PlayStation 4 İçin 5.05 Güncellemesi Geldi!

Sony Interactive Entertainment, son oyun konsolu PlayStation 4 için performans geliştirmeleri içeren yeni sistem yazılımı güncellemesi versiyon 5.05’i yayınladı.

Dünyanın en çok tercih edilen güncel oyun konsolu PlayStation 4 için Sony Interactive Entertainment tarafından yeni bir güncelleme daha geldi. Versiyon olarak 5.05’e güncellenecek olan PS4, boyut olarak 374.7 MB büyüklüğüne sahip güncellemeyi bugün itibariyle aldı. Güncelleme sadece performans artışı sunuyor olsa da dileyen kullanıcılar için bir sonraki büyük güncelleme olacak olan versiyon 5.50 için de beta kaydı başladı.

23 Ocak 2018’e kadar geçerli olan kayıt süreci için buradaki bağlantıdan PSN ID bilginiz ile kayıt olarak PS4’e gelecek yeni özellikleri ilk deneyimleyenlerden biri olabilirsiniz. Kayıt olma koşulları ise kayıt olacak hesabın sahibinin 18 yaşından büyük olması ve aynı zamanda ID’nin aktif bir PlayStation Plus ya da PlayStation Now aboneliği bulunması isteniyor.