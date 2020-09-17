PlayStation 5 oyunlarına zam geliyor!

PlayStation 5 oyunlarına ne yazık ki zam geliyor. Yeni nesil konsollara çıkacak oyunlar 70 dolar ve 80 euro üzerinden fiyatlanacak.

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PlayStation 5 oyunları, Amerika’da 70 dolar, Avrupa’da 80 euro!

Oyun dünyasının son dönemlerdeki en hareketli günleri yaşanırken, yeni nesil konsollarda artık her detayı ile karşımıza çıktı. Bu rekabetteki en önemli yarışmacılardan Sony de dün yaptığı etkinlik ile birlikte, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için yeni duyurularda bulundu. Fiyatı ve çıkış tarihi belli olan oyun konsolu, 19 Kasım tarihinde dünya genelinde satışa çıkmış olacak. Ancak ortaya çıkan yeni gelişmeler, oyuncuların pek hoşuna gidecek gibi gözükmüyor. Şöyle ki artık yeni nesil konsol için çıkan oyunlar, ABD sınırları içerisinde 70 dolardan satılacak iken, Avrupa sınırlarında 80 euro fiyat etiketine sahip olacak. Dün yapılan etkinlikte gösterilen oyunların fiyatları üzerinden ortaya çıkan bu gelişme karşısında bazı oyuncular ise oldukça mutsuz.

Özellikle bizim gibi kurun dalgalı olduğu ülkeler ise bu durumdan daha olumsuz etkilere sahip olacak. Hali hazırda 500 TL‘lik oyunların mevcut konsollarda görüldüğü şu günlerde, yeni nesil oyun fiyatları ekonomik olarak oldukça yıpratıcı olacak. Normal ve dijital olmak üzere iki ürün ile bizleri karşılayacak PlayStation 5, 499 dolar ve 399 dolarlık fiyat etiketlerine sahip. Ancak son yaşanan fiyat artışından sonra, dijital sürüme olan ilgi azalmaya başlamış gibi gözüküyor. Bakalım oyuncuların tepkisine neden olan bu gelişmenin ardından herhangi bir adım atılacak mı bekleyip göreceğiz.