Google Play Store için bir dizi iyileştirmeleri duyurdu. Yenilikler arasında olan Android uygulamalarını artık kendi telefonunuzdan diğer cihazlara yükleyebileceksiniz.

Ek olarak uygulama ve oyunların uzaktan yüklenmesi ile aynı Google hesabına bağlı diğer Android cihazlara yeni programlar eklemek için telefonu kullanmak mümkün olacak. Bu yenilik, telefonunuzu kullanarak akıllı saatinize, akıllı TV’nize, tabletinize veya Chromebook’unuza uygulama yüklemenize olanak tanıyor.

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İşleri daha da kolaylaştırmak için Google’ın resmi uygulama mağazası da yeni arama cihazı filtreleri kazandı. Bu işlevsellik, örneğin otomotiv sistemleri veya akıllı saatlerle uyumlu olanlar gibi, yalnızca seçilen aygıta özgü yazılım ve oyunları aramanıza ve görüntülemenize olanak tanıyor.

Google Play Store aramasında istediğiniz uygulamayı bulduktan sonra, sadece kullanılacağı cihazı seçin ve akıllı telefon ekranında uzaktan kurulumun ilerlemesini izleyin. Açıklanan görüntülerle, listede gösterilenler arasından eşzamanlı kurulum için birden fazla cihaz seçmek mümkündür.

İçindekiler Diğer cihazlar için sayfalar ve yeni web sürümü

Diğer cihazlar için sayfalar ve yeni web sürümü

Play Store ayrıca Wear OS, Android TV ve Android Auto ile uyumlu uygulamaların daha iyi bir görünümünü sunan, hesaba bağlı diğer cihazlar için ana sayfalar kazandı. Her platforma yönelik program ve oyun önerilerini görmek için “Diğer cihazlar” sekmesini açmanız yeterlidir.

Bu son Android uygulama mağazası güncellemesinde öne çıkan bir diğer özellik de Play Store web sitesinin büyük ölçüde yeniden tasarlanması. Tarayıcı tabanlı sürümde, tüm cihazlarınızda yüklü olan yazılımları keşfetmek ve yönetmek daha kolaydır ve genel deneyimi iyileştirir.

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