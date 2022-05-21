Google, perşembe kutlanan Dünya Erişilebilirlik Farkındalık Günü’nü kutlamak için Android 13’te yerel braille desteği gibi birkaç yeni özelliği duyurdu. Google şimdi erişebirlilik açısından bir yeniliği daha duyurdu.

Arama devine göre, resmi Android mağazasında bulunan erişilebilirlik özelliklerine sahip uygulamalar artık belirli etiketlere sahip olacak. Bununla birlikte, kullanıcıların engelli insanlara yardım edebilecek araçlar sunan programları aramasını kolaylaştıracak.

Diğer grup, ekran okuyucu gibi indirilebilir bazı erişilebilir özelliklere sahip diğer tüm yazılımları içeren “herhangi bir kategorideki uygulamalar” olarak tanımlandı. Arama devine göre, platformda ilk işaretler şimdiden görünmeye başladı ve gelecekte daha uyumlu uygulamalar işaretlenecek.

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Erişilebilirlik etiketleri nerede bulunur?

Play Store’daki erişilebilirlik etiketleri, aranan yazılım hakkında bilgi sağlayan “Bu uygulama hakkında” bölümünde görünecektir. Başlangıçta bulunabilecek işaretlerden bazıları şunlardır:

Ekran okuyucu uyumlu

Görsel yardım

İşitme yardımı

Öğrenme zorluğu

Motor yardımı

Erişilebilir iletişim

Bir başka ilginç detay ise, etiketle işaretlenmiş bir uygulama bulduğunuzda, aynı etikete sahip diğer programları kontrol etmek için üzerine tıklamanız ve benzer işlevlere sahip olduklarını belirtmenizdir. Google’a göre Rogervoice, A Blind Legend ve Android Erişilebilirlik, yenilikle kapsanan uygulamalardan bazıları.

Google Play Store’daki bu erişilebilirlik etiketleri, “Faydalı Araçlar” gibi iki uygulama kategorisi için geçerli olacaktır. Neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bildirin.