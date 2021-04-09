Genel
Pinterest, Türkiye’ye temsilci atıyor
Görsel paylaşım ağırlıklı sosyal ağ platformlarından biri olan Pinterest, Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etti. Böylece Türkiye temsilcisi bildirmeyen sosyal medya platformu kalmadı.
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Paylaşılan habere göre Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest de temsilci atayacağını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest’in de temsilci atayacağını belirterek, “Böylelikle yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı.” ifadesini kullandı.
Haberler güzel.
7253 sayılı kanun kapsamında #Pinterest de bugün Türkiye'ye temsilcisini atadı.
Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı.
— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) April 9, 2021
1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası ile birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren ve günlük ziyaretçi sayısı 1 milyondan fazla olan platformlara temsilci atama zorunluluğu gelmişti.
Buna göre ilk süreçte yasal temsilci bildiriminde bulunmayan şirketlere 10’ar milyon TL’lik ceza uygulanmış; ikinci süreçte ise aynı şekilde bildirimde bulunmamaya devam eden şirketlere uygulanan ceza 30 milyon TL’ye çıkmıştı.
Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook ile alt şirketleri olan Instagram, temsilci atayacaklarını daha önce zaten açıklamışlardı. Ayrıca sosyal medya platformu Twitter da daha önce yapmış olduğu açıklama ile Türkiye temsilcisi atayacağını bildirmişti.
Pinterest sonunda temsilci atıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 7253 sayılı Kanun kapsamında Pinterest’in de bugün Türkiye’ye temsilci atayacağını bildirdiği bilgisini vererek, “Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı. Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda, milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak.” değerlendirmesinde bulundu.
Vatandaşların karşılarında muhatap bulabileceğini, sosyal ağlardaki mağduriyetlerin daha hızlı giderileceğini vurgulayan Sayan, 1 Ekim 2020 itibarıyla başlayan süreçte kanunda kademeli olarak idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirildiğini anımsattı.
Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkeye gelmesinin sevindirici olduğuna dikkati çeken Sayan, “Vatandaşlarımızın haklarını korumak için yaptığımız düzenlemenin getireceği faydaları, ilerleyen dönemlerde çok daha net göreceğiz. Bu düzenlemeye öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve süreci yöneten Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Sosyal ağlara ilişkin düzenlemeyi, dünyanın birçok ülkesine örnek olacak şekilde 7253 sayılı Kanun’u hayata geçiren TBMM’ye ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.
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Akıllı Telefonlar
General Mobile | Nesini Sevmiyorsunuz? #6
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan Nesini Sevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu General Mobile oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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General Mobile bildiğiniz gibi yerli bir markamız. Bu marka aslında orta seviyede telefonlar üretip, Türk halkının uygun fiyatlı telefon isteğine cevap vermek istedi. Nitekim öyle de oldu diyebiliriz. Çünkü bir zamanlar şuanda bilinen büyük markalar (samsung, xiaomi, oppo, sony, htc lg vb.) ile orta seviyede yarışacak cihazlar çıkartıyorlardı. Ancak orta seviyede çıkarttıkları bu cihazlarda üretim kalitesi olarak da orta seviyede kaldı. Kullanıcılar genellikle General Mobile’ın üretim kalitesindeki düşüklüğü, teknik servislerinin ilgisizliği, ve Google Andorid One projesi kapsamında olduğu halde en yeni Google güncellemelerini alamamaktan şikayetçiler. General Mobile yöneticileri de yaptıkları lansmanlarda satış grafiklerinin kendilerini memnun ettiklerini söylese de kullanıcı tarafında işler tam tersi olarak gözüküyor.
Peki General Mobile kimdir?
General Mobile, İstanbul merkezli bir cep telefonu ve tablet üreten bir şirket. 2005 yılına kadar; mobil cihazlar için yazılım geliştiren marka, 2005 yılının son çeyreğinden itibaren cep telefonu üretimine, 2006 yılının son çeyreğinde distribütörlükler vermeye başlamıştı. Dünyanın ilk 3G teknolojisine sahip çift hatlı telefonu olan DST3GCOOL ile Plus X 2008 Teknoloji Ödülleri‘nden ‘Yenilikçi Ödülü’nü almıştı. Aynı zamanda Fatih Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı yapıyorlar. 12 Mayıs 2015 tarihinde Google tarafından yapılan açıklamada şirketin Google ile ortak geliştirdiği, Android One programına dahil olan LTE destekli General Mobile 4G Android One telefonu tanıtılmıştı. General Mobile, Android One programının diğer üyesi General Mobile GM 5 ve General Mobile GM 5Plus’ı İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress 2016) düzenlediği bir etkinlik ile tanıtmıştı. Sonrasında ise Android One programındaki General Mobile GM 6 ürünü de Mobile World Congress 2017’de tanıttı. Android One programının 2018’deki üyesi de General Mobile GM 8 olmuştu. Bu model çok beğeni almasa da yine aynı yıl çıkardıkları General Mobile GM 9 Pro çok konuşuldu. 6 inç boyutunda Amoled ekranlı dolby studio destekli stereo hoparlöre sahip Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisine sahipti. Model çok başarılı olsa da çıkış fiyatı oldukça fazlaydı. Android One desteğini de tam anlamıyla alamayan model zamanla eskidi ve güncelliğini yitirdi. Şimdilerde ise General Mobile, GM 20 , GM 20 Pro, GM 10, tam kablosuz kulaklığı olan GMPods ve e-Tab 20 ile tüketicilere hitap ediyor. Son olarak General Mobile’ın çıkarttığı telefon modellerine de sırasıyla bakacak olursak:
General Mobile Android One Serisi
- General Mobile GM 20 Pro
- General Mobile GM 20
- General Mobile GM 10
- General Mobile GM 9 PRO
- General Mobile GM 9 PLUS
- General Mobile GM 8 GO
- General Mobile GM 8
- General Mobile GM 6
- General Mobile GM 5 D. (Çift simli model)
- General Mobile GM 5
- General Mobile GM 5 Plus
- General Mobile 4G (Çift Sim Kartlı Versiyonu)
- General Mobile 4G Android One
Sizden gelen yorumlar:
Genel Yorumlar
Android One olup güncelleme sözlerini tutmamaları.
Şarj soketi sorunları.
Teknik servis kalitesizliği.
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kutaycetinkurt: Amiral gemisi veya amiral gemisi katili olarak adlandırabileceğimiz bir modeli olmaması.
oulbulentcan: General Mobile Türkiye’nin olmasına rağmen yurtdışından vergiyle gelen telefonlarla aynı fiyatlarda olması kötü bir durum.
mertyk__61: Telefon modellerinde sürekli bir eksik ya da kötü bir şey olması. Öreğinn; İşlemci, kamera, kamera tasarımı vb.
faruk.akdmr: Servise sağlam giden cihazın bozularak gelmesi.
halilkse16: Böyle bir marka olması, milletimiz adına utanç verici. Hatta Vestel, Casper ve Reeder gibi markalarda dahil hepsi çok kötüler.
teotem: GM’nin Android One üyesi olduğunun farkında olmaması.
kizilkayaemre: Bir şekilde bozulacakmış gibi geliyor.
ahmet.kuyrukcu: Bence sık eleştirilmesinin nedeni Türk firma olması.
Muzir Neşriyat: Adını duyduğumda aklıma şöyle bir şey geliyor: General Mobile = Yerli Ürün… Tutarsız, kalitesiz, ilerleyen, gelişemeyen, hayal kırıklığı, güven kırıcı ve vs…
Fevri Vatandaş: Adını sevmiyorum. General Motors’un telefonuymuş gibi etki uyandırmaya çalışıyorlar. İkisi de GM sonuçta.
Özgür Kıran: Yerli bir marka olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti halkına bu kadar kötü kalite de telefonları layık görmesi. Yerli markamız bile bize 3.sınıf ülkesi gibi davranıyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi bu yıl 3 adet daha Snapdragon 870’li cihaz çıkaracak!
Xiaomi akıllı telefon piyasasında yerini sağlama almak istiyor. Her alanda rekabetçi olmak isteyen Çinli teknoloji devi, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Firma bu yıl üç adet daha amiral gemisi katili olarak adlandırılan akıllı telefon çıkaracak. Ortaya atılan iddialara göre firma Snapdragon 870 işlemcisi kullanan üç yeni model ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonların hangi seriye ait olacakları ve isimleri henüz belli olmadı.
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Xiaomi marka üç yeni amiral gemisi katili bu yıl piyasada olacak!
Akıllı telefon dünyasında rekabet durmak bilmeden devam ediyor. Şu günlerde, birçok firmanın pazarda büyük pay sahibi olmak istiyor. Bu nedenle kullanıcılar da yeni modeller ile karşılaşmaya devam ediyor. Öyle ki son zamanlarda akıllı telefon dünyasında bu hareketlilik yeni segmentler ortaya çıkardı. Hali hazırda amiral gemisi, orta seviye ve giriş seviyesi olmak üzere üç ana koldan ilerleyen rekabette yeni sınıflar ortaya çıktı. Bu yeni sınıflardan en önemlisi kuşkusuz, orta üst seviye olarak adlandırılan ancak amiral gemisi katili olarak da bilinen akıllı telefonların oluşturduğu segment. Teknik özellik bakımından amiral gemisi cihazlar kadar performanslı olmayabilen bu modeller, fiyat performans konusunda adlarından sıkça söz ettiriyorlar. Keza bu akıllı telefonlar sayesinde işlemci üreticileri de chipset çeşitliliğini arttırıyor. Qualcomm tarafından piyasaya sürülen Snapdragon 870 işlemcileri de tam olarak bu işi görmekte. Her geçen gün yeni telefonların kullandığı bu işlemci ile Xiaomi‘nin de planları var belli ki.
Ortaya çıkan iddialara göre Xiaomi bu yıl içerisinde üç adet amiral gemisi katili sayılabilecek akıllı telefon çıkaracak. Hali hazırda Mi 10S ve Redmi K40 modelleri ile bu piyasada yer edinen akıllı telefon üreticisi, fiyat performans konusunda en iyi olmak istiyor. Bununla birlikte akıllı telefonların isimleri veya hangi seriye ait olacakları henüz belli değil. İlk ortaya çıkan söylentilere göre bu akıllı telefonlardan biri, Redmi markası altında çıkacak oyuncu odaklı telefon olacak. Ancak bazı kaynaklara göre firma, bu üç akıllı telefonu tamamen kendi markası altında piyasaya sürecek. Henüz detaylı özellikleri belli olmayan akıllı telefonların yaratacağı etki merak konusu. Zira bu yıl Oppo, Motorola ve iQOO gibi birçok firma Snapdragon 870 ile piyasada alternatif oluşturmak istiyor. Yeni nesil üç akıllı telefon ile alakalı en net bilgiler, firmanın isteğinin olması ve bu yıl çıkacak olmaları. Ancak kesin olarak ne zaman çıkacakları da henüz belli değil. Xiaomi‘nin ilerleyen dönemlerde yeni detaylarla bizleri karşılaması bekleniyor.
Snapdragon 870 SoC neler vadediyor?
Akıllı telefon dünyasında belli başlı bir popülariteye sahip olan işlemci, tam anlamıyla bir amiral gemisi yonga seti değil. Qualcomm tarafından piyasaya sürülen ve fiyat performans odaklı çalışan işlemci, eski nesil amiral gemisi işlemcilerden daha performanslı. Snapdragon 865 Plus işlemcisinin hız aşırtma edilmiş (overclocked) hali olarak bizleri karşılayan işlemci güçlü bir deneyim vadediyor. Bununla birlikte yonga seti Snapdragon 888 SoC kadar kuvvetli değil. 7 nm‘lik mimariye sahip işlemci, akıllı telefon üreticilerinin isteği doğrultusunda piyasada bulunabiliyor. Yani yonga seti Qualcomm‘un birinci öncelikleri arasında yer almamakta. Ancak firmaların kullanma isteği ve artan talep nedeniyle bir müddet daha bu işlemciyi piyasada görmeye devam edeceğiz. Fiyat performans açısından önemli özelliklere sahip yonga seti, 3.2 GHz çekirdek hızına sahip. Ayrıca işlemcinin ana çekirdeğinde Snpadragon 865 Plus’tan da görmeye alıştığımız Kyro 585’in güçlendirilmiş hali bulunmakta. Bu da işlemciyi Snapdragon 865 Plus işlemcisinden daha performanslı bir hale getiriyor.
Amiral gemisi katili işlemci grafik kısmında Adreno 650 birimiyer alıyor. Bununla birlikte işlemci üzerinde Snapdragon X55 5G modem yer almakta. Yonga seti 6 GHz‘e kadar bağlantı desteğini kullanıcılarına sunmakta. Diğer bağlantı özelliklerine göre işlemci, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteğine sahip. Quick Charge 4+ özelliği ile hızlı şarj konusunda da iddialı olan yonga seti, kullanıcılarına önemli bir performans deneyimi vadediyor. Akıllı telefon dünyasında önemli bir yeri olan işlemciyi görünüşe göre birçok firma kullanmaya devam edecek. Bakalım amiral gemisi katili olarak adlandırılan bu akıllı telefonlar, pastadan aldıkları payı büyütebilecekler mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
HUAWEI’nin yeni PC monitörü AD80 Türkiye’de satışta!
HUAWEI, kullanıcılara sunduğu ürün çeşitliliğini tüketicilerin ihtiyaçlarına göre gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. HUAWEI’nin MateBook Serisi dizüstü bilgisayarlarında kullandığı FullView teknolojisini masa üstüne getiren monitörü AD80, HUAWEI Online Mağaza üzerinden tüketicilerin beğenisine sundu. Aynı zamanda şuan Türkiye’de satışta. Son zamanlarda teknolojinin neredeyse her dalında farklı bir atılımla dikkatleri üzerine çeken Huawei şimdi de AD80’i Türkiye’de satışa sundu!
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HUAWEI’nin Türkiye pazarına giriş yaptığı masaüstü monitörü AD80, 5,72 milimetrelik çerçeve kalınlığı, yüzde 90 ekran / gövde oranı ve 178 derecelik görüş açısıyla HUAWEI’nin daha önce çıkardığı ve satışlarından memnun kaldığı MateBook dizüstü bilgisayar serisindeki ekran teknolojisini kullanıcıların masaüstlerine taşımaya kararlı görünüyor.
Ekran detaylarının derinine indiğimiz de, NTSC renk gamının yüzde 72’sini destekleyen 5 milisaniye tepki süreli IPS panele sahip olmasının yanı sıra 1080P çözünürlüğündeki HUAWEI AD80, 23,8 inç büyüklüğü ve 16:9 oranıyla her türlü video içeriğini, oyun deneyimi, dizi film izlemelerinizi büyük bir keyifle tüketmeyi vaad ediyor. TÜV Rheinland tarafından onaylanan sertifikasyona sahip AD80, göz koruma modunda zararlı mavi ışığı ortadan kaldırdığı yetmezmiş gibi, ekran paneli 60 Hz tazeleme hızında tamamen titreşimsiz olarak çalışma seçeneği de sunuyor. Ek olarak, AD80’in paneli, 250 nit parlaklık değeri sunuyor.
Yan taraftan bakıldığında ince bir görüntü ile karşılayan HUAWEI AD80, simetrik estetiği ve aerodinamik arka yüzeyi ile masa üzerinde zarif bir tablo gibi durmasıyla dikkat çekiyor. İlk bakışta fark edilemeyecek incelikteki ekran tutucusu, inceltilmiş tabanıyla muhteşem bir uyum sağlamasının yanı sıra HUAWEI AD80’in arkasında 1 adet HDMI port, 1 adet DC port ve 1 adet de VGA bağlantısı bulunuyor.
Ekran tutucu ayak, monitörün kullanıcının görüş açısına tam ayarlanabilmek için dikey eksende -5 ile 22 derece arasında eğilebilme özelliğine sahip. Ayrıca, AD80’in masa üzerinde yer kaplamasını istemeyen kullanıcılar için de , 100 x 100 mm VESA uyumlu montaj delikleri ile monitörü istedikleri yüzeye asabilme seçeneğini beraberinde sunuyor. Bu özellikler monitör de beklentileri yüksek tutan kullanıcıları oldukça memnun edecek.
HUAWEI AD80 monitör, 1.399 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile HUAWEI Online Mağaza’da tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 1,5 metrelik HDMI kablosu ile birlikte satışa sunulan monitörü satın alan tüketiciler ayrıca yalnızca 1 TL fark ile 249 TL değerindeki HUAWEI WS318 Wi-Fi yönlendirici sahibi de oluyorlar. HUAWEI Online Mağaza, ürünü satın almayı düşünen tüketiciler için ayrıca vade farksız 4 taksit imkanıyla beraber satış seçeneği de mevcut.
Daha önce ilk monitörünü Şubat 2021’de kullanıcıların beğenisine sunan firma Huawei Display 23.8, monitörünü isminden de anlaşılacağı üzere 23,8 inçlik ekran büyüklüğüyle beraber karşıladı kullanıcıları. ÖZellikle IPS ekran, 1920 x 1080 çözünürlük ve 60Hz yenileme suratı sunan monitör oldukça dikkat çekmişti. Huawei Display 23.8’in 250 nit parlaklık ve 178 derece görüş açısına da sahip olduğunu da belirtelim. AD80’de olduğu gibi TÜV Rheinland tarafından verilen düşük mavi ışık sertifikası ile birlikte karşılıyor kullanıcıları.
Diğer özelliklerine göz attığımız da ise kontrast oranı 1000:1 olan panel aynı zaman da NTSC renk uzayının yüzde 72’sini destekliyor. Monitörün bağlantı seçenekleri arasında HDMI ve VGA temas noktaları da bulunduğunu belirtelim. Huawei Display 23.8’in üst ve yan çerçeve kalınlıkları ise 5,7mm olarak geliyor.
Ürün gamını gün geçtikçe genişletmeye devam eden Huawei hakkında genel bilgiyi paylaşacak olursak;
HUAWEI ürün ve servisleri, 170’ten fazla ülkede, dünya nüfusunun 3’te 1’ine hizmet etmeye devam ediyor. Almanya, İsveç, ABD, Fransa, İtalya, Rusya, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere 15 Ar-Ge merkezi bünyesinde bulunmaktadır. 2019 yılında HUAWEI, dünya genelinde ve Türkiye’de yapılan akıllı telefon gönderimleri ile ikinci sırada yer almayı başardı. HUAWEI’nin üç iş grubundan biri olan Tüketici Elektroniği Grubu portföyünde cep telefonları, PC ve tabletler, giyilebilir teknolojiler ve bulut servislerinin bulunduğunu belirtelim. 30 yıldan fazla bir süre boyunca, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe elde ettiği deneyim sayesinde, küresel operasyonlarıyla, iş ortakları ve tüketicileri en son teknoloji ile buluşturarak, dünyanın her yerindeki insanlara teknolojinin birçok dalında kullanıcı dostu çözümler sunmayı hedefliyor.
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