Ford GT Mk IV, çift turbolu EcoBoost motorla geliyor ve bir yarış şanzımanı ile aero tasarıma sahip, ayrıca daha iyi yol tutuşu için daha uzun dingil mesafeli bir şasi ile geliyor.

Ford Performance Motorsports küresel direktörü Mark Rushbrook, “Orijinal GT Mk IV maksimum pist performansı için hiçbir şeyden kaçınmadı ve yeni Ford GT Mk IV de bunu aynı şekilde getiriyor” dedi. “Daha da üst düzey motor sporları mühendisliği ve performansının yanı sıra işlevsel ve çarpıcı tamamen yeni bir karbon fiber gövde ile Mk IV, üçüncü nesil süper otomobilin nihai uğurlamasıdır.”

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Yeni Ford GT Mk IV, orijinal Mk IV’ün Le Mans 24 Saat yarışını kazandığı yıla selam gönderiyor ve Multimatic’in Markham, Ontario’daki tesisinde sadece 67 adet el yapımı süper otomobil üretilecek. Bu 1,7 milyon dolarlık süper otomobil (başlangıç MSRP) için yeni bir müşteri başvuru süreci başlayacak ve müşteri seçimleri 2023’ün ilk çeyreğinde onaylanacak. Teslimatlar 2023 ilkbaharının sonlarında başlayacak.

Multimatic Özel Araç Operasyonları Grubu Başkan Yardımcısı Larry Holt, “Multimatic’in hedefi Ford GT’nin en uç son versiyonunu yaratmaktı ve Mk IV bunun sonucudur” dedi. “Daha büyük hacimli benzersiz bir motor, uygun yarış şanzımanı, uzatılmış dingil mesafesi ve gerçekten radikal bir gövde, benzeri görülmemiş bir performans seviyesiyle sonuçlandı. Üçüncü nesil GT’nin başlangıcından bu muhteşem kuğu şarkısına kadar bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz ve bunu Multimatic’in tarihinde önemli bir bölüm olarak görüyoruz.”

Ford GT Mk IV süper otomobili hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıdan Ford’da bulabilirsiniz, otomobil 1,7 milyon dolara mal olacak.