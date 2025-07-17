Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün artarken, gözler teknoloji devi Google’ın atacağı yeni adımlara çevrildi. Sızıntılar ve beklentilerle dolu bir bekleyişin ardından, şirketin yeni amiral gemisi serisi hakkında ilk somut bilgiler gelmeye başladı. Teknoloji dünyasının gündemini meşgul eden ve büyük bir merakla beklenen Pixel 10 serisi, sahip olacağı iddialı özellikler ve stratejik lansman takvimi ile şimdiden adından söz ettirmeyi başardı.

Pixel 10 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Google, teknoloji tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği tarihi sonunda netleştirdi. Güvenilir kaynaklara ve medya kuruluşlarına gönderilen davetiyelere göre, Made by Google etkinliği 20 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Bu tarih, şirketin yeni Pixel 10 ailesini resmi olarak dünyaya duyuracağı gün olacak. Google’ın bu lansman tarihini, en büyük rakibi Apple’ın iPhone 17 tanıtımından hemen öncesine planlaması, pazardaki rekabeti kızıştırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor.

Pixel 10 Serisi Neler Sunacak?

Sızdırılan bilgilere göre Pixel 10 serisi, gücünü Google’ın en yeni işlemcisi olan Tensor G5 yonga setinden alacak. Bu yeni nesil işlemcinin, özellikle yapay zeka ve fotoğraf işleme yeteneklerinde devrim yaratması bekleniyor. Performans ve verimlilik odaklı Tensor G5, Pixel 10 modellerinin akıcı bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlayacak en temel donanım olacak.

Bu yılki serinin oldukça zengin bir model çeşitliliği sunması bekleniyor. Ailede standart Pixel 10 modelinin yanı sıra Pixel 10 Pro, daha büyük ekranlı Pixel 10 Pro XL ve katlanabilir ekranlı Pixel 10 Pro Fold gibi farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden seçenekler yer alacak. Temel modelin ciddi bir kamera yükseltmesi alacağı, katlanabilir modelin ise IP68 sertifikasıyla suya dayanıklı ilk katlanabilir telefon olabileceği söylentileri, seriye olan ilgiyi artırıyor.

Donanım özelliklerinin yanı sıra, fiyatlar da merak konusu. Avrupa pazarı için sızdırılan fiyat etiketleri, serinin premium segmenti hedeflediğini gösteriyor. Standart Pixel 10 modelinin 899 €’dan, Pro modelin 1.099 €’dan ve katlanabilir modelin ise 1.899 €’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca etkinlikte, Pixel 10 ekosistemini tamamlayacak yeni Pixel Watch 4 akıllı saat ve yeni nesil kulaklıkların da tanıtılacağı konuşuluyor.

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