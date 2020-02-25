Corona virüsü Galaxy Z Flip’i kötü etkiledi.

Dünyayı kasıp kavuran Corona virüsü, Samsung Galaxy Z Flip’in üretiminde aksaklık yarattı. Firma Güney Kore’de fabrikasını geçici olarak kapatmak zorunda kaldı.

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Corona virüsü fabrika kapattırdı!

Samsung’un yeni ürünü olan katlanabilir ekranlı telefon Galaxy Z Flip, aldığı olumlu yorumlara rağmen üretim bazlı sıkıntılar yaşıyor. Edinilen bilgilere göre Corona virüsü Galaxy Z Flip’in üretildiği fabrikada çalışan bir işçiye bulaştığı ve şirketin fabrikayı bu sebeple karantinaya alıp geçici olarak kapattı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada çalışanların sağlığının önemi vurgulanırken tesisin dezenfekte edilmesi için hemen çalışmalara başlandığı belirtildi. Çalışanın Corona testinden pozitif sonuç alması nedeniyle kapanan tesisin tam olarak ne zaman açılacağı ise merak konusu. Zira şu ana kadar virüsten etkilenen 79 bin insanın bulunduğu dünya genelinde iyileşen insan sayısı da artmakta. Ancak hala kesin bir aşı tedavisi olmayan virüsün başka ülkelere ve firmalara gelecekte nasıl bir zarar vereceğini bilim insanları da kestirememekte.

Katlanabilir ekranlı telefonlar ile akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getiren Samsung’un, bu gelişmeler ışığında nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini korumakta. Samsung’un online mağazasından sipariş edebildiğimiz Galaxy Z Flip yaklaşık olarak 15 bin Tl’lik bir fiyatla bizi karşılamakta.