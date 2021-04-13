PlayStation 5 için USB ile ilave depolama alanı desteği geliyor!

PlayStation 5 oyuncuları için oldukça önemli bir özellik daha ekleniyor. Sony depolama sıkıntısı çeken oyuncuların derdine son vermek üzere. Teknoloji devi yeni nesil oyun konsoluna ilave depolama alanı ekleme özelliğini resmen getiriyor. Oyunculara USB ile ilave depolama alanı oluşturma desteği geliyor. Merakla beklenen özellik firmanın yayınlayacağı ilk büyük sistem güncellemesi ile gelecek. Ayrıca güncelleme öncesi sistemin nasıl çalışacağına dair görseller de ortaya çıktı.

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PlayStation 5 sahipleri için depolama alanı sorunu ortadan kalkıyor!

Depolama alanı, teknoloji dünyasının hemen hemen her dalında önemli bir etken. Birçok teknolojik cihaz kullanıcısına bu konuda belli bir alan sunarak hareketini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Oyun dünyası için de önemli bir etken olan depolama alanı, çoğu konuda sorun yaratabiliyor. Özellikle günümüz oyun dünyasında artan teknolojik gelişmeler nedeniyle, oyunların boyutları oldukça büyük seviyelere ulaşıyor. Mesela Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone oyunlarını aynı anda sisteminizde bulundurmak yine sisteminizde neredeyse 200 GB‘lık alan kaybına yol açıyor. Bu durum oyun konsolları için daha sıkıntılı bir durum desek yanlış olmaz. Zira PC‘ler gibi ilave yükseltmelere pek açık olmayan oyun konsolları, oyuncuların başını sıkça ağrıtıyor. 1 TB‘lık bir oyun konsolu dahi tam kapasite kullanıma izin vermez iken, geriye kalan depolama alanı nedeniyle oyuncular sıkça sil yükle yaparak kütüphanelerindeki oyunları bir nevi değiştiriyor. Ancak yeni nesil oyun konsolları ile birlikte bu durum ortadan kalkabilir.

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Özellikle Sony cephesi PlayStation 5 için önemli bir güncelleme çıkarmaya hazırlanıyor. Sony yakında PlayStation 5 oyun konsolları için ilk büyük sistem güncellemesini yayınlayacak. Firma, bu güncelleme ile uzun zamandır talep edilen bir özelliği de oyuncuların karşısına çıkaracak. Teknoloji devi büyük sistem güncellemesi ile birlikte oyunculara ilave USB girişi ile depolama alanı arttırma özelliğini getiriyor. Bu sayede oyuncular oyun konsolundaki USB portuna, HDD veya SSD bağlayarak depolama alanı sorunundan tamamen kurtulabilecekler. Playstation 4 için bir süredir kullanımda olan bu özellik yeni nesil oyun dünyasına da böylelikle giriş yapacak. Bununla birlikte bu özellik sayesinde oyuncular, hali hazırda sistemlerinde kayıtlı olan dosyaları da istedikleri gibi taşıyabilecekler. Ancak oyunun yüklemesi doğrudan ilave depolama alanlarına yapılamayacak. Oyuncular şimdilik bu sistem ile birlikte yedekleme imkanına kavuşabilecekler. Böylelikle oyuncular sürekli oyun silip yükleme sorunundan kurtulacaklar. Sony günümüz oyun dünyası için oldukça önemli bir güncellemeyi oyunculara sunacak. Ayrıca güncellemeye gelen özellikler bununla sınırlı değil.

Share Play’e çapraz platform desteği geliyor!

Depolama alanındaki büyük gelişme ile oyuncuları rahatlatacak Sony, başka özellikler daha getiriyor. Share Play sistemi artık çapraz platform desteğine kavuşacak. Böylelikle PlayStation 4 sahibi kullanıcılar Share Play ile birlikte PlayStation 5 sahibi arkadaşlarının oyunlarına katılabilecekler. Buluttan oyun oynatma imkanı sunan bu özellik ile birlikte eski nesil oyun konsolu sahipleri yeni neslin özelliklerinden faydalanabilecekler. Ancak oyuncular için önemli bir hatırlatma yapmak gerek. Yazıda şu ana kadar bahsettiğimiz depolama alanı ve Share Play için sunulan özelliklerinden PlayStation Plus kullanıcıları yararlanabilecekler. Sony‘nin paralı abonelik sistemine dahil olmayan oyuncular için bu iki özellikten abone değilseniz ne yazık ki yararlanmanız mümkün gözükmüyor. Bununla birlikte yeni güncelleme ile gelecek bu iki geliştirmenin, ilerleyen zamanlarda da paralı olarak kullanılma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Büyük sistem güncellemesinin bir yeni özelliği daha var. Hem de bedava.

PlayStation 5 oyuncuları artık, Steam arkadaş listesinde görmeye alışık olduğumuz bir yeniliğe sahip olacaklar. Oyuncular artık katılabilecekleri grupları ve oyunlar daha kolay bir arayüz ile takip edebilecekler. Game Base adı verilen bu arayüz sayesinde, oyuncular birçok “sosyal” özelliğe sahip olacaklar. Arkadaşlarının kupa koleksiyonundan hızlı sohbet odası kontrollerine kadar birçok yeni detay Game Base ile oyuncuların karşısına çıkacak. Bununla birlikte Game Base ile oyun güncellemelerini önceden indirme sırasına alabileceksiniz. Tabi bu özellik biraz da oyun geliştiricilerin iznine bağlı olarak kullanıma açık olacak. Daha önceden de belirttiğimiz gibi bu özellik için PlayStation Plus abonesi olmanıza gerek yok. Her oyuncu bu özelliğe kolayca ulaşacak.