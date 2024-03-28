Akıllı telefonlar, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sabah uyandığımızda ilk işimiz elimize telefonumuzu almak, gün içinde sürekli iletişim kurmak, bilgi edinmek ve eğlenmek için kullanmak. Bu yoğun kullanım, pil ömrü üzerinde de büyük bir etkiye sahip. Ne yazık ki, gelişen teknolojiye rağmen birçok telefon modelinde pil ömrü zamanla azalıyor. Tüketiciler, pil ömrüyle ilgili birçok problemle karşı karşıya kalıyor. Telefonlarını şarj etmeden çok kısa sürede bitiyor, oyun oynamak veya video izlemek gibi işlemler pil ömrünü daha da hızlı tüketiyor. 2 sene gibi kısa bir sürede pil sağlığı gözle görülür şekilde azalıyor ve telefonlar eskisi kadar uzun süre dayanmıyor. Bu durum, kullanıcıların yeni bir telefon alma ihtiyacı duymasına neden oluyor.

Öncü teknolojilere sahip akıllı telefon markalarından biri olan vivo, hem enerji yoğunluğunu hem de hızlı şarj özelliklerini ön planda tutan son teknoloji ürünü bir “yeni enerji tedarik sistemi” kuruyor. vivo V30, iki kat pil ömrü, yenilikçi pil malzemeleri, akıllı pil sağlığı motoru ve amiral gemisi standardında güvenlik kalite kontrolleriyle birleşerek cihazın pil ömrünü endüstri standardının iki katına çıkarıyor. 1.600 şarj ve deşarj döngüsünden sonra bile sağlık düzeyi yüzde 80’in altına düşmeyen, 4 yıl dayanıklı pili ile V30, vivo V serisinin en yüksek pil kapasitesine sahip üyesi.

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Cihaz düşük güç koşullarında bile Süper Pil Tasarrufu teknolojisi ile kesintisiz bir deneyim sunarken BlueVolt teknolojisi ise uzun süreli ve güvenilir pil ömrü sağlıyor. Ayrıca yeni vivo V30’da bulunan “Pil Ömrünü Optimize Et” özelliği, pil ömrünün artırılmasına yardımcı oluyor. Pilin kullanım ömrünü uzatmak için telefonu şarj etme alışkanlıklarınızı öğreniyor, böylece telefonunuzu uzun süre şarj ettiğinizde pilin tam şarj olması için gereken süre otomatik olarak ayarlanıyor. Bu 4 yıllık pil ömrü teknolojisi, kullanıcılara en iyi kalitede kullanım deneyimini sunmak için V30 Lite ve Y Serisi dahil olmak üzere yeni gelecek tüm vivo modellerinde yer alacak. Ayrıca, kullanıcının pil sağlığı fonksiyonunu daha iyi anlaması için vivo pil sağlığı takip özelliğini geliştirdi. Kullanıcılar istedikleri zaman telefonunun pil sağlığını kontrol edebilecekler. vivo, Türkiye’de bu fonksiyonu sunan ilk Android akıllı telefon markası.

Akıllı cihaz ve hizmetleri odağına alarak güçlü tasarıma sahip ürünler üreten dünyanın lider teknoloji şirketlerinden vivo, bu alanda bir yeniliğe imza atarak farklılaşıyor. Şirket geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa sunduğu yeni akıllı telefonu V30 için lansmana özel ses getiren bir garanti hizmeti de veriyor. vivo, Türkiye’de pil sağlığı takip fonksiyonuna sahip ilk Android akıllı telefon olan V30 için dört yıl boyunca geçerli, pil sağlığı yüzde 80’in altına düşerse ücretsiz değişim garantisi sunuyor.

Fotoğraf ve video çekmeyi seven kullanıcıları mutlu eden daha büyük Star Işığı özelliğine de sahip V30, online satış kanalı myvivoshop.com ve hepsiburada.com üzerinden Türkiye’de ön satışa sunuluyor. Orta segmentte amiral gemisi özellikleri ve fiyat performans avantajı ile rakiplerini geride bırakan vivo V30’u bu kanallar üzerinden sipariş veren kullanıcılar, akıllı telefonun yanında ön satışa özel 3 bin TL’ye varan indirime, 1.499 TL değerinde vivo TWS 3e kulaklığa da ücretsiz sahip olacak. Myvivoshop.com’dan sipariş veren kullanıcılara ise tüm fırsatlara ek Murat Boz imzalı fotoğraf hediye edilecek. vivo V30 12 GB + 256 GB versiyonu 26.999 TL, 12 GB + 512 GB versiyonu ise 29.999 TL ön satış fiyatları ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.