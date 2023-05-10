Google’ın yıllardır beklenen ilk katlanabilir telefonu Pixel Fold, geçtiğimiz günlerde firmanın resmi internet sitesinde ortaya çıkmıştı. Tasarımı tüm çıplaklığıyla karşımıza çıkan ilk katlanabilir Pixel, Google I/O 2023 etkinliğinde tüm detaylarıyla beraber duyuruldu. İşte Google’ın Galaxy Z Fold rakibi olan Pixel Fold modeli hakkındaki tüm detaylar!

Pixel Fold Katlanabilir Telefon Pazarına Yeni Bir Soluk Getirdi!

Google Pixel Fold, Samsung Galaxy Z Fold ve Vivo X Fold gibi modellere rakip olarak duyurulan bir model. Firmanın ilk katlanabilir telefonu, 5.8 inç boyutunda bir kapak ekranına sahipken, ekran açıldığında 7.6 inç boyuta ulaşarak ufak bir tablet boyutuna ulaşabiliyor. Ekranda dikkat çeken bir detay olarak üst ve alt kısımda simetrik olmayan çerçeveleri görmek mümkün.

Tasarım konusunda Google’ın ilginç bir karar aldığını görüyoruz. Zira cihazın fiyatına baktığımızda, geleneksel bir amiral gemisi akıllı telefondan daha yüksekte olmasına rağmen simetrik olmayan çerçeveler görmek pek de hoş karşılanacak bir şey değil.

Her iki OLED ekranda da FHD+ çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı desteğine yer verilmiş. Bu sayede kullanıcılar 120Hz desteğinin verdiği pürüzsüzlük hissini sonuna kadar yaşayabilecek. Kapak ekranı 1550 nit gibi oldukça yüksek bir parlaklığa kadar çıkabilirken, büyük iç ekran ise 1450 nit’e kadar çıkabiliyor. Yani, güneşli havalarda Google Pixel Fold’un ekranını okumak için gölgelere kaçmanız gerekmeyecek.

Google’ın ilk katlanabilir telefonu, firmanın en yeni Pixel akıllı telefon serisi olan Pixel 7 modellerinden aşina olduğumuz Tensor G2 işlemcisiyle geldi. Bu işlemci Snapdragon 8+ Gen 1 ve A16 Bionic ile benzer bir dönemde tanıtılmış olsa da, performans konusunda asıl rakibi Snapdragon 8 Gen 1 diyebiliriz. Tensor G2 yonga seti, performanstan çok yapay zekaya odaklanıyor.

Bu yonga setine, 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama kapasitesi eşlik edecek. Genişletilebilir hafıza desteği ise ne yazık ki bu cihazda yok. Google, güvenlik için bu cihazı Titan M2 güvenlik çipiyle donatmış. Bu sayede Google Pixel Fold’un sunduğu güvenlik seviyesi rakiplerinden bir gömlek üstün olacak.

Google Pixel Fold, üçlü kamera kurulumuyla öne çıkıyor. Cihazda 48MP çözünürlüklü ana kameraya, 10,8MP çözünürlüklü telefota kamera ve yine 10,8MP çözünürlüklü geniş açı kamerası eşlik edecek. Telefoto kameranın, 20x’e kadar dijital, 5x’e kadar da optik yakınlaştırmaya imkan tanıyacağını söyleyelim. Kapak ekranında 9,5 MP çözünürlüklü, iç ekranda ise 8 MP çözünürlüklü özçekim kameralarına da yer verilmiş.

4.800 mAh boyutlu nispeten büyük bir bataryaya sahip olan cihazda 20W hızlı şarj desteği yer alıyor. Huawei ve Vivo gibi rakipler 20W eşiğini çoktan aşmışken, Google’ın bu konuda biraz geride kaldığını görmek mümkün. Android 14 önyüklü olarak gelen cihaz, yazılımıyla da göz dolduracak.

Google, bu modelin fiyatını 12 RAM + 256 depolama seçeneği için 1.799 dolar olarak belirlemişken, 512 GB depolama kapasitesine sahip sürümün fiyatı ise 1.919 dolar olarak belirlenmiş. Google’ın bu fiyat aralığında birçok güçlü rakibi bulunuyor. Şimdilik sınırlı sayıda pazarda satışa sunulacak olan cihaz hakkında bir Türkiye planı yok.

İlginizi Çekebilir: Google Pixel 7a Duyuruldu! Sudan Ucuz Fiyatla Geldi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google’ın ilk katlanabilir telefonunu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!