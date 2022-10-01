Geçtiğimiz günlerde Pixel 7 ailesinin Hindistan’da satışa çıkabileceği ile ilgili bir haber paylaşmıştık. Google tarafından gelen bilgiye göre Pixel 7 ve Pixel 7 Pro Hindistan’da satılacak.

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Google India’nın resmi Twitter hesabından paylaştığı Tweet’te Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’nun 6 Ekim’de Hindistan’da ön satışa sunulacağı söylendi.

Daha önceki haberde de söylediğimiz üzere Pixel 7 ve Pixel 7 Pro Hindistanlı bir çevrimiçi perakende şirketi olan “Flipkart” tarafından satılacak. Aynı şekilde ön siparişleri de Flipkart alacak.

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Pixel 7 ve 7 Pro’nun teknoloji camiasında en merak edilen tarafı Google’ın son çıkardığı işlemci olan Google Tensor G2. Bu işlemci Google Tensor’un bir üst jenerasyonu. Siz Pixel 7 ve 7 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın.