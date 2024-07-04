PlayStation 5’in baş sistem mimarı Mark Cerny, mevcut konsol neslinin teknik ilerlemeleri karşısında hayretini gizleyemiyor. Özellikle ışın izleme teknolojisinin yaygınlaşması ve oyunların neredeyse evrensel olarak saniyede 60 kare hızında çalışması, Cerny’nin dikkatini çeken iki büyük gelişme oldu.

PlayStation 60 FPS’e ayak uyduramadı

GamesIndustry ile yapılan bir röportajda, PS4 ve PS5’in arkasındaki isim olan Mark Cerny, uzun kariyerinden, bugünün oyun dünyasından ve gelecekteki potansiyel gelişmelerden bahsetti. Cerny, mevcut konsol neslinde kendisini en çok şaşırtan şeyin ışın izlemenin yaygın olarak benimsenmesi olduğunu söyledi. PlayStation 5’in ışın izleme yeteneklerinin eklenmesi, başlangıçta neslin sonlarına doğru oyunlarda kullanılacağı düşünülmüştü. Ancak, birkaç lansman oyunu bu teknolojiyi destekledi ve bu da Cerny’yi oldukça mutlu etti. Bu durum, oyun geliştiricilerin ve oyuncuların yeni teknolojilere hızlı adapte olma yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Cerny, ayrıca mevcut neslin saniyede 60 kareye ulaşma çabası karşısında da şaşkınlığını dile getirdi. Önceki konsol nesillerine bakıldığında, genellikle daha fazla oyunun saniyede 30 kare hızında çalıştığını görmek mümkündü. Cerny, “Şaşırtıcı olan bir diğer şey ise saniyede 60 kareye geçiş oldu. Önceki konsol yaşam döngülerine dayanarak, yalnızca saniyede 30 kare olan çok daha fazla oyun olmasını beklerdim, çünkü render etmek için daha uzun zamanınız varsa çizimler çok daha ayrıntılı olabilir. Bunun yerine, bu seferki neredeyse evrensel kural oyunların 60 karede çalışması oldu,” diyerek bu geçişin beklenmedik olduğunu belirtti.

Aynı röportajda, Cerny, PS5’in endüstri üzerindeki etkisine de değindi. Özellikle PS5’in SSD’si, PC dünyasında önemli bir baskı unsuru haline geldi. Ayrıca, PlayStation oyunlarının PC’ye uyarlanması süreci, birçok kişinin düşündüğünden daha basit oldu. Cerny, “Burada yakın zamanda yaşanan bir gelişme var, özel PlayStation sistemlerinde çalışmak üzere yaratılan konsol oyunları artık PC’ye geliyor. Bu dönüşüm birçok kişinin düşündüğünden daha basit oldu. Bunun başlıca sonucu, oyunun PC sürümü için minimum özelliklerin biraz daha yüksek olması, belki de eksik sistemleri değiştirmek için daha fazla CPU veya daha fazla RAM,” diyerek bu süreçte yaşanan teknik gereksinim artışlarını ve başarıları açıkladı.

Mark Cerny’nin liderliğinde geliştirilen PlayStation 5, teknoloji ve oyun dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Yaklaşan PlayStation 5 Pro modelinin yaratılmasında da Cerny’nin büyük rol oynadığı biliniyor. Yeni donanım henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, sızıntılar sayesinde PlayStation Spectral Super Resolution yükseltici ve daha iyi ışın izleme performansı gibi bazı yeni özelliklerle geleceği biliniyor. Bu yeni özelliklerin, temel modelin bazı özellikleri kadar sektörü etkileyeceği tahmin ediliyor.

PlayStation 5’in baş sistem mimarı Mark Cerny, oyun dünyasında teknolojik yeniliklerin ve gelişmelerin öncüsü olmaya devam ediyor. Işın izleme ve 60 kare/saniye teknolojilerinin yaygınlaşması, Cerny’nin vizyoner yaklaşımının ve sektöre olan katkılarının bir göstergesi. Gelecekte PlayStation platformunda bizi ne gibi yeniliklerin beklediğini görmek için sabırsızlanıyoruz.