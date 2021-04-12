Samsung Galaxy Z Fold 3, batarya özellikleriyle ortaya çıktı!

Güney Kore’den gelen son raporlar, yaklaşmakta olan Samsung Galaxy Z Fold 3 ile ilgili bazı önemli teknik özellikleri ortaya çıkardı. Raporlara göre bu cihaz 4380 mAh değerinde batarya ile gelecek. Bu pil kapasitesi, önceki nesil Galaxy Z Fold 2’nin kullandığı 4500 mAh bataryadan daha düşük. Ayrıca rapor, lityum pillerin Samsung SDI tarafından üretileceğini gösteriyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 3, neden daha düşük kapasiteli batarya ile geliyor?

Ortaya çıkan raporlara göre Güney Koreli üretici, ekran boyutundaki değişiklik nedeniyle batarya kapasitesini azaltıyor. Şirket, Galaxy Z Fold 3 ile birlikte ekran boyutunu 7.5 inçe düşürecek. Önceki nesil Samsung Galaxy Z Fold 2’nin 7.6 inç boyutunda ekranı bulunmaktaydı. Ancak dahili ekranın boyutu her iki modelde de aynı kalacak. Galaxy Z Fold 2’nin dahili ekranı 6.2 inçti. Bataryadaki ve ekrandaki küçülme, Galaxy Z Fold 3’ü daha taşınabilen bir cihaz haline getirecek. Her ne kadar ufak değişiklikler olsa da bunun kullanıcıya etki edeceği düşünülüyor.

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Samsung’un yeni katlanabilen cihazı hakkında başka neler biliyoruz?

Son raporlara göre Samsung Galaxy Z Fold 3, S-Pen kalem desteği ile gelecek. Bu aslında bir spekülasyon değil çünkü bu konuyla ilgili şirketin içerisinden resmi bir teyit bulunmakta. Cihazın ekranı, çift katlanabilen bir tasarıma sahip olacak. Ekran, her iki taraftan da iç tarafa doğru katlanabilen bir form ile gelecek. Bu, akıllı telefonun iki adet menteşesinin bulunabileceğini gösteriyor. Ayrıca Samsung, yeni akıllı telefonunda Ultra İnce Cam (UTC) teknolojisinin gelişmiş halini de sunacak. Yeni ekran, kalemin dokunuşuna uyum sağlamak için daha sert bir malzeme ile üretilecek. Ayrıca ekranın genel dayanıklılığı plastik ekranlardan çok daha iyi olacak. Bununla birlikte firma, UTG camın kalınlığını da arttıracak. Bazı sızıntılar, bu ekranın 5. seviye Mohs sertliğine ulaşacağını söylüyor.

Spekülasyonlara göre Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2, Temmuz 2021’de piyasaya çıkacak. Her iki cihaz da muhtemelen Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca her iki ekranın da uyarlanabilen ekran tazeleme oranı ve ekran altı ön kamera teknolojisi ile geleceği söylenmekte. Son raporlar, Galaxy Z Fold 3’ün şimdiden üretime hazır olduğunu gösteriyor. İsmini vermeyen anonim bir kaynak, bu cihazın dijital sensörler ve daha iyi bir UTG teknolojisi ile geleceğini söylüyor. Şimdilik Galaxy Z Fold 3 ile ilgili bilinen ve sızdırılanlar bunlar. Önümüzdeki haftalarda bu cihazla ilgili daha fazla yeni bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz.

Samsung Galaxy Z Fold 2 teknik özellikleri