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ORTA SEVİYEDE EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | OPPO A91, P40 Lite, TCL 10 Plus | Kör Randevu #3
Kör Randevu #3 serimiz 2021 yılında orta seviye cihazlar ile devam ediyor. Sevgili Cem Kıvırcık’ın profesyonel gözle cihazları bilmeden yaptığı yorumlar ile orta seviyeden seçtiğimiz üç telefonun detaylarına bakıyoruz. Yurtdışında sıkça yapılan “Blind Test” formatında olan serimizin ismi “Kör Randevu” oldu.
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ORTA SEVİYEDE EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | OPPO A91, P40 Lite, TCL 10 Plus | Kör Randevu #3
Bu videomuzda, OPPO A91, Huawei P40 Lite ve TCL 10 Plus ile beraber çektiğimiz fotoğrafları hangi marka olduğunu belirtmeden Cem abiye sorduk.
Sizce en iyisi hangisiydi?
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Genel
OPPO Enco W51 vs Huawei Freebuds 4i | Hangisini almalı? #6
HTam kablosuz kulaklıklar, günümüzde en çok kullandığımız teknolojik ürünlerin başında geliyor. Bu alanda bir çok marka varken ülkemizde ismi bilinen en büyük markalardan OPPO ve Huawei’nin kulaklıklarını karşılaştırmasak olmazdı. Çünkü ikisi de aynı segmentte yer alıyor ve fiyatları da birbirilerine oldukça yakın.
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OPPO Enco W51 vs Huawei Freebuds 4i | Hangisini almalı? #6
Özellik bakımından da ikisi birbirlerine çok benzese de bu kulaklıkları birbirinden ayıran özellikleri de yok değil. Videomuzda da bu özelliklerin neler olduğunu, hangi özelliklerinin öne çıktığını ve bu özelliklerden hangisi sizin için önemli ve satın almanız için yararlı onlardan bahsediyoruz.
OPPO Enco W51
Oppo’nun tam kablosuz kulaklıklar pazarına iki ürünle girdiler. Bunlardan biri Enco W31 bir diğeri ise Enco W51. Enco W51, sunduğu özellikler bakımından gerçekten güzel bir kulaklık. Üç farklı renkle geliyor bunlar Doğal Beyaz / Işıltılı Mavi / Deniz Mavisi. 7mm ses sürücüsü ile birliklte kalitesi sesler veriyor. Basslar, tizzler ve midler yerinde, enstrümanlar rahat duyulur bir şekilde ayarlanış. Kulaklık ile görüşme kalitesi de bulunduğu segmentte ortalama diyebileceğimiz seviyede.
|Renkler
|Doğal Beyaz / Işıltılı Mavi / Deniz Mavisi
|AĞIRLIK
|55.5g
|Sürücüler
|7mm dinamik sürücü
|Bluetooth
|BT 5.0
|Kablosuz aralığı
|10 metreye kadar
|Pil Kapasitesi
|25 mAh (kulaklık) / 480 mAh (şarj kutusu)
|Müzik çalma süresi
|ANC açık: 3,5 saat (tek şarj) / 20 saat (şarj kutusu ile)
|ANC kapalı : 4 saat (tek şarj) / 24 saat (şarj kutusu ile)
|Şarj süresi
|Kutu ile beraber 80 dakika/ kablosuz 2,5 saat
|Toza ve suya dayanıklılık (kulaklık)
|IP54
Huawei Freebuds 4i
Huawei arafında baktığımızda geçen sene bu segmentte Freebuds 3i ile yer alıyordu. Bu model kullanıcılar tarafından o kadar sevildi ki Huawei, Freebuds 4i modelini bu sene piyasaya sürdü. Kullanım kolaylığı, kutu tasarımı, kulağa iyi oturan yapısı ses sürücüsünün 10 mm büyüklüğünde olması öne çıkan özelliklerinden bir kaç tanesi. Ayrıca modlar (ANC açık/ANC kapalı/ Farkındalık modu) arasında geçişin olması gibi kolaylıklar sunarak bu alanda da farkını gösteriyor. Ek olarak OPPO Enco W51’de olduğu gibi kulaklık ile görüşme kalitesi bulunduğu segmentte ortalama diyebileceğimiz seviyede.
|Renkler
|Kırmızı,Seramik Beyazı,Karbon Siyahı
|AĞIRLIK
|5.5 g her bir kulaklık 36.5 g kutu toplam 46,5 gram
|Sürücüler
|10 mm dinamik sürücü
|Bluetooth
|BT 5.2
|Kablosuz aralığı
|10 metreye kadar
|Pil Kapasitesi
|55 mAh (kulaklık) / 215 mAh (şarj kutusu)
|Müzik çalma süresi
|7.5 saat (gürültü engelleme etkinken)
|10 saat (gürültü engelleme devre dışıyken)
|Şarj süresi
|kulaklıklar 1 saat kutuyla 1,5 saat 4 saat kullanım için 10 dakika şarj
|Toza ve suya dayanıklılık (kulaklık)
|YOK
OPPO Enco W51 ve Huawei Freebuds 4i kulaklıklarını Hepsiburada üzerinde incelemek ve satın almak için buraya bakabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/6213c273
OPPO Enco W51 ve Huawei Freebuds 4i kulaklıklarını Trendyol üzerinde incelemek ve satın almak için buraya bakabilirsiniz: https://ty.gl/tb3wqftb
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Akıllı Telefon
3500 – 5000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
3500 – 5000 TL arası en iyi akıllı telefonları listeledik. Telefonların fiyatları 7 Nisan itibarıyla en uygun fiyatla listelenmiştir.
2500 – 3500 TL arası telefonlar için; https://youtu.be/3T5p13FX1jw
2500 TL altı telefonlar için; https://youtu.be/ZOgA9fk9OQI
3500 – 5000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
Listedeki telefonların güncel fiyatlarına Hepsiburada üzerinden göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/ab3cb3fd
Listedeki telefonların güncel fiyatlarına Trendyol üzerinden göz atmak için; https://ty.gl/ogmlf12j
3500 tl ile 5000 TL arasında satılan ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi ile karşınızdayız. Bildiğiniz gibi döviz kuru ve 200 dolar bandı sınırı sebebiyle ülkemizde bazı daha uyguna gelmesi gereken telefon fiyatları da oldukça yükselmiş durumda. 7 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yaptığımız araştırmalarda tavsiye ettiğimiz telefonları listeledik.
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Video
Oyuncu Bilgisayarı Önerileri | 7.500 TL’den 16.500 TL’ye Kadar, Hangi Gaming Laptopu Almalısınız?
Oyuncu bilgisayarları konusunda birçok kişinin kafası karışık. Sistem mi toplayayım yoksa laptop mu alayım sorusunu kendisine soranlar için bu bölümümüzde, 7.500 – 16.000 TL bandında hangi oyuncu bilgisayarını (dizüstü) tercih edebileceğinizi konuştuk.
Eray ve Dilşah’ın önerdiği laptopların güncel fiyatını kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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Hangi oyuncu bilgisayarı sizin için uygun?
Oyuncu bilgisayarları konusunda birçok kişinin kafası karışık. Sistem mi toplayayım yoksa laptop mu alayım sorusunu kendisine soranlar için bu bölümümüzde, 7.500 – 16.000 TL bandında hangi oyuncu bilgisayarlarını (dizüstü) tercih edebileceğinizi konuştuk.
Listede dikkat çeken markalar, fiyat performans dengeleriyle öne çıkan ürünleriyle listemize girmeye hak kazandılar. Seçtiğimiz gaming laptoplar arasında Acer modelleri öne çıkarken; MSI ve HP modelleri de listede kendine yer buldu. Eray’ın favorisi ise, Acer’ın Predator serisindeki Helios 300 modeli oldu.
Söz konusu oyuncu bilgisayarları olunca, ekran kartından işlemciye kadar birçok farklı varyasyon mevcut. Bu varyasyonlar arasında Nvidia’nın RTX serileri, GTX serileri ve AMD cephesinin RX serileri var. Hal böyle olunca da insanlar gerek işlemci konusunda gerek ekran kartı konusunda ciddi kafa karışıklığı yaşıyorlar. Ayrıca piyasada da fiyatı şişirilmiş birçok oyuncu bilgisayarı olduğunu da gördüğümüz zaman laptop almak daha da zorlaşıyor. Doğru seçeneklere yönelebilmeniz için hazırladığımız bu videomuzda, fiyat performans dengesi gözeterek; sizin için uygun olabilecek en iyi seçenekleri belirlemeye çalıştık.
Giriş segmentinde HP öne çıkıyor
HP Pavilion 15-EC1004NT fiyatını göz önüne alınca gerçekten de giriş segmentinde tercih edilebilir bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. AMD Ryzen 5 4600H işlemciyle ile satışa sunulan Pavilion bu segment için çok başarılı bir işlemciye sahip. 8GB Ram ve 512GB SSD bulunan cihazın ekran kartıysa, Nvidia’nın GTX 1650Ti modeli. Birçok oyunu temel düzeyde çalıştırabilecek olan Pavilion aynı zamanda kurgu tarafında da yeterli bir laptop. Bu cihazın FreeDos, yani işletim sistemi olmadan sunulduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Bu noktada, kendi işletim sisteminizi kurma lüksüne de sahipsiniz.
Acer Nitro AN515-55
Acer Nitro AN515-55 yine fiyat performans dengesiyle öne çıkıyor. Intel Core i5 10300H işlemciyle sunulan cihaz 8 GB Ram ve 512 GB SSD ile sunuluyor. Ram tarafında iyileştirme yapmanız gerektiğini belirtelim. 8 GB’ın aksine 16 GB Ram düzeyine çıkmak sizin yararınıza olabilir. Ekran kartıysa, Nvidia’nın GTX 1650 Ti modeli. Birçok oyunu temel düzeyde çalıştırabilecek olan Nitro 5, Acer’ın en çok önem verdiği ürün gamından birine dahil. Ayrıca Nitro 5 serisi ülkemizde çok fazla satıldığı için; teknik destek ve yedek parçaya ulaşımınız da kolay olacaktır.
MSI GF63 Thin 9SCSR-1053XTR
Önerdiğimiz Nitro 5 modelinin aksine işlemci tarafında 1 nesil geride olsa da; GF63 hala çok değerli bir seçenek. Çünkü Intel Core i5 9300H kendini kanıtlamış işlemciler arasında yer alıyor. Bu sayede birçok oyunda ve programda taleplerinize cevap verebilecek güce sahip. 8GB Ram, 256GB SSD ile sunulan cihazın ekran kartıysa Nvidia’nın GTX 1650Ti modeli olarak seçilmiş. Ayrıca cihazın FreeDos olduğunu da yeniden hatırlatalım. Öte yandan, MSI markasının güven vermesi de, GF 63 Thin’i almak için en önemli sebeplerden biri.
Acer Nitro 5
Nitro ailesinin öne çıkan üyelerinden olan yeni Nitro 5, full RGB klavyesiyle dikkat çekiyor. Fiyat bareminin yükseldiğini de gözlemlediğimiz bu cihazda Intel Core i7 10750H işlemci tercih edilmiş. Cihazda buna ek olarak 1 TB SSD ve Nvidia’nın GTX1660 Ti ekran kartı bulunuyor. FreeDos olarak size ulaşacak olan cihazda, kendi işletim sisteminizi kurma olanağınız olduğunu da hatırlatalım. Birçok oyunu rahatlıkla oynatabilecek olan bu cihaz, oyuncuların favori laptopları arasında yer alıyor ve ülkemizde ciddi satış rakamlarına ulaşmış durumda.
Acer Predator Helios 300
Gelelim Eray’ın bu listedeki favorisine. Hangi oyuncu dizüstü bilgisayarını satın almalıyım sorusunun adeta cevabı niteliğinde olan Predator serisi, bu modeliyle de fiyat performans dengesinde ciddi manada öne geçiyor. Özellikle ekran kartı tarafında artık RTX 2060 gördüğümüz bu model, 17 inçlik de bir ekran boyutuna sahip. Devasa boyutu ve güçlü ekran kartını Intel Core i5 10300H işlemciyle destekleyen Helios 300, hem içerik tüketmek, hem oyun oynamak, hem de kurgu yapabilmek için biçilmiş kaftan.
Listenin tepesinde MSI GF65 Thin 10UE-045XTR bulunuyor
Listenin tepesinde bulunan isimse MSI GF65 Thin 10UE-045XTR. MSI GF 65, çok güçlü bir işelmciyi çok güçlü bir ekran kartıyla destekliyor. Bu sayedeyse aklınıza gelebilecek her türlü yükün altından kalkabilecek bir güce sahip. Intel Core i7 10750H işlemciye ek olarak; Nvidia’nın mobil taraftaki en iddialı ekran kartı modellerinden olan RTX 3060’ı barındıran GF 65, gerçek bir canavar. Bütçeniz el verdiği takdirde satın alabileceğiniz çok güçlü bir laptop olarak sizlere MSI GF 65 Thin modelini önerebiliriz.
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