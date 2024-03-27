Vivo, kullanıcıların beklentilerini karşılamak ve deneyimlerini geliştirmek için yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Son duyuruları arasında, Vivo X Fold3 ve Fold3 Pro’nun yanı sıra Vivo Pad3’ün halefi olan Vivo Pad 3 Pro da yer alıyor. Bu yeni tablet, kullanıcılara etkileyici bir deneyim sunmak için tasarlanmış. 400 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak olan bu tabletin özelliklerine gelin yakından bakalım.

Vivo Pad 3 Pro, göz alıcı bir 13 inç 3,1K LCD panele sahip. Bu panel, inanılmaz derecede yüksek bir 144Hz yenileme hızı ve HDR10 desteği ile birleşerek kullanıcılara akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. Güçlü performansı sağlamak için Dimensity 9300 işlemci tarafından desteklenen bu tablet, 16 GB’a kadar RAM ile geliyor.

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Tabletin şık ve zarif tasarımı, yalnızca 6,64 mm kalınlığındaki alüminyum gövde ile dikkat çekiyor. Arka tarafta 13 MP’lik bir kamera ve selfie için 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca, kullanıcıların eğlence deneyimini geliştirmek için tablette 8 hoparlör bulunuyor.

Vivo Pad 3 Pro, üretkenlik için geliştirilmiş bir deneyim sunmak için bir dizi ek aksesuarla birlikte geliyor. Bu aksesuarlar arasında kalem 2 kalemi ve bir klavye de bulunuyor. Kullanıcılar, tabletlerini daha verimli bir şekilde kullanmak ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirmek için bu ek donanımları kullanabilirler.

Günlük kullanım için uzun süreli pil ömrü sağlamak için Vivo Pad3 Pro, 11500mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Ayrıca, hızlı şarj desteği sayesinde kullanıcılar cihazlarını daha kısa sürede şarj edebilirler. 66W’lik hızlı şarj desteği, kullanıcıların zamanlarını daha verimli bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur.

Vivo Pad3 Pro, kullanıcılarına üst düzey bir tablet deneyimi sunmayı hedefliyor. Yüksek performansı, etkileyici görselleri ve çeşitli kullanım senaryolarına uygunluğuyla, Vivo’nun bu yeni tablet modeli, kullanıcıların taleplerini karşılamak için tasarlanmış.

İçindekiler vivo Pad3 Pro özellikleri

vivo Pad3 Pro özellikleri