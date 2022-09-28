Instagram ve TikTok’a karşı sert bir rekabetle karşı karşıya olan YouTube, kısa video platformu Shorts için anlatım özelliğini duyurdu. Yenilik, iOS’lu cihazlar için dağıtılmaya başlandı ve Android’li modeller için yakında gelmesi bekleniyor.

TikTok’ta oldukça popüler olan bu özellik, önceden kaydedilmiş videolara yorum yapmak için kullanılır ve tepki içeriği, kılavuzlar ve öğreticilerde bulunması yaygındır. YouTube’da kullanmak için uyumlu bir cihaza sahip olmanız ve kamera ekranının sağ alt köşesinde bulunan onayla simgesine dokunmanız yeterlidir. Ardından, anlatım düğmesine dokunmalı, istediğiniz alıntıyı seçmeli ve kaydetmeye başlamalısınız. Bitirmeden önce işlemi yeniden yapabilir ve gerekirse ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

TikTok’tan kopyalanan diğer özellikler

Pazarın bu nişinde bir lider olan TikTok, hem Instagram hem de YouTube’da uygulanan birçok özellik için bir etki olmuştur. Örneğin kısa bir süre önce Google’ın platformu, 2020’den beri Çin sosyal ağında ve geçen yılın Aralık ayından beri Instagram’da mevcut olan yorumlara video ile yanıt verme özelliği ile güncellendi.

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Bu arada YouTube, içerik oluşturucularını ödüllendirecek olan Shorts İş Ortağı Programı’nın hayata geçirilmesiyle önemli bir destek elde edebilir. Kararın platforma yeni kullanıcılar çekmesi ve TikTok’a karşı itirazını güçlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: TechCrunch