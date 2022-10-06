Google, söz verdiği gibi ilk akıllı saati Pixel Watch’u tanıttığı bir “Made by Google ’22” lansman etkinliği düzenledi. Birinci sınıf akıllı saat olarak konumlandırılan Pixel Watch, Wear OS 3.5’i çalıştırıyor. 4G LTE bağlantısı, Acil SOS özelliği ve daha fazlasını sunuyor. Google, Pixel Watch için Fitbit ile daha derin entegrasyonlar yaparak önde gelen sağlık ve fitness yetenekleri kazandırdı.

Pixel Watch, paslanmaz çelik gövdeyle pürüzsüz bir şekilde birleşerek bileğe şık bir görünüm kazandıran dairesel 3D kubbeli bir cama sahiptir. Çizilmeye ve suya dayanıklıdır (5 ATM/50 metreye kadar).

Tepenin üzerinde son kullanılan uygulamaları gösteren bir yan düğme vardır. Bant değiştirmeyi kolaylaştıran benzersiz bir bant takma mekanizmasına sahiptir. Ön tarafta, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan 1000 nit en yüksek parlaklığa sahip bir AMOLED ekran bulunmaktadır.

Pixel Watch, cihaz üzerinde makine öğrenimi ve işlemci düzeyinde derin optimizasyon sayesinde saniyede bir kez sürekli olarak takip ederek doğru kalp atış hızı ölçümü sunmayı amaçlıyor. Saatin 40 farklı egzersiz modu bulunuyor.

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GPS desteği ve atriyal fibrilasyon (AFib) göstergelerini tespit etmek, Uyku Skoru ve Uyku Aşamaları ile uykunuzu anlamak ve öneriler almak için bir EKG uygulaması içerir. Pixel Watch aynı zamanda Fitbit’in uygulaması ile de uyumludur; bu uygulama nefes alma hızınız, kalp atış hızı değişkenliğiniz gibi önemli göstergeleri ve daha fazlasını Sağlık Ölçümleri Panosunda görüntülenmesini sağlar.

Akıllı saat 32 GB dahili depolama alanına sahip ve 3 aylık ücretsiz YouTube Premium aboneliği ile birlikte geliyor. Ayrıca dahili bir Google Asistan’a sahiptir ve akıllı ev cihazlarınızı Google Home uygulaması aracılığıyla veya saatinize “Hey, Google” diyerek kontrol edilebiliyor.