliğin, büyüklüğü konusunda henüz net bir bilgi bulunmamakta, fakat görünen o ki konsolu neredeyse tüm detaylarıyla görebilmemiz mümkün olacak. Microsoft’un Xbox Series X ile ilgili tasarım detayları ve birçok özelliği paylaştığını düşündüğümüzde, etkinlik ciddi anlamda ses getirebilir. Sony, bugüne kadar tasarım konusunda hiçbir detay belirtmeden ve sızıntılara yol açmadan sessizliğini korumayı başarmıştı.
Epic Games kısa bir süre önce PS5’te oynanan ve Unreal Engine 5 ile geliştirilmiş teknoloji demosuyla büyük ses getirmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Epic Games, “Tamamen oynanabilir bir demo, PlayStation 5 geliştirici kitinin arkasına sadece kayıt cihazı yerleştirdik ve HDMI’dan çıkan sinyali kaydettik” gibi bir açıklamada bulunarak, konsolun gücünü özetlemişti. Ayrıca Epic, PS5’in bünyesinde bulunan SSD mimarisinin, günümüz ileri teknoloji bilgisayarlarında kullanılan disklere nazaran, daha iyi bir performansa sahip olduğunu da vurguladı. Oyun dünyasına damga vurması beklenen PlayStation 5 etkinlik detayları tamamen ortaya çıktığında sizler için paylaşacağız.
Oyun
Xbox Series X eski oyunlar için HDR ve 120 FPS desteği sunacak!
Oyuncular tarafından uzun zamandır beklenen yeni nesil oyun konsolları hakkında güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Microsoft, Xbox Series X ile birlikte geriye dönük uyumluluğun yanı sıra eski oyunlar için HDR ve 120 FPS desteği sunacaklarını açıkladı.
İlginizi çekebilir: Google’ın Artı Kodu ile adres olmadan konum paylaşmak artık çok kolay!
Series X eski oyunlar için HDR ve 120 FPS desteği sunacak!
Microsoft, Xbox Series X’in geriye dönük uyumluluğu konusunda oldukça geniş bir oyun yelpazesine sahip olacağını daha önce belirtmişti. Series X ile birlikte XboxOne, Xbox 360 ve birçok Xbox oyununu oynayabileceksiniz. Şirket son yaptığı açıklaması ile birlikte Xbox Series X’in eski oyunlara otomatik olarak HDR desteği sunacağını söyledi.
Xbox partner proje yöneticisi Jason Ronald açıklamasında şunları söyledi: “Xbox İleri Teknoloji Grubu ile yapılan işbirliği sayesinde Series X platformu, oyunlara otomatik HDR desteği getirecek yeni bir teknolojiye sahip olacak. Platform bu işlemi gerçekleştiren teknolojiyi kendi içerisinde barındırdığı için HDR’ın oyun performansı üzerinde olumsuz hiçbir etkisi olmayacak. Bu teknolojiyi HDR’dan 20 yıl kadar önce çıkan Xbox ve Xbox 360 oyunlarına da uygulamak mümkün.”
Microsoft’un yeni HDR rekonstrüksiyon teknolojisi platform düzeyinde uygulanmakta. Şirket bu sayede oyun yapımcıları için iş yükü oluşturmadan bu desteği oyunculara sunabilecek.
Microsoft yeni nesil oyun konsolu Series X ile FPS değerlerini de artıracak
Şirket saniye başına düşen kare sayısını artırarak Xbox Series X üzerinde çalışacak eski oyunları geliştirmeyi planlıyor. Ronald açıklamasında “Uyumluluk ekibinin çalışmaları sonucunda kare hızlarını 30 FPS’den 60 FPS’e ve 60 FPS’den 120 FPS’e yükseltmek mümkün.” dedi. Tüm bu yeniliklerin yanı sıra Microsoft ekibi Series X ile birlikte gelecek olan ve birden fazla oyun arasında hızlı geçişler yapmanıza olanak sağlayan teknolojiyi de eski oyunlar için etkinleştireceklerini söyledi.