Philips TV & Sound, 7 farklı üründe 7 Red Dot ödülü kazandı!

Philips TV & Sound markası 7 farklı adet ürününde 7 Red Dot ödülü kazanmayı başardı. Marka, özellikle Avrupai tasarım ve malzeme kalitesi yüksek ürünleriyle dikkat çekiyor.

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Şirket, dünya çapındaki markaların tasarım inovasyonunu ölçen uluslararası kusursuzluk sertifikası Red Dot ödülü için 50 farklı kategoriden, 5500’den fazla ürün yarıştı. Tasarımlar, 40 profesyonel jüri üyesi tarafından ‘inovasyon derecesi, fonksiyonellik, form kalitesi, ekolojik uyumluluk ve dayanıklılık’ başlıkları altında oylandı.

TP Vision Baş Tasarımcısı Rod White; ‘’Avrupa dizaynı odaklı tasarım takımımız sayesinde aldığımız ödüllerden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Tasarım dilimiz rakiplerimizden biraz farklı. Ürünlerimiz yalnızca performans odaklı değil. Başarımız; ürünlerimizin kullanıcılarına yaşattığı deneyim ve o ürüne sahip olmaktan kaynaklı mutlulukla da orantılı. Kazandığımız ödüller de gösteriyor ki Red Dot uzmanları da bizimle aynı fikirde.’’dedi.

Philips TV & Sound, Red Dot Ödüllü Ürünleri:

Philips OLED855 TV

Görüntü ve ses kalitesi standardını belirleyen en yeni OLED855 TV, eşsiz, cesur ve minimal stand mimarisiyle üstün görüntü kalitesini deneyimletmek amacıyla tasarlandı.

OLED855, modern evlere yakışacak ve izleyicisine ayrıcalıklı ve üst düzey kalitede bir izleme deneyimi yaşatmak amacıyla birinci sınıf malzemeler ve kaplamalardan üretildi.

Philips Fidelio X3 & L3 Kulaklıklar

Seçkin(Premium) Fidelio markasının geri dönüşü Fidelio X3 model kablolu kulak üstü kulaklık ve IFA’da piyasaya sürülecek olan Fidelio L3 kablosuz kulak üstü kulaklıklarla oldu. Iki ürün de kullanıcısına yüksek ses deneyimi vadediyor.

Başarılı performans ve üst düzey tasarıma sahip X3 ve L3, Fidelio markasının orjinal üst düzey performanslı kulaklıklarının eskiden gelen tasarım mimarisini yeniden yorumlayan iki ürün.

Hafif çelik çerçevesi, Kvadrat malzemeleri ve Muirhead derisiyle Philips TV & Sound’ın Avrupa dizayı tasarım dilini birebir yansıtıyor.

Philips TAT8505 TWS Aktif Gürültü Önleyici Kulaklık

Önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek olan TAT8505, siyah renkli, kompakt ve ergonomik. Ürünün şarj aleti ve yedek pili de adeta mücevher gibi kullanıcısına sunuluyor.

Philips Bluetooth Hoparlör Serisi

Dikey veya yatay olarak kullanılabilen, dikdörtgen tasarımlı, dokunmatik hoparlörler metal bitişli ve elde kolayca taşınabilen özellikte.