Genel
Corona virüsü Galaxy Z Flip’i kötü etkiledi.
Dünyayı kasıp kavuran Corona virüsü, Samsung Galaxy Z Flip’in üretiminde aksaklık yarattı. Firma Güney Kore’de fabrikasını geçici olarak kapatmak zorunda kaldı.
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Corona virüsü fabrika kapattırdı!
Samsung’un yeni ürünü olan katlanabilir ekranlı telefon Galaxy Z Flip, aldığı olumlu yorumlara rağmen üretim bazlı sıkıntılar yaşıyor. Edinilen bilgilere göre Corona virüsü Galaxy Z Flip’in üretildiği fabrikada çalışan bir işçiye bulaştığı ve şirketin fabrikayı bu sebeple karantinaya alıp geçici olarak kapattı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada çalışanların sağlığının önemi vurgulanırken tesisin dezenfekte edilmesi için hemen çalışmalara başlandığı belirtildi. Çalışanın Corona testinden pozitif sonuç alması nedeniyle kapanan tesisin tam olarak ne zaman açılacağı ise merak konusu. Zira şu ana kadar virüsten etkilenen 79 bin insanın bulunduğu dünya genelinde iyileşen insan sayısı da artmakta. Ancak hala kesin bir aşı tedavisi olmayan virüsün başka ülkelere ve firmalara gelecekte nasıl bir zarar vereceğini bilim insanları da kestirememekte.
Katlanabilir ekranlı telefonlar ile akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getiren Samsung’un, bu gelişmeler ışığında nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini korumakta. Samsung’un online mağazasından sipariş edebildiğimiz Galaxy Z Flip yaklaşık olarak 15 bin Tl’lik bir fiyatla bizi karşılamakta.
Genel
2021 VW Arteon R ile “R” logosuna yeni bir seviye gelebilir!
Arteon‘un ateşli bir versiyonu üzerine, iki yıldan uzun süredir çalışmaların olduğu Volkswagen (VW) tarafından doğrulandı. Üzerindeki kamuflajdan sıyrılan Arteon R, paylaşılan görsellerde üretime çok yakın bir halde bulunuyor.
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Yeni Arteon R, model ailesinin en üstünde konumlandırılacak. Görsellerde de göze çarpan bazı siyah bantların, araçtaki ufak çaplı makyajları gizlediği düşünülüyor. Ön tampondaki hava girişleri, daha iyi bir soğutma için büyütülmüş. Arka tamponda ise agresif tasarımlı difüzöre, dikdörtgen tasarımlı egzozlar eşlik ediyor. Ayrıca ön taraftaki delikli fren diski (muhtemelen yüksek performanslı frenler) ve mavi boyalı fren kaliperleri de dikkat çeken detaylar arasında bulunuyor.
Efsane VR6 motor, VW Arteon R’la geri dönüyor!
VW’in 3.0 litrelik çift turbolu VR6 motoru bu aracı çekici kılan bir diğer detay. Eğer iddialar doğruysa 400 beygirlik gücü, 4Motion teknolojisiyle ön ve arka akslara DSG şansıman yardımıyla kataracak. Ayrıca Arteon R’ın 0-100 km/s hızlanmasının 4 saniye civarlarında olacağı söyleniyor.
Şu an global pazarda satışta olan Arteon’lardan en güçlüsü 2.0 TSI 272 beygir 4Motion teknolojili versiyon. Ülkemizde ise resmi distribütörlerde, 2020 model olan araçlar 1.5 TSI 150 beygir ve 2.0 TDI 240 beygir 4Motion motor seçenekleriyle bulunabiliyor.
Akıllı Telefonlar
Google, Android’i renklendirmeye devam ediyor.
Android dünyasının her şeyi olan Google, Android 11 ile birlikte yeni şeyler denemeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Google, hızlı ayarlar menüsündeki simgeleri ayrı ayrı renklendirmeyi deniyor.
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Android renklenmeye devam ediyor!
Google çıkardığı en sade Android sürümleriyle arayüz performansı açısından en övülen firmaların başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde geliştirici sürümü ortaya çıkan Android 11 bizlere yeni detaylar vermeye devam ediyor. Xda-Developers‘ta çıkan habere göre Android 11‘in hızlı ayarlar menüsünü kişiselleştirebilir hale getirmeye çalışıyor. Menü içerisinde yer alan simgeleri kullanıcı isteğine göre renklendirmeyi planlayan Google, Android içerisinde ki özgürlüğü arttırmayı hedefliyor. Bu özelliğin tam sürümde gelip gelmeyeceği netlik kazanmadı. Android 11‘in sistem kodları içerisinde hızlı ayarlar menüsü için özel bir yer olduğu ve içerisinde renk ayarlarının da bulunduğu gözlemlendi. Pixel 2 üzerinde bu ayarları deneyen bazı kullanıcıların farklılığı sevdikleri belirtildi.
Tam sürümünün Pixel telefonlar için 12 Mayıs tarihinde çıkacağı bilinen Android 11, 5G cihazlar için en iyi deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Karanlık görünümü de geliştirdiği görülen Google, bu sürüm ile birlikte sade ve sorunsuz bir arayüz hedefliyor. Aynı zamanda güvenlik için de atılımlar yapılıyor. Ekim ayında neredeyse çoğu amiral gemisi telefonlarda göreceğimize kesin gözüyle bakılan Android 11‘i bizler de merakla bekliyoruz.
Genel
Makyajlı 2021 MINI Countryman iç tasarımı sızdı!
Geçtiğimiz yıldan beri test edilen makyajlı MINI Countryman‘in kamuflajlı halinin, dış görünümüne dair birçok fotoğraf ortaya çıkmıştı. Fakat bu kez sızan görüntüler, aracın iç mekan tasarımına dair merakları dindirecek cinsten detaylar içeriyor.
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Dış mekanda çok da büyük değişimler sunulmayacak olsa da, iç mekanındaki birkaç ufak yenilik dokunuşu dikkatleri hemen çekiyor. Dijital gösterge ekranı, yenilenmiş bilgi-eğlence sistemi ve BMW temelli vites kolu bunlardan bazıları. İç döşeme seçenekleri, direksiyon simidi, havalandırma menfezlerinin şekilleri ve tuşlar gibi daha birçok donanımın tasarımında değişiklik olması da bekleniyor.
2021 Countryman hakkında bilinenleri hatırlayacak olursak
Dış görünümde “Union Jack” diye tabir edilen Büyük Britanya bayrağı desenli arka far grubu, daha sportif bir görünüm için tamponlarda bal peteği desenli ızgaralar, yeni tasarım tamponlar ve ön far grubu gibi donanımların 2021 MINI Countryman‘de yer alması bekleniyor.
Motor seçeneklerinde, eski nesildeki dizel ve benzinli ünitelerin revize edilmiş versiyonlarının yer alması bekleniyor. Giriş seviyesindeki versiyonda 102 beygirlik motora yer verilirken, ateşli John Cooper Works (JCW) verisyonunda 306 beygir güç üreten motorun yer alması bekleniyor. Ailenin en üstünde yer alacak olan JCW versiyonu 0’dan 100’e 4.9 saniyede çıkabilecek ve 250 km/s maksimum hıza sahip olacak.
2021 Countryman‘in, önümüzdeki ay düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtılması, yaz mevsiminden önce ise satışına başlanması bekleniyor.