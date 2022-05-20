Google, Android 13’ün Talkback ekran okuyucusu aracılığıyla braille ekranları için yerel desteğe sahip olacağını ve bu özelliğe erişmek için bir uygulama indirme ihtiyacını ortadan kaldıracağını duyurdu.

Bir Android cihaza bağlı braille ekranı kullanmak için şu anda Play Store’a gitmeniz ve BrailleBack uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ancak bu, bu yılın sonuna kadar piyasaya sürülmesi gereken yeni nesil işletim sisteminde, görme engelli kişiler için prosedürün daha basit hale gelmesiyle değişecek.

Şirkete göre, çoğu braille ekranı için yazılım güncellemesinden artık ek indirmeler gerekli olmayacak. Buna ek olarak, kullanıcı, ekranda gezinmek ve e-posta ve metin mesajları yazmak gibi etkinlikleri gerçekleştirmek için ekran düğmeleri de dahil olmak üzere uygulamada alışık olduğu özelliklerin çoğuna erişmeye devam edecek.

Talkback ile braille ekranlarının kullanımını optimize etmek için yeni kısayollar da eklenecektir. Bunlar aracılığıyla, diğer şeylerin yanı sıra bir sonraki satıra, karaktere veya kelimeye atlamak, bir belgenin sonuna atlamak ve ayrıca metinleri seçmek, kopyalamak ve yapıştırmak daha kolay olacaktır.

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İşletim sistemi geliştiricileri ve test kullanıcıları, Talkback’teki yeniliklere erken erişime sahip olacak. Arama devine göre, “birkaç hafta” içinde çıkacak olan Android 13’ün bir sonraki beta sürümünde iyileştirmeler ve yeni işlevler görülebilir.

Küresel Erişilebilirlik Farkındalık Günü’nde sunulan güncellemeler, görme engellilerin cep telefonlarını sesli komuta ihtiyaç duymadan sessizce kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayrıca sağır körlüğü olan kişilere odaklanarak cihazları bu kitle için daha kullanıcı dostu hale getiriyorlar.

Google Erişilebilirlik Analisti Nimer Jaber, “Bu, entegrasyonu geliştirmenin yalnızca ilk adımı ve işlevselliği genişletmek ve daha fazla ilgili özellik oluşturmak için daha fazlasını yapmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.