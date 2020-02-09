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LG V60 ThinQ görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı!
Geçen ay bir sızıntı aracılığıyla LG‘nin yeni akıllı telefonu olan LG V60 ThinQ ile ilgili dörtlü arka kamera dizilimi olacağını öğrenmiştik. Ayrıca arka panel görüntülerini görmüştük. Şimdi ise sızıntı olan dörtlü kamera diziliminin gerçek olduğunu söyleyen güvenilir bir sızıntıcı olan Evan Blass tarafından paylaşılan yeni görüntüler görüyoruz.
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LG V60 ThinQ özellikleri neler olacak?
Paylaşılan görselde selfie kamerası merkeze yerleştirildiğinden V60 ThinQ‘nun çentikli bir ekrana sahip olacağını görüyoruz. Ayrıca telefonun dört mikrofona sahip olacağı ve 5000 mAh büyüklüğünde bir pil ile geleceği doğrulandı. Bu pil büyüklüğü çoğu LG kullanıcısını rahatlatacağa benziyor. Bu arada LG V60 ThinQ‘nun bu görüntüdeki gibi şeffaf bir arkaya sahip olmayacağını not düşelim, elimizde sadece cihazın iç tarafını temsili gösteren görseller bulunuyor.
Bununla birlikte kaynak tarafından paylaşılan ikinci bir resim daha var. Bu görsel telefonun alt kısmının hoparlör, 3,5 mm kulaklık jakı ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacağını ortaya koyuyor.
Henüz LG tarafında V60 ThinQ hakkında resmi bir haber veya duyuru yok. 5G desteği ve dualscreenin düzelmesinden sonra cihazın tanıtılacağı tarih bekleniyordu. Ancak geçen aralık ayında Güney Kore‘de ortaya çıkan rapora göre bu akıllı telefon Mobil Dünya Kongresi‘nde(MWC) tanıtılacaktı. Fakat LG, MWC 2020‘den çekildiği için şu anda cihazla ilgili tam bir çıkış tarihi bulunmuyor.
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Foxconn, Coronavirus nedeniyle maske üretimine hazırlanıyor
Apple‘ın iPhone üreticisi olan dünya elektronik devi Foxconn, üretiminin bir kısmında cerrahi maskeler yapmak üzere alışılmışın dışında bir adım atıyor. Şirket, Coronavirus nedeniyle oluşan maske açığını kapatmak için test üretimlerine başladıklarını açıkladı.
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri ihlali yapanlara 14 milyon lira ceza kesti
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri güvenliği ile ilgili sorumlulukları yerine getirmeyen ve bu ihlalleri belirlenmiş olan sürede bildirmeyen sorumlular hakkında toplamda 14 milyon 100 bin Türk Lirası idari para cezası uyguladı. Para cezası uygulanan sorumlular arasında kuruculuğunu Mark Zuckerberg‘in yaptığı sosyal paylaşım sitesi Facebook da bulunuyor.
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Facebook’a 1 milyon 650 bin Türk Lirası idari para cezası uyguladı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu‘nun idari para cezası uyguladığı veri sorumluları arasında uluslararası alanda çalışmalar yürüten şirketler de bulunuyor. Üçüncü parti uygulamalar sayesinde kullanıcı fotoğraflarının paylaşımını sağlayan bir “API hatası” nedeniyle Facebook da veri ihlali yapan ve cezaya çarptırılan sorumlular arasında yer aldı. Facebook’a 1 milyon 650 bin Türk Lirası idari para cezası kesildi.
Türkiye‘den ise bu ihlallerden 1.286 kişinin etkilendiği, 155 kişinin pasaport numarasına erişildiği veri ihlali nedeniyle Hong Kong merkezli ulusal hava yolu şirketi Cathay Pacific‘e de toplam 550 bin Türk Lirası idari para cezası kesildiği bildirildi. Kurum, bir kişinin cep telefonuna izinsiz reklam içerikli mesaj gönderen doktoru da veri güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 50 bin Türk Lirası idari para cezasına çarptırmıştı.
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Google Podcasts artık masaüstünde!
Bir süredir hayatımızda yer alan ancak sadece Android işletim sisteminde görebildiğimiz Google Podcasts artık masaüstünde de kullanılabilecek.
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Google Podcasts bizlere neler sunuyor?
Oldukça sade ve anlaşılması kolay bir arayüze sahip olan Google Podcasts, geniş bir veri tabanına sahip. Aynı zamanda YouTube Music ile uzaktan yakından benzerliği olmayan site mevcut Android uygulamasına da benzememekte. Ancak tek sorun maalesef ki bu değil. Google Podcasts‘in masaüstü versiyonunda ne yazık ki abone olma ve liste oluşturma gibi seçenekler yer almamakta. Dinlemek istediğiniz yayını arama barından bulmak dışında pek bir seçeneğiniz olmuyor. Liste oluşturamama konusu ise podcast dinleyip koleksiyon yapan insanların pek hoşuna gidecek bir gelişme değil maalesef. Bir diğer önemli eksiklik ise, servisin Android uygulamasında kaydettiğiniz ve abone olduğunuz yayınların da masaüstü versiyonda açılmaması ve tekrar oynat seçeneğinin site içinde bir türlü senkron olamaması.
An itibariyle bilgisayar üzerinden podcast dinleyip koleksiyon yapmak isteyen kullanıcıların ilk tercihlerinden olmayan servis, çok net bir şekilde geliştirilmeyi bekliyor. Haliyle masaüstünde podcast dinlemek isteyen kullanıcıların zaten dinledikleri yayınların kendi sitelerine ulaşabilmeleri gibi bir durum da söz konusu iken, Google Podcasts‘in önünde uzun ve meşakkatli bir yol varmış gibi gözüküyor. Yine de denemenizi ve yorumlarınızı beklediğimiz Google Podcasts‘e dair yorumlarınızı bizlere ulaştırmayı unutmayın.