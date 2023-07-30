Sony’nin yayınladığı duyuruya göre son oyun konsolu PlayStation 5, etkileyici bir kilometre taşını aşarak 40 milyon satış barajını geride bıraktı. Konsolun piyasaya sürülmesinden bu yana geçen sürede, oyuncular tarafından yoğun ilgi gören PlayStation 5, büyük bir başarı elde etti.

Sony’nin oyun konsolu PlayStation 5 (PS5), Covid-19 salgını ve küresel çip kıtlığından kaynaklanan tedarik sorunlarının çözülmesiyle birlikte istikrarlı bir şekilde satış yaptığı bildiriliyor.

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Sony CEO’su Jim Ryan, bir blog gönderisinde “Tedarik zincirlerinin normalleşmesi aylar sürdü, ancak sonunda talebe ayak uydurabilecek bir envantere sahip olabildik. Şu anda PlayStation 5 arzı iyi durumda ve bastırılmış talep karşılanmış görünüyor” ifadelerini kullandı.

İlk zamanlarda yaşanan tedarik sorunları ve kıtlıklar, PlayStation 5’in piyasaya sürülmesinden sonra büyük zorluklar yaratmıştı. Ancak şimdi tedarik zincirlerinin düzelmesi ve tedarik sorunlarının çözülmesi, Sony’nin PS5 satışlarında istikrarlı bir yükseliş yaşamasını sağlamış görünüyor.

Sony, popüler oyun konsolu PlayStation 5 ile oyun severlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. İleri teknolojisi ve benzersiz oyun içeriği sayesinde PlayStation 5, oyun dünyasında büyük bir çekim merkezi haline gelmiş durumda.

Jim Ryan’ın açıklamalarına göre, artık PlayStation 5 arzı talebi karşılıyor ve oyun severlerin beklediği konsollara ulaşma süreci daha kolay hale gelmiş durumda. Sony’nin ileriye dönük stratejileriyle PlayStation 5 satışlarında başarılı bir performans sergilemeye devam etmesi bekleniyor.