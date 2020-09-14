Sony’nin yeni nesil konsolu Playstation 5 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Henüz fiyatı veya çıkış tarih bilgisi ise bilinmiyor. Ancak Sony, 16 Eylül’de yeni bir Playstation 5 etkinliği yapacağını duyurdu. Bu etkinlikte konsolun fiyatını ve çıkış tarihini öğrenmeyi umuyoruz. Şimdiyse Playstation 5 kutu içeriği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra model numaraları ortaya çıktı.

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Playstation 5 kutusundan kulaklık çıkmayacak

Bir siteden alınan ekran görüntüsüne göre Playstation 5 kutu içeriği hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre, kutudan ”Wireless controller” yani PS5’in yeni kontrolcüsü DualSense, HDMI kablosu, USB kablosu ve güç kablosu yer alacak. Tabi ki 825 GB SSD kapasitesine sahip Playstation 5 de kutuda bulunacak. Ayrıca konsol, ”Astro’s Playroom” isimli önceden yüklenmiş bir oyunla birlikte gelecek. Bu ekran görüntüsüne göre şaşırtıcı detay ise, kutudan herhangi bir kulaklık çıkmayacak olması. Playstation 5’in selefi Playstation 4, mikrofonlu ve mono bir kulaklık ile birlikte geliyordu.

Bildiğimiz üzere, Playstation 5 iki farklı versiyona sahip olacak. Dijital model, CFI-1051B model numarasına sahipken; Blu-Ray versiyon, CFI-1015A model numarasına sahip olacak. Bir diğer dikkat çeken detay ise ”Base” ibaresi. Buradan yola çıkarak konsolun daha yüksek fiyatlı bir üst versiyonu da bulunabilir. Üst versiyon büyük ihtimalle daha yüksek boyutlu bir SSD ile birlikte gelecek.