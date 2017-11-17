Planet Earth 2 Yönetmeni Mateo Willis’den Xperia Telefonlar İle Çekilmiş Kısa Film

Emmy ve BAFTA ödülü almış, aynı zamanda dünyanın en iyi belgesellerinden kabul edilen Planet Earth 2 ve Blue Planet 2’nin yönetmeni Mateo Willis, Sony Xperia telefonları ile bir kısa film hazırladı.

Günümüzün kamera konusundaki en başarılı telefonlarından biri olarak kabul edilen Sony Xperia XZ1, süper yavaş çekim, öngörülebilir yakalama, SteadyShot ve 4K kayıt özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Bu nedenle son dönemlerin popüler projelerinden biri olan akıllı telefon ile film çekme furyasına adım adan Sony Mobile, telefonun başına ise en usta yönetmenlerden birini oturtuyor.

Planet Eath 2 ve Blue Planet 2 belgeselleri ile farkını ortaya koyan Mateo Willis ile anlaşan firma, Sony Mobile ve Mateo tarafından görevlendirilen, dünyanın 20 farklı ülkesinden 40 bağımsız içerik üreticisi Xperia XZ1, XZ1 Compact ve Xperia XZ Premium ile çektikleri videolar, izleyicileri gezegenin farklı köşelerinde yakalanan muhteşem anları deneyimleyebilecekleri bir görsel yolculuğa sokacak. Mateo tarafından düzenlenen içerikler, kısa film olarak YouTube’da yayınlandı.

The Journey, yani Yolculuk adını alan film, Sony’nin en güçlü kameralara sahip telefonları Xperia XZ1, XZ1 Compact ve Xperia XZ Premium ile çekildi.

Tanınmış görüntü yönetmeni Mateo Willis, “Bu pek çok açıdan hem heyecan verici hem de zorlayıcı bir projeydi. Normal şartlarda çalışırken, pek çok farklı kamera kullanmaya alışkınımdır. Ancak bu filmdeki tüm içerikler Xperia kullanılarak çekildi ve ben cihazın çekimlerde gösterdiği başarıya hayran kaldım. Süper yavaş çekim gibi efektler, sadece gelişmiş cihazlar tarafından sağlanabilir. Ama bu projede, ihtiyacım olan tüm teknoloji avuçlarımın içindeydi. Gerçekten etkileyici bir deneyimdi!” yorumunda bulundu.

Kampanyaya Türkiye’den de Kayhan Devrim Algan, İlkin Karacan Karakuş ve Serkan Demirci paylaşımları ile katılırken, sonuç olarak oldukça güzel bir kısa film ortaya çıkmış oldu.

Aşağıdan 7 dakika 19 saniye süren yapımı izleyebilirsiniz.