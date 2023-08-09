İnternet hızlarının dünya çapında artmasıyla birlikte bulut tabanlı oyunların popülaritesi artıyor. Bu trendin bir sonucu olarak, önemli bir oyuncu konumunda bulunan Sony, bulut oyun pazarında etkili bir rol oynuyor. Şirket, PS Plus Premium abonelerine özel olarak büyük bir fırsat sunuyor. Bu konuyla ilgili Haziran ayında yapılan açıklamalar sonrasında, bu özellik şimdi kullanıma sunuldu. Artık oyuncular, PS Plus oyunları, bazı oyun denemeleri ve sahip oldukları bazı dijital PlayStation 5 oyunları için bu özelliği kullanabilirler. Bu da, oyunları indirmek ve konsolda depolama alanı açmak gibi zorunluluklardan kurtarıyor.

Sızdırılan bir PlayStation e-postasına göre, “PS5 bulut akışını test ediyoruz ve geri bildiriminiz bize önemli” deniliyor. Şu an için yalnızca belirli kişilere özel kodlarla erişim sağlanmış durumda. Son sürüm, şu anda test edilen sürümden farklılık gösterebilir.

İlginizi Çekebilir: PS5 Pro İddiaları Güçlenmeye Başladı!

ArashiGames isimli bir oyuncu, God of War: Ragnarok oyununu 4K çözünürlükte denediğini ve oyunun iyi bir performans sergilediğini belirtti. Ayrıca PS5 oyunlarının bulut akışını sağlayan yeni bir bölümün PS+ menüsünde yer aldığından bahsetti. Oyuncular, istedikleri oyunu seçerek saniyeler içinde oynamaya başlayabilirler. Bu akış servisiyle oynanabilecek diğer oyunlar arasında Horizon Forbidden West, Fortnite, Destiny 2 ve Death Stranding gibi oyunlar bulunuyor.

PlayStation 5’te 4K Streaming test ediliyor. Türkiye’ye gelse de rahatlasak şu sistem. pic.twitter.com/eTBdjukAXQ — Ender Öztürk (@wobearacle) August 8, 2023

Bu 4K akış özelliği, Sony’nin Xbox Cloud Gaming tarafından sunulan maksimum 1080p çözünürlükten daha yüksek bir performans sunmasıyla, Sony’nin daha popüler hale gelmesini sağlayabilir. Ayrıca, Sony’nin “Project Q” adını verdiği el cihazı da mevcut. Bu cihaz 8 inçlik bir ekranı ve 1080p akış yeteneklerini barındırıyor. Bu cihaz genellikle oyun akışını konsoldan sağlarken, aynı zamanda bu yeni bulut tabanlı akış özelliğini de destekleyebilir.

Bu yeni akış özelliğine erişim sadece aylık 18 ABD doları ücret ödeyen PS Plus Premium üyelerine sunuluyor. Sony daha önce de PS4, PS3 ve bazı eski nesil oyunlar için oyun akışı hizmeti sunmuştu. Bu oyunları PS5, PS4 veya bilgisayar üzerinden oynama imkanı sunuluyor. Görünüşe göre Sony, oyun endüstrisinde stratejik ve akıllı adımlar atmaya devam ediyor.