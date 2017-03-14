Philips TV’nin Yeni Serisi Black Star Özellikleriyle Göz Dolduruyor

Philips TV’nin yeni serisi Black Star öince çerçevesi ve düz hatları ile beraber Ambilight ve Ultra HD teknolojilerini bir araya getiriyor.

Philips TV’nin yeni serisi özellikle keskinlik seviyesi ile ön plana çıkıyor. Seri geliştirilirken görüntü iyileştirme, keskinlik, renk ve kontrast gibi özelliklerde %50 performans gelişmesi elde edildi.

55 inç büyüklüğündeki Black Star’ın OLED paneli ve UHD Premium ile televizyonun siyah renk performansı mükemmel. Ayrıca uzun süredi gördüğümüz Ambilight özelliği bu televizyonda da var. Televizyonun arka tarafında yer alan LED aydınlatma sayesinde ekran olduğundan çok daha büyük gözüküyor.

Philips TV’nin Baş Tasarımcısı Rod White piyasada uzun zamandır devam eden durgunluğun tüketicilerin daha temkinli davranmasına yol açtığını ve bu yüzden minimalist tarz ile seçici satın alma alışkanlıkları olan kullanıcılara uygun tasarımlar ürettiklerini açıkladı. White bu tasarımların ortak özelliğinin ince işçilik ve teknolojinin birleşimiyle kaliteli, gösterişten uzak, dayanıklı ve şık ürünler olduğunu belirtti.