Philips TV & Sound’a Dört Red Dot Ödülü Birden!

TP Vision; temel iş felsefesi “En iyi Avrupa Dizaynı” doğrultusunda ürettiği, Amsterdam merkezli Avrupa Dizaynı takımı tarafından tasarlanan Philips TV & Sound ürünleriyle dört Red Dot Ödülü almaya hak kazandı.

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Bu ürünlere ek olarak, 16B1U3300, 24B1D5300 ve 34E1N7900 model monitörler de Red Dot Ürün Tasarım Ödülü almaya hak kazanan diğer Philips markalı modeller. Red Dot Tasarım Yarışması; 60 yılı aşkın süredir ürün tasarımlarında işlevsellik, kalite, ergonomi ve inovasyonu baz alırken, son zamanlarda ürünlerin dayanıklılığı ve ekolojik uyumluluğunu da ödüllendiriyor. 2021’de dünya genelinde 5500’den fazla ürün, 50 Uluslararası profesyonel isim tarafından 9 farklı oturumla oylandı.

“Red Dot ödülleri, uzun vadeli yaklaşımımızın yegane karşılığıdır”

TP Vision Baş Tasarımcısı Rod White Red Dot ödülleriylle ilgili düşüncelerini ‘’Avrupa merkezli tasarım ekibimizin ve tasarım dilini oluşturma yaklaşımlarının profesyoneller tarafından takdir görmesi büyük gurur. Ürünlerimizin tüketiciye uzun vadeli hitap etmesi gerektiği konusunda çok hassas ve titiz davranıyoruz. Red Dot ödüllerini kazanmamız, bu yaklaşımımızın en büyük karşılığı” sözleriyle aktardı.

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OLED 806

2021 model OLED 806 kullancısına performans ve birinci sınıf deneyim yaşatmak üzere tasarlanmış. Geliştirilmiş görüntü kalitesi, 4 taraflı Ambilight teknolojisiyle birleşerek izleyicisine seyir keyfini arttırıyor. TV’nin alt tarafındaki Ambilight aydınlatma TV masa üzerinde konumlandırılığında dilediğinde kapatılabiliyor. İç dekorasyonda farklı zevklere hitap edebilmek için açık ve koyu renkli iki farklı TV ayağı seçeneğiyle satılıyor. Ayrıca, siyah renkte İskoç Muirhead derisinden üretilen uzaktan kumanda kullanıcısına televizyonu yüksek kalite ile kontrol ettirdiği hissini veriyor.

8506 LED

Tüketicilerin gözdesi olma hedefiyle üretilen Performans Serisi, 2021 yılında ürün tasarımıyla bir adım daha öne çıktı. TP Vision, 3 taraflı Ambilight özelliğinin ekrandaki içeriği sorunsuz bir şekilde genişleten 3 taraflı kenarsız paneli de tanıttı. Philips logosu, fırçalanmış metal alt çerçevede asimetrik bir şekilde konumlandırılarak yeni stand modeli TV’nin hafifliğini görsel olarak yakalamak için masa üzerinde açık konumlandırılabiliyor.

Fidelio T1 Gerçek Kablosuz Kulaklık

Yeni Fidelio Tam Kablosuz Kulaklıklar; dikkat çelici performans ve kullanıcı deneyiminin somut bir örneği olarak nitelendiriliyor. Philips logosu, İskoç Muirhead deri üzerine kaplanmış kulaklık kutusuyla kaliteyi ortaya çıkarıyor. Geometrik tasarıma sahip kulaklıklar; sezgisel konseptle tasarlanmış. Metalik detayların incelik duygusu kattığı kulaklıkların üzerinde, markanın logosu fırçalanmış metal detaylı yüzey üzerinde yer alıyor.

T8506 Gerçek Kablosuz Kulaklıklar

T8506 model kulaklıklar TP Vision Avrupa Dizayn prensipleri kullanılarak tasarlanmış. İç içe geçmiş dairesel dizayn, ürünün asıl amacı olan denge ve orantıyı yansıtıyor. Dıştaki dairesel çerçeve ürünün kullanımını sezgisel hale getirirken, kulaklığın ana yüzeyinde asimetrik Philips logosu ince bir renk farkıyla yer alıyor.

TP Vision Hakkında

TP Vision Europe B.V. (‘TP Vision’) Amsterdam merkezli, tamamı TPV Technology Limited (‘TPV’) Şirketi altında olan dünyanın önde gelen monitor ve TV üreticilerinden biridir. Görsel-işitsel dijital eğlence dünyasında önemli bir tüketici elektronik ürünleri şirketi olan TP Vision, Philips markalı televizyonların (Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Güney Amerika, Hindistan ve Asya-Pasifik bölgesinde seçili ülkeler) ve ses ürünlerinin Koninklijke Philips N.V. markası adı altında (dünya genelinde) geliştirilmesine, üretilmesine ve pazarlanmasına odaklanıyor. TP Vision; tasarım uzmanlığını ve Philips TV mirasını, TPV teknolojisinin operasyonel kusursuzluğu, esnekliği ve hızıyla birleştirerek gerçekleştiriyor.