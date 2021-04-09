Pinterest, Türkiye’ye temsilci atıyor

Görsel paylaşım ağırlıklı sosyal ağ platformlarından biri olan Pinterest, Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etti. Böylece Türkiye temsilcisi bildirmeyen sosyal medya platformu kalmadı.

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Paylaşılan habere göre Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest de temsilci atayacağını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest’in de temsilci atayacağını belirterek, “Böylelikle yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı.” ifadesini kullandı.

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Haberler güzel. 7253 sayılı kanun kapsamında #Pinterest de bugün Türkiye'ye temsilcisini atadı. Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı. — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) April 9, 2021

1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası ile birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren ve günlük ziyaretçi sayısı 1 milyondan fazla olan platformlara temsilci atama zorunluluğu gelmişti.

Buna göre ilk süreçte yasal temsilci bildiriminde bulunmayan şirketlere 10’ar milyon TL’lik ceza uygulanmış; ikinci süreçte ise aynı şekilde bildirimde bulunmamaya devam eden şirketlere uygulanan ceza 30 milyon TL’ye çıkmıştı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook ile alt şirketleri olan Instagram, temsilci atayacaklarını daha önce zaten açıklamışlardı. Ayrıca sosyal medya platformu Twitter da daha önce yapmış olduğu açıklama ile Türkiye temsilcisi atayacağını bildirmişti.

Pinterest sonunda temsilci atıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 7253 sayılı Kanun kapsamında Pinterest’in de bugün Türkiye’ye temsilci atayacağını bildirdiği bilgisini vererek, “Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı. Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda, milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların karşılarında muhatap bulabileceğini, sosyal ağlardaki mağduriyetlerin daha hızlı giderileceğini vurgulayan Sayan, 1 Ekim 2020 itibarıyla başlayan süreçte kanunda kademeli olarak idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirildiğini anımsattı.

Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkeye gelmesinin sevindirici olduğuna dikkati çeken Sayan, “Vatandaşlarımızın haklarını korumak için yaptığımız düzenlemenin getireceği faydaları, ilerleyen dönemlerde çok daha net göreceğiz. Bu düzenlemeye öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve süreci yöneten Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Sosyal ağlara ilişkin düzenlemeyi, dünyanın birçok ülkesine örnek olacak şekilde 7253 sayılı Kanun’u hayata geçiren TBMM’ye ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.