Genel
Philips TV & Sound’a Dört Red Dot Ödülü Birden!
TP Vision; temel iş felsefesi “En iyi Avrupa Dizaynı” doğrultusunda ürettiği, Amsterdam merkezli Avrupa Dizaynı takımı tarafından tasarlanan Philips TV & Sound ürünleriyle dört Red Dot Ödülü almaya hak kazandı.
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Bu ürünlere ek olarak, 16B1U3300, 24B1D5300 ve 34E1N7900 model monitörler de Red Dot Ürün Tasarım Ödülü almaya hak kazanan diğer Philips markalı modeller. Red Dot Tasarım Yarışması; 60 yılı aşkın süredir ürün tasarımlarında işlevsellik, kalite, ergonomi ve inovasyonu baz alırken, son zamanlarda ürünlerin dayanıklılığı ve ekolojik uyumluluğunu da ödüllendiriyor. 2021’de dünya genelinde 5500’den fazla ürün, 50 Uluslararası profesyonel isim tarafından 9 farklı oturumla oylandı.
“Red Dot ödülleri, uzun vadeli yaklaşımımızın yegane karşılığıdır”
TP Vision Baş Tasarımcısı Rod White Red Dot ödülleriylle ilgili düşüncelerini ‘’Avrupa merkezli tasarım ekibimizin ve tasarım dilini oluşturma yaklaşımlarının profesyoneller tarafından takdir görmesi büyük gurur. Ürünlerimizin tüketiciye uzun vadeli hitap etmesi gerektiği konusunda çok hassas ve titiz davranıyoruz. Red Dot ödüllerini kazanmamız, bu yaklaşımımızın en büyük karşılığı” sözleriyle aktardı.
OLED 806
2021 model OLED 806 kullancısına performans ve birinci sınıf deneyim yaşatmak üzere tasarlanmış. Geliştirilmiş görüntü kalitesi, 4 taraflı Ambilight teknolojisiyle birleşerek izleyicisine seyir keyfini arttırıyor. TV’nin alt tarafındaki Ambilight aydınlatma TV masa üzerinde konumlandırılığında dilediğinde kapatılabiliyor. İç dekorasyonda farklı zevklere hitap edebilmek için açık ve koyu renkli iki farklı TV ayağı seçeneğiyle satılıyor. Ayrıca, siyah renkte İskoç Muirhead derisinden üretilen uzaktan kumanda kullanıcısına televizyonu yüksek kalite ile kontrol ettirdiği hissini veriyor.
8506 LED
Tüketicilerin gözdesi olma hedefiyle üretilen Performans Serisi, 2021 yılında ürün tasarımıyla bir adım daha öne çıktı. TP Vision, 3 taraflı Ambilight özelliğinin ekrandaki içeriği sorunsuz bir şekilde genişleten 3 taraflı kenarsız paneli de tanıttı. Philips logosu, fırçalanmış metal alt çerçevede asimetrik bir şekilde konumlandırılarak yeni stand modeli TV’nin hafifliğini görsel olarak yakalamak için masa üzerinde açık konumlandırılabiliyor.
Fidelio T1 Gerçek Kablosuz Kulaklık
Yeni Fidelio Tam Kablosuz Kulaklıklar; dikkat çelici performans ve kullanıcı deneyiminin somut bir örneği olarak nitelendiriliyor. Philips logosu, İskoç Muirhead deri üzerine kaplanmış kulaklık kutusuyla kaliteyi ortaya çıkarıyor. Geometrik tasarıma sahip kulaklıklar; sezgisel konseptle tasarlanmış. Metalik detayların incelik duygusu kattığı kulaklıkların üzerinde, markanın logosu fırçalanmış metal detaylı yüzey üzerinde yer alıyor.
T8506 Gerçek Kablosuz Kulaklıklar
T8506 model kulaklıklar TP Vision Avrupa Dizayn prensipleri kullanılarak tasarlanmış. İç içe geçmiş dairesel dizayn, ürünün asıl amacı olan denge ve orantıyı yansıtıyor. Dıştaki dairesel çerçeve ürünün kullanımını sezgisel hale getirirken, kulaklığın ana yüzeyinde asimetrik Philips logosu ince bir renk farkıyla yer alıyor.
TP Vision Hakkında
TP Vision Europe B.V. (‘TP Vision’) Amsterdam merkezli, tamamı TPV Technology Limited (‘TPV’) Şirketi altında olan dünyanın önde gelen monitor ve TV üreticilerinden biridir. Görsel-işitsel dijital eğlence dünyasında önemli bir tüketici elektronik ürünleri şirketi olan TP Vision, Philips markalı televizyonların (Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Güney Amerika, Hindistan ve Asya-Pasifik bölgesinde seçili ülkeler) ve ses ürünlerinin Koninklijke Philips N.V. markası adı altında (dünya genelinde) geliştirilmesine, üretilmesine ve pazarlanmasına odaklanıyor. TP Vision; tasarım uzmanlığını ve Philips TV mirasını, TPV teknolojisinin operasyonel kusursuzluğu, esnekliği ve hızıyla birleştirerek gerçekleştiriyor.
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Genel
LG XBOOM Go, Test Grubu’ndan Tam Puan Aldı!
LG XBOOM Go Test Grubu’na katılan kullanıcıların LG XBOOM Go ürünleri ile ilgili deneyimleri LG Türkiye sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Başvurular ekim ayı içerisinde açılmıştı. LG XBOOM Go PK3, size dilediğiniz yerde kaliteli ses sunmak üzere güçlü bas ve Meridian’ın üstün ayar özelliğini bir araya getirme özelliğiyle dikkat çekiyor.
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Test Süreci nasıl ilerledi?
LG Electronics (LG), Ekim ayında başlattığı başvuru süreci ile beraber test grubunda yer alarak LG XBOOM Go bluetooth hoparlörleri deneyimleyecek 20 kişiyi Kasım 2020’de belirlemiş ve teste başlamıştı. LG XBOOM Go Test Grubu’nda yer alan kullanıcılar 2 ay boyunca ürünü kullandılar ve deneyimlediler. LG XBOOM Go ile ilgili geniş bir bilgi ve fikre sahip olan kullanıcılar, görüşlerini yazdıkları değerlendirme yazılarıyla meraklılarına aktardılar.
Çalışmalarını tamamlayan LG XBOOM Go Test Grubu’nun ürünle ilgili tarafsız deneyim ve yorumlarını içeren çalışmaları, diğer tüketicilerin de şeffaf bir bilgi edinebilmesi amacıyla LG Türkiye sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Test grubunda yer alan kullanıcılardan bir kişi LG XBOOM Go PL7 modeli ile ilgili yorumlarını bizlere şöyle aktardı: “Cep telefonuma indirdiğim LG XBOOM uygulaması ile cihazın şarjını görmek, renk modunu seçebilmek de çok güzel. Tıpkı telefona bağlanması gibi dizüstü bilgisayarıma bağlama süresi de inanılmaz hızlıydı. Ayrıca 3 oda ötede dahi bluetooth sorunsuz çekiyor. Tam 4 saat kesintisiz, son seste ve ışıklar aktif şekilde müzik dinlediğimde şarjı sadece %50’ye inmişti.”
LG Türkiye sosyal hesaplarından edindiğimiz bilgiye göre ;
LG XBOOM Go Test Grubu’ndan Sertaç, çalışırken de PL5’inden vazgeçemeyenlerden videolarını düzenlerken ince ses ve enstürmanları çok rahat duyduğu için artık kulaklığa da ihtiyaç duymuyormuş.
Aynı test grubundan Mina; LG XBOOM Go uygulamasıyla hoparlörünün Woofer’lar titredikçe yanıp sönen ışıklarının renklerini değiştirebilmeyi çok sevmiş
Devam ettiğimiz de, Ecem; koşarken elinden kaymaması ve Sound Boost ile kendini partide gibi hissedebilmeyi çok sevmiş, gibi örneklere ulaşabiliyoruz.
LG XBOOM Go PL2 modelinin hafifliği konusunda yorum yapan bir diğer kullanıcı ise “Kalabalık koşu gruplarıyla koşarken taşıdığım hoparlörün ağırlığı yanında LG XBOOM Go’nun hafifliği karşısında şaşırdım! Ufak bir deneme koşusuna çıktım ve alışılagelmişin dışında kolumda hiçbir ağrı olmaksızın performansımı etkilemeden koşabildim. Normal yaşantıma döndüğümde de sırt çantamda ağırlık yapmayacağı için şimdiden çok seviniyorum” şeklinde deneyimini paylaştı.
Derin Baslar, Net Vokaller Sunuyor
Kullanıcıların istedikleri her an, her yerde kaliteli müzik dinleyebilmeleri için tasarlanan LG XBOOM Go serisi Bluetooth hoparlörler kullanıları oldukça memnun edecek bir ses deneyimi sunuyor. Meridian teknolojisine sahip olan LG XBOOM Go serisi, derin basların, zengin tonların ve net vokallerin gayet sağlıklı dinlemesini sağlıyor. Sound Boost özelliği ile birlikte de, ses gücünü artırarak ses alanını genişletiyor ve tam bir parti atmosferi yaratmayı başarıyor. Yuvarlak hatlı dizaynı ile beraber gelen, şık kauçuk kaplamasıyla gözlere hitap eden LG XBOOM Go serisi, pasif radyatörler ve Woofer’lar titredikçe yanıp sönen halka şeklindeki ışıklarla ortamı daha da canlandırıyor. Keza kullanıcı deneyimlerinde de bu kilit noktalara vurgu yapıldığını, gerek hafifliğini, gerek şıklığını ve vaad ettiği temiz doygun ve yüksek seviyesini kullanıcılara hissettirmiş. Ayrıca kullanıcılar geçer not almış.
Teknik tarafta ele aldığımız zaman IPX7 su geçirmez koruma sınıfı sayesinde, yağmur suyunda, zorlu koşullarda ıslanma konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. Ayrıca iki cihazı aynı anda Bluetooth® üzerinden eşleştirmenize izin verdiğini de belirtelim. Sesli Komut düğmesiyle Google Asistan’ı etkinleştirebilirsiniz ve akıllı telefonunuza dokunmadan parçayı sesinizle duraklatıp veya bir sonraki parçayı sesinizle oynatabilirsiniz. Son olarak LG XBOOM Go ile CD kalitesinden daha iyi müzikleri rahatça eşleştirin ve dinleyin. aptX, Bluetooth® bağlantısı üzerinden 16 bit müzik sunar.
LG XBOOM Go Özellikleri;
- Boyut (G x Y x D) mm: 182 x 82 x 82
- Net Ağırlık (kg): 0,7kg
- Çıkış Gücü: 16W
- Ekran: LED Gösterge
- Ekolayzer – Gelişmiş Bas
- Ekolayzer – Standart
- Pil Kapasitesi3,7V 5200mAh
- Pil Ömrü12 saat
- Pil Şarj süresi3,5 saat
- Su Geçirmez, IPX7
- Çift Pasif Radyatör
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Genel
Outriders oyundaki çökmeler depolama alanınızı doldurabilir!
Outriders oyunu çıkışından bu yana gündemde kalmaya devam ediyor. 1 Nisan tarihinde piyasaya çıkan yapım ilginç konular ile bizleri karşılamaya devam ediyor. Oyun ilginç bir şekilde oyuncuların depolama alanlarını bitiriyor. Zira bazı oyuncular oyun çökmelerinin yer aldığı bir dosyayı, PC’lerinin derinliklerinde buldular. Aksiyon oyunu, kayıt dosyalarının tutulduğu bir klasörde hata ve çökme raporlarını biriktiriyor. Bununla birlikte bu raporların kayıtları toplamda 23 GB’a yakın.
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Outriders oyuncuları ilginç bir hata ile karşılaştı!
Oyun dünyasında gelişen teknoloji her zaman oyuncuların lehine olmuyor ne yazık ki. Daha iyi grafikli, daha büyük haritalı ve daha zeki yapay zekalı oyunlar günümüz teknolojisinde bazen büyük boyutlar ile oyuncuların karşısına çıkmakta. Kimi zaman uçuk boyutlara ulaşan bu depolama sıkıntısı, oyun dünyasında gülün dikeni sayılabilecek türden. Bazı oyunlar neredeyse tek başlarına HDD veyahut SSD‘leri doldurabiliyor. Hal böyle olunca oyunculara da ilave masrafta çıkıyor. 1 Nisan tarihinde piyasaya çıkan Outrider oyunu da güncel oyunlar gibi depolama alanı konusunda ciddi boyutlara sahip. Ortalama 50 GB üstü yer kaplayan yapım, çıkışından bu yana ilginç hatalar ile gündeme geldi. Unreal Engine oyun motoru ile piyasaya çıkan oyun, modern büyük yapımlar gibi görsel kaliteye önem vermiş. Square Enix yapımı oyun, tıpkı aynı firmadan çıkan Marvel’s Avengers oyunu gibi bir yapıya sahip. Sürekli canlı tutulan ve eşli oynamaya müsait oyun rol yapma ögelerine de sık sık bünyesinde yer veriyor.
Yeni piyasaya çıkan ve gelişmekte olan bu oyunla alakalı hali hazırda çıkan hatalar dururken, oyuncular ilginç bir olaya rastladı. Bir Reddit kullanıcısı, oyunun depolama alanı konusunda ciddi bir hata ile karşılaştı. Toasteroven47 kullanıcı adlı oyuncu, oyunun yerel diskte 23 GB‘lık ilave alan kapladığını öğrendi. Oyun dosyalarından ayrı bir klasörde bulunan bu 23 GB‘lık dosyalar bütünü, tamamen rapordan oluşmakta. Bir noktada Outriders oyunu çökme raporlarını gizli klasörlerde depolayarak, boyutunu şişirmekte. C:\Kullanıcılar\[Kullanıcı Adınız]\AppData\Local\Madness\Saved dizininde yer alan bu dosyalar bütünü depolama alanınızı gerçekten sömürebilir. Zira oyun bu raporlar ile birlikte kendi boyutunu katlıyor. Bununla birlikte bu raporları silmek oyununuza ve PC’nize herhangi bir sıkıntı yaşatmamakta. Unreal Engine oyun motorunun oluşturduğu raporlar ile bu sorunun ortaya çıktığı iddia ediliyor. Ancak firmanın oyun yapım aşamasında bu sorunu dikkate almaması da ilginç. Bununla birlikte oyunda çökme yaşamayan oyuncular için böyle bir sıkıntının varlığı kesin değil. Ayrıca oyun içerisinde aldığınız hataların sayısına göre boyutta değişiklikler mümkün.
Outriders cephesinden konuyla ilgili açıklama gelmedi!
Hatanın varlığı gündemde kalırken, yapımcı firma Square Enix henüz iddialara cevap vermedi. Son dönemlerde popülaritesi düşen ve eleştirilerin odağı olan yapımcı firma, durumu ne zaman düzeltecek henüz belli olmadı. Bununla birlikte hatanın kaynağı olarak gösterilen Unreal Engine cephesinden de bir açıklama gelmedi. Yeni çıkış yaptığı için hatalarının olması sürpriz olmayan yapım, geçtiğimiz günlerde bir diğer hatanın çözümünü oyuncularına sundu. Hali hazırda çapraz platform desteğinin olduğu belirtilen oyunda, çıkışından bu yana bu özellik kullanılamıyordu. Square Enix yayınladığı güncelleme ile bu özelliği tekrardan aktif etmeyi başardı. Oyuncular artık farklı platformlarda olsalar da aynı lobi içerisine bağlanabilecekler. Bununla birlikte bu özellik sonrası oyuncuların envanterleri de ortadan kayboldu. Tabi bu hatanın her oyuncuya yansımadığını da belirtmek gerek. Bakalım Square Enix, oyunun hatalarını ne zamana kadar temizleyecek. Özellikle Cyberpunk 2077 sonrası oyuncuların gözü artık yapımcı firmaların üzerinde olacak kuşkusuz.
With this patch now available on PC, PlayStation and Xbox, Crossplay is now live between these platforms – Happy hunting!
— Outriders (@Outriders) April 10, 2021
Outriders minimum sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350 ve üstü
- RAM: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 750Ti veya AMD Radeon R9 270x
- Depolama alanı: 70 GB HDD
- DirectX: Sürüm 11
- Minimum sistem gereksinimlerinde oyun 720p 60 FPS vadediyor
Önerilen sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-7700K veya AMD Ryzen 5 2600X ve üstü
- RAM: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB veya AMD Radeon RX Vega 56 8 GB ve üstü
- Depolama alanı: 70 GB SSD
- DirectX: Sürüm 12
- Önerilen sistem gereksinimlerinde oyun 1080p 60 FPS vadediyor
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Genel
Epic Games özel oyunlar yüzünden para kaybediyor!
Epic Games yürüttüğü özel oyun politikası ile yeniden gündeme geldi. Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olmak isteyen dünya devi, daha önceden yürüttüğü “özel oyun” politikası nedeniyle olumsuz eleştiriler almıştı. Daha fazla kullanıcıya ulaşmak için ilk olarak kendi platformunda oyunları çıkarmak isteyen firma pek de istediği maddi getiriye ulaşamamış gibi gözüküyor. Firmanın özel oyunlar yüzünden kaybettiği para miktarı ortaya çıktı.
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Özel oyunlar Epic Games için pek de karlı bir iş olmadı!
Oyun dünyasında, rekabet sadece yapımlar arasında gerçekleşmiyor. Özellikle günümüz modern dünyasında artık internetin önemi nedeniyle dijital oyunlar da piyasada büyük bir yere sahip. Tabi bu dijital oyunlar için de en önemli “mekanlar” yine dijital platformlar. Steam, Origin, Epic Games Store gibi birçok mağaza oyuncuların hizmetine sunulmuş durumdalar. Tabi ki de bu platformların varlığı da kendi içlerinde rekabet oluşturuyor. Yarışmacılardan biri olan Epic Games Store, bildiğiniz üzere 2018 yılının sonunda hayatımıza giriş yaptı. Tencent gibi büyük bir firmayı arkasına alan platform, oyun dünyasındaki pastadan daha büyük pay almak için yoğun çaba harcıyor. Haftalık bedava oyunlardan tutun, ücretsiz yapımları ile gündemde kalan platform, özel oyun politikası ile de adından söz ettiriyor. Firma, oyun geliştiricilerine önden ödeme yaparak, oyunlarını ilk kendi platformunda listelemek istiyor. Birçok büyük oyun da zamanında bu politikaya dahi oldu. Ancak görünüşe göre Epic Games bu hamlesi ile beklenen karı elde etmemiş olabilir.
IGN‘de yer alan habere göre firma, bu politika yüzünden yüklü miktarlarda para kaybetti. Haberde yer alan detaya göre, Epic Games market hacmini arttırmak için bir nevi cebinden yemiş. Firma özel oyun politikası için görünüşe göre büyük miktarlarda paralar ödemek durumunda kalmış. Ayrıca firmanın haftalık bedava oyunlar nedeniyle de zarar ettiği ortaya çıktı. Epic Games, bedava oyunlar ve özel oyunlar için sadece 2020 yılında 444 milyon dolarlık ödeme yaptı. Ayrıca firma bu ödemenin yaklaşık olarak 265 milyon dolarlık bir kısmını geri kazandı. Bu rakamlara ilave olarak 2019 yılındaki 180 milyon dolarlık zarar da eklenince, firma için 300 milyon doları aşkın ciddi bir fatura ortaya çıkıyor. Metro Exodus, Control ve Total War Saga: Troy gibi yapımlar nedeniyle ciddi ödemeler yapan firma, şu an için zararı dert etmiyor. Firma IGN tarafından yapılan habere CEO aracılığı ile tepki gösterdi.
Epic Games: “Zara etmiyoruz yatırım yapıyoruz!”
Apple ile davası devam eden firma tabloyu olumsuz olarak değerlendirmiyor. Apple‘ın açıkladığı rakamlarla yapılan haberlere tepki gösteren firma, duruma itiraz etti. Epic Games‘e göre bu rakamlar zarar değil yatırım. Firmanın CEO‘su Tim Sweeney yaptığı açıklama ile firmanın geçtiğimiz yıl elde ettiği başarıları övdü. Ayrıca konuyla ilgili açıklama da yapan CEO, her işletmenin başlarda zarar etme ihtimalinin aktardı. Tim Sweeney bir çeşit yatırım yaptıklarını açıklayarak, doğru yolda olduklarını duyurdu. Firma geçtiğimiz yıl platformu sayesinde 103 adet bedava oyun dağıtmıştı. Ayrıca bu oyunları yaklaşık 750 milyon hesap aldı. Bununla birlikte firma, geçtiğimiz yıl 160 milyondan fazla yeni kullanıcıya platformunda yer verdi. Yine firmanın paylaştığı rapora göre oyuncular platformda toplamda 700 milyon dolardan fazla harcama yaptı. Bu harcamanın da 265 milyon dolarlık kısmı, üçüncü parti geliştiricilerin yaptığı oyunlardan elde edilmiş. Yani firma kazandığı paranın büyük bir kısmını kendi geliştirdiği oyunlara borçlu. Bu oyunlar arasında da en popüler olanı kuşkusuz Fortnite.
That’s right! And it has proven to be a fantastic success in reaching gamers with great games and a fantastic investment into growing the business! https://t.co/MN8OjM5FEP pic.twitter.com/Yl0LmCZjKB
— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 10, 2021
Ancak Apple‘a göre firmanın önü çok da açık değil. Zira Apple paylaştığı rakamların yanı sıra ilave bir tahmin daha yaptı. Teknoloji devi 2021‘in sonlarına doğru zararın katlanacağını açıkladı. Apple‘a göre Epic Games böyle devam ederse yıl sonu 600 milyon doları aşkın zararla karşılaşacak. Ayrıca firmaya göre, Epic Games 2027 yılına kadar herhangi bir kar elde edemeyecek. İşlerin ciddiyetini koruduğu bu durum ile alakalı Epic Games cephesinden resmi yanıt gelmedi. Firma şimdilik sadece IGN‘deki habere CEO‘su aracılığı ile tepki gösterdi. Bakalım market hacmini büyütmek isteyen Epic Games, kendi denizinde hayatta kalacak mı bekleyip göreceğiz.
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