Apple
Apple, Türkiye için App Store fiyatlarını artırma kararı aldı
Apple, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerde App Store uygulamalarının ve uygulama içi satın alımlarının fiyatlarında artış yapma kararı aldı.
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Apple, App Store fiyatlarını artırdı
Apple, bugün geliştiriciler için yayınladığı duyuruda Türkiye, Şili, Meksika ve Suudi Arabistan için App Store fiyatlarında artış yapılacağını söyledi. Ayrıca şirket bu artışın sebebi olarak ise, söz konusu ülkelerde yürürlüğe giren yeni vergi değişiklikleri olduğunun da altını çizdi. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz sene kasım ayında dijital hizmet vergisi adlı yeni bir vergi kanunu çıkmıştı; bu kanun, yurt dışı kaynaklı dijital hizmet sağlayıcılarına Türkiye’de %7.5 ek vergi getiriyordu.
İşte Apple da, bu gibi ek vergilerden dolayı Türkiye’de App Store uygulama fiyatlarında ve uygulama içi satın alımlarda fiyat artışı yapılacağını açıkladı. Açıklamaya bakıldığında, App Store için %18 oranında KDV’ye ek olarak %7,5 oranında dijital hizmet vergisi eklendiği anlaşılıyor.
“Vergiler veya döviz kurları değiştiğinde, bazen App Store’da fiyatları güncellememiz gerekir. Önümüzdeki birkaç gün içinde, Şili, Meksika, Suudi Arabistan ve Türkiye’deki vergi değişikliklerine yanıt olarak App Store’daki uygulamaların ve uygulama içi satın almaların fiyatları (otomatik yenilenebilir abonelikler hariç) artacak. Gelirleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyata göre hesaplanacaktır.”
Apple tarafından alınan karar sonrası App Store fiyatlandırmaları şu kriterlere göre şekillenecek:
- Şili: %19 oranında yeni katma değer vergisi
- Meksika: %16 oranında yeni katma değer vergisi
- Suudi Arabistan: Katma değer vergisinde %5’ten %15’e artış
- Türkiye: %7,5’lik yeni dijital hizmetler vergisi (%18’lik mevcut katma değer vergisine ek olarak)
Özetle, Türkiye için konuşacak olursak; App Store’da uygulama yayınlayan ve uygulama içinde kullanıcıya hizmet satan bir geliştiricinin, fiyat ücretlerini bu yeni %7.5 oranındaki dijital hizmet vergisine göre şekillendirmesi gerekiyor. Elbette bu durum dolaylı olarak kullanıcıları da etkileyecek. En nihayetinde geliştiricinin de yaptığı uygulamadan hatırı sayılır derecede kar elde etmesi gerekiyor, dolayısıyla her halükarda App Store fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşanacağını söyleyebiliriz.
Bu arada Apple, yeni fiyatlandırmanın yürürlüğe gireceği tarihin ise birkaç gün olduğunu söyledi.
Apple
iPhone 11, bu yılın ilk yarısında en çok satılan telefon modeli oldu!
Omdia Danışmanlık ve Araştırma Şirketi tarafından yayınlanan rapora göre; Apple iPhone 11, açık bir fark ile bu yılın ilk yarısında en çok satılan telefon modeli oldu. Apple iPhone 11, toplamda 37.7 milyonluk satış adedi ile bu yılın ilk yarısında diğer akıllı telefon modelleri karşısında ciddi bir üstünlük kurarak; pazarı domine etmeyi başardı.
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iPhone 11, en yakın rakibi Galaxy A51’e yaklaşık 26 milyon satış adedi fark atarak rakibini 3’e katladı
|2020 yılının 1. yarısı
|2019 yılının 1. yarısı
|Sıralama
|Model
|Marka
|Satış Adedi (Milyon)
|Model
|Marka
|Satış Adedi (Milyon)
|1
|iPhone 11
|Apple
|37.7
|iPhone XR
|Apple
|26.9
|2
|Galaxy A51
|Samsung
|11.4
|Galaxy A10
|Samsung
|13.4
|3
|Redmi Note 8
|Xiaomi
|11.0
|Galaxy A50
|Samsung
|12.0
|4
|Redmi Note 8 Pro
|Xiaomi
|10.2
|A5
|Oppo
|10.5
|5
|iPhone SE (2020)
|Apple
|8.7
|iPhone 8
|Apple
|10.3
|6
|iPhone XR
|Apple
|8.0
|Redmi 6A
|Xiaomi
|10.0
|7
|iPhone 11 Pro Max
|Apple
|7.7
|Redmi Note 7
|Xiaomi
|10.0
|8
|Redmi 8A
|Xiaomi
|7.3
|Galaxy J2 Core
|Samsung
|9.9
|9
|Redmi 8
|Xiaomi
|6.8
|iPhone Xs Max
|Apple
|9.6
|10
|iPhone 11 Pro
|Apple
|6.7
|Galaxy A30
|Samsung
|9.2
Omdia’nın raporlarına göre geçen yılın aynı döneminde de benzeri bir başarı yakalayan Apple, bu başarısını iPhone XR modeline borçlu idi. Fakat bu yıl satışa çıkardığı iPhone 11, hem adetsel anlamda hem de oransal anlamda çok daha büyük bir satış başarısına imza attı. iPhone 11’in en yakın rakibi ise, 11.4 milyon satış adedi ile Samsung Galaxy A51 oldu. Samsung’un ardından 3. ve 4. sırayı ise Redmi Note 8 modelleri ile Xiaomi aldı.
Hangi markalar 2020’de iyi bir dönem geçiriyor; hangi markalarda satışlar yolunda gitmiyor
Geçen yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda, Xiaomi ve Apple modellerinin satış başarılarını artırdığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl hiçbir modeli ile ilk 5’e girebilmeyi başaramayan Xiaomi, bu yıl 2 cihaz ile ilk 5 sıra içerisindeki yerini aldı. Apple tarafına baktığımızda ise, iPhone SE (2020) modelindeki beklentilerin boşa çıkmadığını ve cihazın 5. sıraya yerleşmeyi başardığını görüyoruz. Ayrıca Apple, ilk 10’a tam 5 adet cihaz ile girmeyi başararak; adeta pazarı ne kadar domine ettiğini de gözler önüne sermiş oldu.
Geçen sene ilk 10’a girebilmeyi başaran Apple cihaz sayısı ise sadece 3 adetle sınırlı kalmış idi. Xiaomi ise, bu yıl ilk 10 içine toplam 4 adet cihazla girebilmeyi başardı. Geçen sene aynı dönemde Xiaomi için bu rakam ise sadece 2 idi. Yani bu yılın ilk yarısının rahatlıkla Apple ve Xiaomi egemenliğinde geçtiğini söyleyebiliriz. Samsung ise bu yıl listede sadece bir cihaz ile yer alarak hayal kırıklığı yaşadı. 2019’un ilk yarısında Samsung, listeye 4 adet cihazla girebilmeyi başarmıştı.
Omdia tarafından bu tablo nasıl yorumlanıyor
Geçen yıl en uygun fiyatlı Apple telefon olarak lanse edilen iPhone XR, satış adetlerinde ilk sırayı almayı başarabilmişti. iPhone 11’in bu başarıyı daha yukarıyı taşımasını sağlayan etkenler ise; iPhone 11 modelinin XR modeline kıyasla kamera ve donanım yönünden birçok geliştirmeye sahip olmasının yanı sıra fiyatının da 50 Dolar daha ucuz olması idi. Bu sayede iPhone 11, Covid-19 salgını boyunca yaşanan ekonomik ve lojistik sıkıntılara rağmen iPhone XR’dan daha fazla satabilmeyi başardı. Hatta Apple, iPhone SE (2020) modeli ile de beraber toplam satışlarını geçen seneye oranla %13 kadar artırabilmeyi başardı.
Huawei ise, beklenildiği üzere ambargolarla beraber zor bir dönem yaşayarak; bu sene hiçbir modeli ile listede bulunmayı başaramadı.
Peki ya siz Apple ve Xiaomi’nin bu başarısı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizlere ulaşabilir ve düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Apple
Apple, Facebook’taki ‘Apple %30 komisyon alıyor’ yazısını engelledi
Apple ile uygulama geliştiricileri arasında yaşanan komisyon savaşlarına Facebook da katıldı. Kullanıcılara uygulama içi satın alımlarda “Apple, bu ödemeden %30 komisyon alıyor” yazılı bir bilgilendirme mesajı gösteren Facebook, görünüşe göre Apple’ın engeline takılmış durumda.
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Son bir aydır Apple ile geliştiriciler arasında yılan hikayesine dönen bir komisyon krizi yaşanıyor. En son Fortnite ile yaşanan kriz, Apple’ın Epic Games’in geliştirici hesabını silerek son noktayı koymasıyla sonuçlanmıştı. Şimdi ise bu savaşın yeni kahramanı Facebook oldu.
Facebook, yurt dışında kullanıma sunduğu yeni bir güncelleme sayesinde kullanıcıların direkt olarak uygulama içerisinden bilet alabilmelerine olanak sağlamaya başladı. Ancak şirket, bununla da yetinmeyip bilet satın almak isteyen kullanıcılara ödeme ekranında “Apple, bu ödemeden %30 komisyon alıyor.” yazılı bir bilgilendirme gösteriyordu.
Tam bu noktada Apple ise devreye girip Facebook’un bu tutumundan dolayı App Store kurallarını ihlal ettiğini öne sürerek bu güncellemeyi engelledi. Apple’a göre geliştiricilerin, kullanıcının işine yaramayacak bilgileri uygulamaya eklemesi yasak. İşte bundan dolayı Facebook’un bu bilgilendirme mesajını içeren güncellemesi Apple’ın engeline takıldı, sonrasında ise bu ibare kaldırılarak uygulama yeniden güncellendi.
Ayrıca Facebook, konuyla alakalı yaptığı açıklamada; “İnsanların küçük işletmeler için harcadıkları paranın gerçekte nereye gittiğini anlamalarına her zamankinden daha fazla yardımcı olmalıyız. Maalesef Apple, %30 vergileriyle ilgili şeffaflık bildirimimizi reddetti, ancak bu bilgileri uygulama içinde kullanıma sunmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Anlaşıldığı üzere Apple, katı kurallarını uygulamak ve 1 nebze de olsa geri adım atmamak konusunda oldukça kararlı. Uzun vadede bu kararlılığı nelere mal olur, nelere mal olmaz hep birlikte göreceğiz.
Apple
Apple, Epic Games geliştirici hesabını kapattı!
Fortnite Mobile’dan dolayı başlayan Apple ve Epic Games gerilimi, yaşanan son gelişme ile birlikte bambaşka bir boyuta taşındı. Epic Games’in App Store geliştirici hesabı tamamen kapatılırken, uygulama marketinde yer alan bütün oyunları da silindi!
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Apple dediğini yaptı, Epic Games’i App Store’dan çıkardı!
13 Ağustos’tan beri yaşanan gerilim, Fortnite Mobile’a gelen ödeme sistemi güncellemesinden dolayı kaynaklanıyor. App Store’un uygulama içi satın alma sistemine alternatif bir ödeme yöntemi geliştiren Epic, bu yeniliği Ağustos başında kullanıcılara sundu. Ancak ilgili güncellemenin yayınlanmasından yalnızca birkaç saat sonra popüler oyun Apple tarafından uygulama marketinden kaldırıldı. Bunun üzerine Epic Games sert bir açıklama yayınlayarak Apple’ı dava ettiklerini duyurmuştu.
Son olarak Apple, Epic Games’e istenen değişiklikleri yapması ve davayı geri çekmesi için 14 gün süre vermişti. Dün sona eren süreçte herhangi bir olumlu gelişme gerçekleşmedi ve Epic Games’in App Store geliştirici hesabı resmen kapatıldı. Böylece Fortnite dışında Battle Breakers ve Infinity Blade Stickers gibi diğer Epic Games oyunları da uygulama marketinden kaldırıldı.
Apple’ın yaptığı açıklamada sürecin bu şekilde sona ermesinden dolayı duyulan üzüntü dile getirildi. Epic Games ile uzun süredir başarılı bir iş ortaklığı sürdürdüklerini belirten Apple, “Epic Games, mahkemenin verdiği tavsiyelere rağmen App Store’un kurallarını ihlal etmeyi sürdürdü. Bizimle anlaşmak yerine maalesef geliştirici sözleşmesine aykırı Fortnite güncellemelerini tekrar tekrar gönderdiler. Epic Games ile gelecekte yeniden çalışabileceğimizi umuyoruz ama maalesef bu mevcut şartlarda mümkün değil.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Epic’in sahibi olduğu Unreal Engine oyun motoru ile misilleme yapabileceği düşünülüyordu. Ancak bu ihtimal, mahkemenin aldığı ara karar ile ortadan kalkmış gibi görünüyor. Epic Games’in yaptığı başvuru karşısında Apple’ı haklı bulan yargıç, Unreal Engine’e erişimin engellenemeyeceğine hükmetmişti. Yine de davada kesin karar yıl sonuna doğru alınacağı için Epic Games’in karşı hamle yapabileceği belirtiliyor.