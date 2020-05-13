Oyun
Epic Games, PS 5 üzerinde çalışan Unreal Engine 5’i gösterdi!
Epic Games firmasının en önemli yatırımları arasında yer alan Unreal Engine, yeni nesli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
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Unreal Engine 5’i PS 5’de çalıştırdılar!
Oyun dünyasının önemli teknolojileri arasında yer alan Unreal Engine, yeni sürümü ile oyuncuları ve geliştiricileri karşılamaya hazırlanıyor. Firmanın ürünü olan seri, 4. nesli ile hala adından oldukça söz ettirmekte. Özellikle konsol dünyasında gelişmelerin sıkça yaşandığı şu günlerde Epic Games de, yeni nesil Unreal Engine için çalışmaları hızlandırdı. Firma tarafından paylaşılan bir videoda, yeni oyun motoru Unreal Engine 5 ile hazırlanan demonun, PlayStation 5 konsolunda çalıştırıldı belirtildi. Oynanış videosu sayesinde yeni oyun motorunun yapabildikleri de bir nebze olsun görülmüş oldu. Gerçek zamanlı atmosfer sayesinde oyunculara daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlayan oyun motoru, bir önceki seriye göre oldukça yetenekli bir şekilde karşımıza çıkacak gibi duruyor.
Fortinte‘ı da bu oyun motoru ile geliştiren yapımcı firma , yeni teknolojisi ile ileride çıkacak olan güçlü konsolları doğru bir şekilde birleştirmek istiyor. Unreal Engine 4‘ün ücretsiz olduğu piyasa da acaba Epic Games yeni oyun motoru Unreal Engine 5‘i de ücretsiz yapacak mı merakla bekliyor olacağız. 2021 yılında piyasaya sürülecek Unreal Engine 5, bakalım oyun dünyasına nasıl bir etki yaratacak. Özellikle grafiklerin ve fizik motorlarının inanılmaz geliştiği son yıllarda, Epic Games bizlere nasıl bir deneyim sunacak merakla bekliyor olacağız.
Haber
GTA 5, yarın Epic Store üzerinde ücretsiz olarak dağıtılabilir!
Her hafta Epic Store’un bazı oyunları ücretsiz ve kalıcı olarak oyunculara sağladığını biliyoruz. Geçtiğimiz hafta ise herkes rutin bir şekilde gelecek hafta yayınlanacak oyunun ismini beklerken, Epic Games bir sürpriz yaparak oyunu “Gizemli Oyun” olarak belirtmişti. Bugün yabancı bir kaynakta ortaya çıkan sızıntı ise, Epic Games’in yarın GTA 5’i ücretsiz ve kalıcı olarak kullanıcılara sağlayacağını söylüyor.
Bahsi geçen GTA 5 sürümü, Premium Edition olacak ve kütüphanemize eklediğimiz andan itibaren kalıcı olarak bizim olacak. Sızıntının kaynağı GamePressure, Take-Two ve Epic Games arasında ciddi bir anlaşmanın yapıldığını ve GTA 5’in 14 Mayıs tarihinden, 21 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak elde edileceğini söylüyor. GTA 5’in 2013 yapımı bir oyun olduğunu düşündüğümüzde halen ciddi satış oranları yakalaması ve anlık oyuncu istatistiklerinde öne çıkması dikkat çekiyor.
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Neden mümkün gibi görünüyor?
Eğer söylenti doğruysa, Epic Games bu zamana kadar, Store içerisinde en büyük oyunu hediye etmiş olacak. Mevcut durumda, Rockstar Games’in gelirinin büyük bir kısmını GTA Online içerisinde elde ettiğini biliyoruz. Bu aşamada, hediye edilecek olan GTA 5’in, online ödemeler adına firmaya ciddi bir katkısı olabilir. Global anlamda 120 milyondan fazla kopya satan GTA 5, dünya genelinde en çok satan üçüncü oyun olma ünvanını da bünyesinde bulunduruyor.
e-Spor
1907 Fenerbahçe Espor, Kış Mevsimi Şampiyonu oldu
Vodafone FreeZone sponsorluğunda 1907 Fenerbahçe Espor ile Fastpay Wildcats arasında geçen Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali nefesleri kesti. Koronavirüs salgını nedeniyle online oynanan finali kazanan takım 1907 Fenerbahçe Espor oldu.
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Dünyanın ve Türkiye’nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan League of Legends, 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu süreler kat kat arttı.
Vodafone FreeZone sponsorluğundaki turnuvanın 2020 Kış Mevsimi Finali 11 Mayıs’ta online olarak oynandı. Saat 14:00’de başlayan ve oyuncuların evlerinden bağlandığı final maçı, watch.lolesports.com, nimo.tv, Twitch, YouTube ve Vodafone TV ekranlarından canlı olarak yayınlandı.
1907 Fenerbahçe Espor’un rakibi Fastpay Wildcats, sezonu dördüncü sırada bitirmesine rağmen playofflarda sergilediği başarılı performans ile adını finale yazdırmayı başardı. Ancak finalde güçlü rakibi karşısında IWC, iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen bu galibiyete yeterli olmadı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı final maçını, Fastpay Wildcats’i 3-0’lık skorla mağlup eden 1907 Fenerbahçe Espor kazandı.
Bu güzel final mücadelesinde en değerli oyuncu (MVP) ödülünü ise yüksek performansıyla dikkat çeken, 1907 Fenerbahçe Espor’un Orta Koridor oyuncusu Ersin ‘Blue’ Gören aldı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürdüklerini belirtti. Aksoy ayrıca, “Türkiye’nin en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne 3 yıldır destek veriyoruz. Birinciliği kazanan 1907 Fenerbahçe Espor takımını kutluyoruz. En Değerli Oyuncu ödülüne hak kazanan Ersin ‘Blue’ Gören’i de ayrıca kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz ” dedi.
Oyun
Sony, yeni bir VR teknolojisi üzerinde çalışıyor!
Sony, yeni nesil PlayStation modellerinde kullanılmak üzere yeni VR sistemi geliştiriyor. Gelen bilgilere göre parmakların kontrolcü olarak algılanacağı sistem üzerinde çalışıyor.
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Parmakları takip edebilen VR kontrolcüsü!
VR teknolojisi ya da bildiğimiz adıyla sanal gerçeklik gözlükleri, son yıllarda büyük gelişme kat etmişti. Daha çok oyun sektörü ile içli dışlı olarak gördüğümüz bu sistem aslında bir çok iş koluna da yardımcı olmuştu. Gelişen ekipman teknolojileri ile birlikte yapabildikleri artan bu cihazlar, büyük firmalar tarafından da oldukça dikkatli bir şekilde geliştiriliyor. Oyun dünyası denince akla gelen ilk firmalardan olan Sony de, VR cihazlarının gücünün farkında. PlayStation 4 için çıkarttığı VR sistemini yeni nesil konsolları için de geliştirmek isteyen firma, ilginç bir deneme yapacak gibi duruyor. UploadVR isimli YouTube kanalında yer alan videoya göre firma, parmak izi takip edebilen yeni sensörleri VR kontrolcülerinin içine yerleştirmeyi hedefliyor.
Prototip hali videoda yer alan teknoloji sayesinde VR gözlükleri üzerinden yapılan el hareketleri okunabiliyor. Parmakların takip edildiği bu sistem de videoda da gördüğünüz üzere eklem yerleri sensörler tarafından algılanabiliyor. PSVR 2 ile gelmesi beklenen bu teknolojinin Sony tarafından farklı senaryolar üzerinden testine devam edildiği öğrenildi. Bir kayış ile tutma zorluğunu engelleyen firma bakalım son halinde nasıl bir tasarım ile karşımıza çıkacak. PSVR 2‘nin, PlayStation 5 çıktıktan sonra gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.