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YENİ NESİL KONSOLLARA HAZIR TV! | Philips The One 58PUS8506
Philips The One 58PUS8506 incelemesiyle karşınızdayız. Yeni nesil konsollarda dikkat çeken VRR desteği ile gelen yeni The One modelinin detayları vieomuzda!
Detaylı bilgi için; https://hwp.to/8506
YENİ NESİL KONSOLLARA HAZIR TV! | Philips The One 58PUS8506
Philips’in dünya genelinde fiyat/performans odağıyla dikkat çeken model serisi The One yenilendi. En büyük yeniliğin HDM 2.1 ve VRR desteği olan model, tasarımsal olarak da oldukça sade ce şık görünüyor.
50, 58, 65, 70 ve 75 inç seçenekleri ile gelen yeni The One serisinde 4K UHD çözünürlük standart olarak geliyor. Ayrıca P5 Perfect görüntü motorundan gücünü alan cihaz, yanlar ve üstten çevrili Ambilight 3 teknolojisiyle görüntünün ekrandan taşmasını sağlayan sistemi sunmaya devam ediyor. Bu özellik bildiğiniz gibi Philips modellerinin diğer tüm markalardan ayıran en önemli artısı.
İnce çerçeveli ve metalik görünümlü olarak tasarlanan Philips 58PUS8506 görüntü kanadında da neredeyse tüm HDR standartlarını destekliyor. HDR10, HDR10+, Dolby Vision ve HLG desteği sunan model, platformlar arası farklılaşan HDR seçeneklerinde sorunsuz ve canlı bir görüntü vadediyor.
20 Watt toplam değere sahip çift hoparlör ve Dolby Audio desteği de sağlayan The One’da DTS Play-Fi özelliği de mevcut. Bu sayede destekleyen hoparlörler ile evin tamamında izlediğiniz görüntüye ait sesi eve yayabilirsiniz.
Android TV 10 ile yeni nesil sistem ile gelen televizyon, Android dünyasındaki tüm uygulama ve oyunlara destek sağlıyor. Türkçe destekli Google Asistan ile de komutları rahatlıkla verebilirsiniz.
Bağlantı noktaları ise şu şekilde;
4x HDMI (1-2 HDMI 2.1, 3-4 HDMI 2.0)
2x USB
1x Uydu Konektörü
1x Common Interface Plus
1x Dijital ses çıkışı (optik)
1x RJ-45
1x 3,5 mm ses çıkışı
Genel olarak baktığımızda zaten iyi olan Philips Performance serisinin HDMI 2.1 ve yeni nesil özellikler ile çok daha ilgi çekici hale geldiğini söyleyebiliriz.
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YENİ NESİL KONSOLLARA HAZIR TV! | Philips The One 58PUS8506
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YENİ NESİL KONSOLLARA HAZIR TV! | Philips The One 58PUS8506
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