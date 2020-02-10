PlayStation 5, Coronavirus yüzünden ertelenebilir!

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, yıllar süren bekleyişin ardından nihayet bu yıl içerisinde tanıtılacak. Konsol ile ilgili yoğun bir bilgi akışı gerçekleşirken, ortaya çıkan son iddia ise Coronavirus nedeniyle tanıtım tarihinin ertelenebileceğini gösteriyor.

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PlayStation 5 ve Xbox Series X’e Coronavirus darbesi!

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan Coronavirus, teknoloji sektörününün önemli markalarını etkilemeye devam ediyor. NVIDIA, LG, Ericsson, ZTE ve Sony gibi firmalar virüs nedeniyle MWC 2020 etkinliğine katılmazken, Çin’de üretim yapan pek çok marka ise fabrikalarını geçici olarak kapattı. Üretim hatlarında yaşanan karmaşık durum, dolaylı olarak yeni çıkacak ürünlerin tanıtım süreçlerini de etkiliyor. Çin’den gelen yeni bilgilere göre, yaz aylarında tanıtılması beklenen PlayStation 5 ve Xbox Series X’in tanıtımı ileri bir tarihe ertelenebilir.

Video oyun pazarı analisti Daniel Ahmad’a göre, ABD’de satışa sunulan konsolların %96’sı Çin’de üretiliyor. Bu nedenle salgının oyun konsolu pazarını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. İddialara göre PlayStation 5 ve Xbox Series X’in bu yaz yapılması planlanan lansmanları, üretim hatlarındaki gecikmeden dolayı 2021 başına ertelenecek. Sony’nin PS5’i yüksek üretim adediyle piyasaya sürmek istediği, bu nedenden dolayı da işini şansa bırakmak istemediği belirtiliyor.

Öte yandan Sony ve Microsoft’un en büyük rakibi Nintendo’dan gelen yeni haberler de pek iç açıcı değil. Marka, el konsolu Switch’in üretim sürecinde yaşanan aksaklıklardan dolayı geçtiğimiz günlerde müşterilerinden özür diledi.

PlayStation 5 ve Xbox Series X hakkındaki sızıntılar, iki konsolun da Zen 2 mimarisine sahip AMD Ryzen işlemcilerle geleceğini belirtiyor. RDNA Navi GPU, Ray Tracing teknolojisi, 8K/120 Hz görüntü desteği ve 2 TB’a kadar NVMe SSD ise ürünlerin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.