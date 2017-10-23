Piyasaya Çıkışına Günler Kalan iPhone X’da Hala Uygulamalar Optimize Değil!

Apple’ın gerçek manada merakla beklenen telefonu iPhone X, çıkışına günler kalmasına rağmen Instagram’ın hala optimize olmadığı ortaya çıktı.

Apple’ın iPhone 8 satışlarını dahi baltalayan iPhone X, yeni Apple telefon almak isteyenlerin 6.099TL fiyatına rağmen merakla beklediği telefonların başında geliyor. Tasarımsal olarak ve özellikle ekran yapısı açısından farklı olan X, haliyle iOS sisteminin ve özellikle uygulamaların özellikle optimize edilmesi gereken bir ekrana sahip.

Hal böyle olunca şimdiye kadar çoktan optimize edilmesi gereken oyunlar ve uygulamalar Reddit’ten ortaya çıkan görüntüye göre hala optimize sorunları yaşıyor. Bir kullanıcının kısa bir videosunu paylaştığı iPhone X’da Instagram’ın hala tam olarak optimize olmadığı görülüyor. Instagram gibi bir uygulamada bu olunca acaba hangi uygulamalarda daha böyle sorunlar olacak sorusu kafaları kurcalarken Apple şu anda yazılım tarafında üçüncü parti uygulamalara hazır olma baskısı yapabileceğini düşünüyorum