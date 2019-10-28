Pixel 4, nasıl bir batarya performansı sergiliyor?

Pixel 4, geçen hafta tanıtılan Google etkinliği sonrasında satışa çıktı. Fakat, halan cihazın batarya performansıyla ilgili kafa karıştırıcı bazı durumlar oluşmuştu.

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Pixel 4 ailesi, muhteşem kamera dizaynı, ekranı ve yaşattığı yazılım deneyimiyle kullanıcılardan olumlu dönüşler alınmaya başlanmıştı. Günlük kullanımda, cihazı faal olarak ne kadar süre kullanabileceğiniz ise kesinlik yaratan bir bilgi değildi maalesef ki. Bunu öğrenmek için cihazı edinip, bir süre kullanmanız gerekiyor.

Google, yeni bayrak gemisi cihazında, 2.800mAh kapasiteye sahip vasat bir çözüm kullanıcıları sunuyor. Yani, bazı Pixel severleri hayal kırıklığına uğratacak bir batarya performansı sunmasını bekliyoruz. AndroidCentral forumunda, telefonu satın alan bazı kullanıcılar yorumlarını dile getirmeye başladılar.

Cihazla ilgili görüşleri kısaca açıklamak gerekirse kullanıcılar kullandıkları telefondan oldukça memnuniyet duyuyorlar. Birkaç tanesini, sizler için derledik. Aşağıdan okuyarak, bilgi sağlayabilirsiniz:

Dün gece telefonumu şarja taktım. Normal günlük rutinimi uygulamaya başladım ve çalışmaya devam ediyorum. Hala pil seviyesini %100 olarak duruyor. Google Pixel XL cihazım olsa çoktan %80’e düşerdi.

Bir diğeri ise şu şekilde devam ediyor:

Batarya ömrüm güzel, Sabah 9:00’da şarjdan çektim ve 7 saat sonra cihazın pil durumunu %67 olarak gördüm. Günlük kullanımda, bu cihazla ilgili herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Pixel 4XL cihazını kullanıyorum.

Genel olarak kullanıcılar cihazlarının genel performansından oldukça mutlular. Tabiki Lityum Polimer piller verimlilikleri doğrultusunda zamanla performans kaybı yaşatabiliyorlar. Umarım, böyle bir durum Google’ın yeni cihaz ailesinin de başına gelmez.