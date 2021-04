Philips TV & Sound’a Dört Red Dot Ödülü Birden!

LG XBOOM Go Test Grubu’na katılan kullanıcıların LG XBOOM Go ürünleri ile ilgili deneyimleri LG Türkiye sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Başvurular ekim ayı içerisinde açılmıştı. LG XBOOM Go PK3, size dilediğiniz yerde kaliteli ses sunmak üzere güçlü bas ve Meridian’ın üstün ayar özelliğini bir araya getirme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Test Süreci nasıl ilerledi?

LG Electronics (LG), Ekim ayında başlattığı başvuru süreci ile beraber test grubunda yer alarak LG XBOOM Go bluetooth hoparlörleri deneyimleyecek 20 kişiyi Kasım 2020’de belirlemiş ve teste başlamıştı. LG XBOOM Go Test Grubu’nda yer alan kullanıcılar 2 ay boyunca ürünü kullandılar ve deneyimlediler. LG XBOOM Go ile ilgili geniş bir bilgi ve fikre sahip olan kullanıcılar, görüşlerini yazdıkları değerlendirme yazılarıyla meraklılarına aktardılar.

Çalışmalarını tamamlayan LG XBOOM Go Test Grubu’nun ürünle ilgili tarafsız deneyim ve yorumlarını içeren çalışmaları, diğer tüketicilerin de şeffaf bir bilgi edinebilmesi amacıyla LG Türkiye sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Test grubunda yer alan kullanıcılardan bir kişi LG XBOOM Go PL7 modeli ile ilgili yorumlarını bizlere şöyle aktardı: “Cep telefonuma indirdiğim LG XBOOM uygulaması ile cihazın şarjını görmek, renk modunu seçebilmek de çok güzel. Tıpkı telefona bağlanması gibi dizüstü bilgisayarıma bağlama süresi de inanılmaz hızlıydı. Ayrıca 3 oda ötede dahi bluetooth sorunsuz çekiyor. Tam 4 saat kesintisiz, son seste ve ışıklar aktif şekilde müzik dinlediğimde şarjı sadece %50’ye inmişti.”

LG XBOOM Go Test Grubu’ndan Sertaç, çalışırken de PL5’inden vazgeçemeyenlerden videolarını düzenlerken ince ses ve enstürmanları çok rahat duyduğu için artık kulaklığa da ihtiyaç duymuyormuş.

Aynı test grubundan Mina; LG XBOOM Go uygulamasıyla hoparlörünün Woofer’lar titredikçe yanıp sönen ışıklarının renklerini değiştirebilmeyi çok sevmiş

Devam ettiğimiz de, Ecem; koşarken elinden kaymaması ve Sound Boost ile kendini partide gibi hissedebilmeyi çok sevmiş, gibi örneklere ulaşabiliyoruz.

LG XBOOM Go PL2 modelinin hafifliği konusunda yorum yapan bir diğer kullanıcı ise “Kalabalık koşu gruplarıyla koşarken taşıdığım hoparlörün ağırlığı yanında LG XBOOM Go’nun hafifliği karşısında şaşırdım! Ufak bir deneme koşusuna çıktım ve alışılagelmişin dışında kolumda hiçbir ağrı olmaksızın performansımı etkilemeden koşabildim. Normal yaşantıma döndüğümde de sırt çantamda ağırlık yapmayacağı için şimdiden çok seviniyorum” şeklinde deneyimini paylaştı.

Derin Baslar, Net Vokaller Sunuyor

Kullanıcıların istedikleri her an, her yerde kaliteli müzik dinleyebilmeleri için tasarlanan LG XBOOM Go serisi Bluetooth hoparlörler kullanıları oldukça memnun edecek bir ses deneyimi sunuyor. Meridian teknolojisine sahip olan LG XBOOM Go serisi, derin basların, zengin tonların ve net vokallerin gayet sağlıklı dinlemesini sağlıyor. Sound Boost özelliği ile birlikte de, ses gücünü artırarak ses alanını genişletiyor ve tam bir parti atmosferi yaratmayı başarıyor. Yuvarlak hatlı dizaynı ile beraber gelen, şık kauçuk kaplamasıyla gözlere hitap eden LG XBOOM Go serisi, pasif radyatörler ve Woofer’lar titredikçe yanıp sönen halka şeklindeki ışıklarla ortamı daha da canlandırıyor. Keza kullanıcı deneyimlerinde de bu kilit noktalara vurgu yapıldığını, gerek hafifliğini, gerek şıklığını ve vaad ettiği temiz doygun ve yüksek seviyesini kullanıcılara hissettirmiş. Ayrıca kullanıcılar geçer not almış.

Teknik tarafta ele aldığımız zaman IPX7 su geçirmez koruma sınıfı sayesinde, yağmur suyunda, zorlu koşullarda ıslanma konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. Ayrıca iki cihazı aynı anda Bluetooth® üzerinden eşleştirmenize izin verdiğini de belirtelim. Sesli Komut düğmesiyle Google Asistan’ı etkinleştirebilirsiniz ve akıllı telefonunuza dokunmadan parçayı sesinizle duraklatıp veya bir sonraki parçayı sesinizle oynatabilirsiniz. Son olarak LG XBOOM Go ile CD kalitesinden daha iyi müzikleri rahatça eşleştirin ve dinleyin. aptX, Bluetooth® bağlantısı üzerinden 16 bit müzik sunar.

LG XBOOM Go Özellikleri;