LG V60 ThinQ görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı!

Geçen ay bir sızıntı aracılığıyla LG‘nin yeni akıllı telefonu olan LG V60 ThinQ ile ilgili dörtlü arka kamera dizilimi olacağını öğrenmiştik. Ayrıca arka panel görüntülerini görmüştük. Şimdi ise sızıntı olan dörtlü kamera diziliminin gerçek olduğunu söyleyen güvenilir bir sızıntıcı olan Evan Blass tarafından paylaşılan yeni görüntüler görüyoruz.

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LG V60 ThinQ özellikleri neler olacak?

Paylaşılan görselde selfie kamerası merkeze yerleştirildiğinden V60 ThinQ‘nun çentikli bir ekrana sahip olacağını görüyoruz. Ayrıca telefonun dört mikrofona sahip olacağı ve 5000 mAh büyüklüğünde bir pil ile geleceği doğrulandı. Bu pil büyüklüğü çoğu LG kullanıcısını rahatlatacağa benziyor. Bu arada LG V60 ThinQ‘nun bu görüntüdeki gibi şeffaf bir arkaya sahip olmayacağını not düşelim, elimizde sadece cihazın iç tarafını temsili gösteren görseller bulunuyor.

Bununla birlikte kaynak tarafından paylaşılan ikinci bir resim daha var. Bu görsel telefonun alt kısmının hoparlör, 3,5 mm kulaklık jakı ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacağını ortaya koyuyor.

Henüz LG tarafında V60 ThinQ hakkında resmi bir haber veya duyuru yok. 5G desteği ve dualscreenin düzelmesinden sonra cihazın tanıtılacağı tarih bekleniyordu. Ancak geçen aralık ayında Güney Kore‘de ortaya çıkan rapora göre bu akıllı telefon Mobil Dünya Kongresi‘nde(MWC) tanıtılacaktı. Fakat LG, MWC 2020‘den çekildiği için şu anda cihazla ilgili tam bir çıkış tarihi bulunmuyor.