Oyun Konsolu
PlayStation 5, Coronavirus yüzünden ertelenebilir!
Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, yıllar süren bekleyişin ardından nihayet bu yıl içerisinde tanıtılacak. Konsol ile ilgili yoğun bir bilgi akışı gerçekleşirken, ortaya çıkan son iddia ise Coronavirus nedeniyle tanıtım tarihinin ertelenebileceğini gösteriyor.
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PlayStation 5 ve Xbox Series X’e Coronavirus darbesi!
İlk olarak Çin’de ortaya çıkan Coronavirus, teknoloji sektörününün önemli markalarını etkilemeye devam ediyor. NVIDIA, LG, Ericsson, ZTE ve Sony gibi firmalar virüs nedeniyle MWC 2020 etkinliğine katılmazken, Çin’de üretim yapan pek çok marka ise fabrikalarını geçici olarak kapattı. Üretim hatlarında yaşanan karmaşık durum, dolaylı olarak yeni çıkacak ürünlerin tanıtım süreçlerini de etkiliyor. Çin’den gelen yeni bilgilere göre, yaz aylarında tanıtılması beklenen PlayStation 5 ve Xbox Series X’in tanıtımı ileri bir tarihe ertelenebilir.
Video oyun pazarı analisti Daniel Ahmad’a göre, ABD’de satışa sunulan konsolların %96’sı Çin’de üretiliyor. Bu nedenle salgının oyun konsolu pazarını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. İddialara göre PlayStation 5 ve Xbox Series X’in bu yaz yapılması planlanan lansmanları, üretim hatlarındaki gecikmeden dolayı 2021 başına ertelenecek. Sony’nin PS5’i yüksek üretim adediyle piyasaya sürmek istediği, bu nedenden dolayı da işini şansa bırakmak istemediği belirtiliyor.
Öte yandan Sony ve Microsoft’un en büyük rakibi Nintendo’dan gelen yeni haberler de pek iç açıcı değil. Marka, el konsolu Switch’in üretim sürecinde yaşanan aksaklıklardan dolayı geçtiğimiz günlerde müşterilerinden özür diledi.
PlayStation 5 ve Xbox Series X hakkındaki sızıntılar, iki konsolun da Zen 2 mimarisine sahip AMD Ryzen işlemcilerle geleceğini belirtiyor. RDNA Navi GPU, Ray Tracing teknolojisi, 8K/120 Hz görüntü desteği ve 2 TB’a kadar NVMe SSD ise ürünlerin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.
Genel
Microsoft, Sony ve Nintendo’yu rakip olarak görmüyor
Konsol dünyasında hareketli günler yaşanırken, Microsoft cephesi yeni tanıttığı Xbox Series X‘in ardından oldukça iddialı açıklamalarda bulundu.
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Microsoft: “Asıl rakiplerimiz Sony ve Nintendo değil”
Oyun departmanında hareketli aylar geçiren Microsoft, son ürünü olan Xbox Series X‘i de tanıttı. Hali hazırda Xbox One ve bilgisayar platformları içinde Xbox Game Pass servisini çıkartan firma, konsol yarışında hedefini değiştirmiş gibi gözüküyor. Zira oyun departmanı bakanı Phil Spencer, Protocol‘e yaptığı açıklamada “Sony ve Nintendo‘ya büyük saygı duyuyoruz ancak biz bu oyun sektöründeki yarışta Amazon ve Google‘ı kendimize rakip olarak görüyoruz.” dedi. Bildiğiniz üzere Google, Amazon ve Apple gibi firmalar, abonelik ve bulut sistemleri üzerinden oyun oynatma fikrini gerçekleştirmeyi planlamaktalar. Microsoft ise 2017 yılında Xbox One için çıkardığı, daha sonra 2019 yılında bilgisayar platformuna da getirdiği Xbox Game Pass üzerinden, abonelik sistemine geçişi başlatmış ve yarışa dahil olmuştu. İşte bu sebepten dolayı firma kendine konsol satışı üzerinden rakip seçmektense, yeni nesil oyuncular ve platformlar yaratmaya çalışan rakipler seçti. Xbox Game Pass‘in başarısının da Microsoft‘un karar mekanizmasında önemli bir etken olduğunu unutmamak gerek.
İddialı açıklamaların ardından Microsoft şu an için Sony ve Nintendo‘dan herhangi bir yanıt alamadı. 2020 sonlarında çıkması düşünülen Xbox Series X, Microsoft‘un tabirine göre en hızlı ve güçlü konsol olarak bizleri karşılayacak. İçerisinde Steam ve Windows 10 mağazasının da bulunması beklenen konsolun fiyatı henüz netlik kazanmadı.
Oyun Konsolu
Microsoft, XBOX’ta açık bulanlara 20 bin dolara kadar ödeme yapacak!
Microsoft, XBOX‘ta açık bulanlara 20 bin dolara kadar ödeme yapacak! Microsoft, yeni başlattığı “Xbox Bounty Program” ile XBOX Live‘de ve XBOX servislerinde açık bulanlara 500 dolarla 20 bin dolar arasında ödeme yapacak.
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Microsoft, XBOX Live ve XBOX servislerinde açık bulanlara 20 bin dolara kadar ödeme yapacağını açıkladı. Bulunan açığın önemine göre bu miktarın daha da artabileceğini belirtti. Örneğin bilgi sızdırma, bilgi ifşası gibi açıklarda 5 bin dolara kadar ödeme yapılırken, daha geniş kapsamlı ve tüm ekosistemi zorlayabilecek açıklarda bu ödül 20 bin dolara kadar çıkıyor.
Microsoft, daha önce benzer programı diğer ürünleri için de yapmıştı. Örneğin Windows 10‘da bulunan güvenlik açıklarına 250 bin dolara kadar ödeme yaptığı bir programı da başlatmıştı.
“Xbox Bounty Program“, Xbox Series X konsolunun ve xCloud bulut oyun sisteminin hayata geçmesi öncesi başlatıldı. 2 servis de Xbox Live ağı üzerinde çalışacacağından Microsoft‘un Xbox Live‘da en ufak bir sorun istemediği çıkarımını yapabiliriz.
Oyun Konsolu
PlayStation 5’in kontrolcüsü ortaya çıktı!
PlayStation 5 ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Son dönemde konsolun prototipinin geliştiricilere dağıtılmasıyla haberler artmaya başlamıştı. Şimdi ise yeni nesil oyun konsolunda bulunacak DualShock tasarımı karşımızda.
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Firmadan beklentiler son derece yüksek. Çünkü, neredeyse aynı zamanlarda iki büyük baş konsol üreticisinin cihazlarını tanıtacağını görüyoruz. Microsoft cephesi geçtiğimiz günlerde, önümüzdeki yılın sonlarına doğru Xbox Series X’i göreceğimizi duyurmuştu.
Sony’in oyun konsolunda şimdiden oyuncuların merakla beklediği bir çok yeni ve gelişmiş özellik bulunuyor. DualShock 4 kontrolcüsünün de cihazla birlikte güncellenecek. Bu ayın başında, LetsGoDigital’e katılan İtalyan tasarımcı Snoreyn eşliğinde ortaya çıkan patentler doğrultusunda kontolcüleri görselleştirdik.
20 Haziran 2019 tarihli patentte DualShock’un arka tarafında iki adet ekstra tuş konumlandırıldığını görmüştük. “Sony Interactive Entertainment” tarafından Japonya’da tescillenen bu patent “giriş cihazı” ismiyle alınmış. Belgeler WIPO’nun (Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu) veri tabanına dahil edilip onlar tarafından onaylandı.
PlayStation 5’in DualShock’u nasıl olacak?
PlayStation’ın yeni kontrolcüsü bir önceki nesil kontrolcüye oranla çok benzer bir yapıya sahip. Örnek olarak, butonların yeri, oyun çubuklarının ve tetikleyicilerin konumu değiştirilmemiş. Keza PS3’te de benzer bir yapıyı görmüştük.
Ön taraftaki en büyük değişiklik PlayStation düğmesinin olmaması. Ayrıca tasarım, tetik düğmelerinin hemen altındaki kontrol düğmelerinin üzerinde küçük bir güncelleme geçirmiş. Tasarımdan ilham alınarak ortaya çıkarılmış bir görseldir. Direkt tasarım patentine ait değildir.
Arka taraftaki görünüm ise bir hayli ilginç gözüküyor. Ekteki belgelere yazılana göre, arka yüzeyde yer alan yeni düğmelerle birçok işlevi gerçekleştirebiliyorsunuz. Toplamda 16 işlevin, ayrı ayrı atanabildiği parçaya ayrıca farklı aksesuarlar kullanmanız mümkün.
Bu da bizlere Nintendo konsollarda gördüğümüz eklenti sistemini hatırlatıyor. Programlanabilir düğmelerle birlikte oyun kolunu direksiyona bile çevirebilmeniz mümkün hale gelebilir. Görsel tasarıma daha detaylı bakmak isterseniz eğer üst taraftaki videodan görüntüleyebilirsiniz.
Kaynak/Source: LetsGoDigital