Playstation 5 kutu içeriği ortaya çıktı!

GeForce Now, NVIDIA’nın yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte yepyeni oyunları kullanıcılara sunmaya başladı. Bunun yanı sıra NVIDIA, platformun kullanışlılığını artırmak amacıyla birtakım özellikler de ekledi.

NVIDIA, bulut oyun servisi GeForce Now için yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte ChromeOS desteği başta olmak suretiyle yeni özellikler ekledi. Ayrıca 10 yeni oyun ile GeForce Now’un kütüphanesini genişleten güncellemenin kullanıcıları memnun edecek en dikkat çekici tarafının ChromeOS desteği olduğunu söyleyebiliriz, zira söz konusu destek uzun zamandır bekleniyor. NVIDIA, bu adımıyla oyuncuların bir isteğini daha yerine getirmiş oldu.

Yeni GeForce Now özellikleri

9 Eylül 2020 tarihinden itibaren yayınlanan yeni güncelleme, GeForce Now’a şu özellikleri getiriyor:

NVIDIA Ansel

Kullanıcıların oynadıkları oyundaki istedikleri kısmın bir ekran görüntüsünü profesyonel düzeyde çekmelerini sağlayan fotoğraf modu Ansel, yeni güncellemeyle beraber artık GeForce Now platformunda da kullanılabiliyor. NVIDIA Ansel sayesinde oyun deneyimlerinizi üstün çözünürlük, 360 derece görüntü, HDR ve stereo özellikli fotoğraflarla yakalayıp paylaşabilirsiniz.

Chromebook için Steam Sync desteği

NVIDIA’nın yayınladığı güncellemeyle gelen bir başka yenilik, daha önce Windows ve Mac’te bulunan ‘Steam kütüphanesini GeForce Now ile eşitleme’ özelliğinin Chromebook’lara da gelmesi oldu. Böylece Chromebook kullanıcıları, Steam’deki oyunlarını eşitleyerek doğrudan GeForce Now ile uyumlu olan oyunları bulabilecek.

Chromebook kullanıcılarına sunulan diğer bir imkan, Game Ready Sürücüsü desteği. Bu desteğin olması, Chromebook sahiplerinin desteklenen oyunlarda 1080P 60FPS’in keyfini çıkarabileceği anlamına geliyor. Ek olarak kullanıcılar, NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisi ve DLSS 2.0′ın nimetlerinden de faydalanabilecek.

GeForce Now için sunulan yeni oyunlar

NVIDIA, bulut oyun hizmetine yeni özelliklerin yanı sıra yeni oyunlar da ekledi. Bu oyunlar ise şu şekilde sıralanıyor:

◾ Star Renegades

◾ Railway Empire

◾ Where the Water Tastes Like Wine

◾ Dungeon of the Endless – Crystal Edition

◾ Endless Legend – Emperor Edition

◾ Pro Cycling Manager 2019

◾ Skullgirls

◾ UBOAT

◾ Assassin’s Creed Chronicles: China

◾ Endless Space 2

NVIDIA, görünen o ki bulut tabanlı oyun platformu işini epey bir büyütmek ve kendisine bu alanda albeniler kazandırmak için tam gaz çalışmaya devam ediyor.