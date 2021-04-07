Van Gölü fotoğrafı NASA yarışmasında finale kaldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen ‘Dünya Turnuvası’ adlı online yarışmada uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı, bugüne kadar 30 fotoğrafı eleyerek finale kaldı.

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NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlattı.

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NASA, düzenlediği yarışmayı “Dünya Turnuvası” olarak nitelendiriyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen yarışma, dileyen herkesin dahil olabildiği bir şekilde dizayn edilmiş. Dünyanın en büyük sodalı gölü olarak bilinen Van Gölü’nün Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilen görüntüsü mavinin pek çok tonunu olağanüstü şekilde yansıtıyor.

Astronot Kate Rubins tarafından 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, bu kez 4 turda 30 fotoğrafı eledi.

Yarı finaldeki rakibini de elemeyi başaran görüntü; şimdi “Hareket Halindeki Yıldızlar” isimli ve çok da etkileyici olan bir fotoğraf ile kıyasıya rekabet edecek. Yarışmanın finaldeki son tur oylaması 12 Nisan’da sona ermiş olacak.

12 Nisan’a kadar NASA’nın oluşturduğu internet sitesine giderek, finaldeki fotoğraflardan bir tanesine oy verilebiliyor. İlgili internet sitesine eriştikten sonra yapmanız gereken tek şey ise yarışmakta olan görüntülerden bir tanesini ( Van Gölü) seçmek. “Submit Your Ballot” yazan butona tıkladığınızda da oyunuz gönderilmiş olacak.

Van Gölü

Van Gölü veya yöresel adıyla Van Denizi; Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Nemrut volkanik dağının patlaması sonucu oluşan kraterde biriken suların oluşturduğu varsayılan volkanik bir göldür. Çok sayıda koyu bulunan Van Gölü’nün yüzölçümü 3.713 km²’dir. Van Gölü hem tatlı su hem de deniz ekosistemlerinden farklı bir sucul ekosistemdir. Suları tuzlu ve sodalıdır.

Göl suyu tuzluluk oranı %o19, pH’sı ise 9.8 dir. Göl su seviyesi iklime bağlı olarak yükselip, düşmektedir. Ancak ortalama olarak denizden yüksekliği 1646 metredir. Gölün ortalama derinliği 171 m, en derin yeri ise, 451 metredir. Gölün doğu bölümünde dört ada vardır. Bunlar; Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş adalarıdır. Adalar tarihi ve turistik özelliğe sahiptir ve 1990 yılında Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmişlerdir.

Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölüdür ayrıca Türkiye’de bulunan en büyük göldür. Gölün tuzlu-sodalı suları, biyolojik çeşitliliği sınırlamaktadır. Gölde bilinen 103 tür fitoplankton, 36 tür zooplankton ve tek bir tür balık inci kefalı, (Chalcalburnus tarichi) yaşamaktadır. Göl etrafı karadan 430 km.dir. Yöre halkına göre gölde bir canavar yaşamaktadır. Söylentiyi çıkaranların amaçlarının bölgeye turist çekmek olduğu söylense de, söylentileri araştırmak amacıyla bölgede pek çok bilimsel araştırma ekibi çalışmalar yapmıştır.