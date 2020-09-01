Apple, Türkiye için App Store fiyatlarını artırma kararı aldı

Apple, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerde App Store uygulamalarının ve uygulama içi satın alımlarının fiyatlarında artış yapma kararı aldı.

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Apple, App Store fiyatlarını artırdı

Apple, bugün geliştiriciler için yayınladığı duyuruda Türkiye, Şili, Meksika ve Suudi Arabistan için App Store fiyatlarında artış yapılacağını söyledi. Ayrıca şirket bu artışın sebebi olarak ise, söz konusu ülkelerde yürürlüğe giren yeni vergi değişiklikleri olduğunun da altını çizdi. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz sene kasım ayında dijital hizmet vergisi adlı yeni bir vergi kanunu çıkmıştı; bu kanun, yurt dışı kaynaklı dijital hizmet sağlayıcılarına Türkiye’de %7.5 ek vergi getiriyordu.

İşte Apple da, bu gibi ek vergilerden dolayı Türkiye’de App Store uygulama fiyatlarında ve uygulama içi satın alımlarda fiyat artışı yapılacağını açıkladı. Açıklamaya bakıldığında, App Store için %18 oranında KDV’ye ek olarak %7,5 oranında dijital hizmet vergisi eklendiği anlaşılıyor.

“Vergiler veya döviz kurları değiştiğinde, bazen App Store’da fiyatları güncellememiz gerekir. Önümüzdeki birkaç gün içinde, Şili, Meksika, Suudi Arabistan ve Türkiye’deki vergi değişikliklerine yanıt olarak App Store’daki uygulamaların ve uygulama içi satın almaların fiyatları (otomatik yenilenebilir abonelikler hariç) artacak. Gelirleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyata göre hesaplanacaktır.”

Apple tarafından alınan karar sonrası App Store fiyatlandırmaları şu kriterlere göre şekillenecek:

Şili: %19 oranında yeni katma değer vergisi

%19 oranında yeni katma değer vergisi Meksika: %16 oranında yeni katma değer vergisi

%16 oranında yeni katma değer vergisi Suudi Arabistan: Katma değer vergisinde %5’ten %15’e artış

Katma değer vergisinde %5’ten %15’e artış Türkiye: %7,5’lik yeni dijital hizmetler vergisi (%18’lik mevcut katma değer vergisine ek olarak)

Özetle, Türkiye için konuşacak olursak; App Store’da uygulama yayınlayan ve uygulama içinde kullanıcıya hizmet satan bir geliştiricinin, fiyat ücretlerini bu yeni %7.5 oranındaki dijital hizmet vergisine göre şekillendirmesi gerekiyor. Elbette bu durum dolaylı olarak kullanıcıları da etkileyecek. En nihayetinde geliştiricinin de yaptığı uygulamadan hatırı sayılır derecede kar elde etmesi gerekiyor, dolayısıyla her halükarda App Store fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşanacağını söyleyebiliriz.

Bu arada Apple, yeni fiyatlandırmanın yürürlüğe gireceği tarihin ise birkaç gün olduğunu söyledi.