Philips OLED+935 TV, yapay zeka özellikleriyle satışa çıkıyor!

Philips TV, gelişmiş görüntü performansı (Picture Qaulity-PQ) sunmanın ilk adımı olarak kabul ettiği yapay zeka fonksiyonlarını, yeni OLED TV’leri için kullanıma sundu. Philips TV’nin OLED ürünleri, 2019 yılında Avrupa basınında 80 farklı yerden “En İyi TV” ödülünü aldı.

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Bir yandan 805/855/865 modelleriyle piyasadan olumlu tepkiler alan Philips, diğer yandan herhangi bir TV’nin en doğal ve gerçeğe yakın görüntüleri üretmesi için geliştirilen yapay zeka teknolojisini sunuyor. Philips TV’nin gelişmiş yapay zeka fonksiyonu ilk olarak firmanın yeni amiral gemisi ürünü OLED+ 935’te tanıtılacak.

Philips TV ekibi tarafından firma içinde geliştirilen yapay zeka, son 30 yılda ekip tarafından oluşturulan bir veritabanından milyonlarca PQ test klibini analiz etmek için makine öğrenme yöntemini kullanıyor. Yapay zekanın sahip olduğu yazılım; PQ işlevinin beş öğesi (kaynak, renk, kontrast, hareket ve keskinlik) arasından daha iyi bir denge oluşturmak için tasarlandı.

TP Vision ekibinin PQ uzmanları; yapay zekanın içeriği manzara/doğa, yüz/cilt tonu, hareket/spor, karanlık/kontrast ve diğerleri olmak üzere beş kategoriye ayırmak için kullandığı sistemin genel parametrelerini tanımlıyor.

Yapay zeka teknolojileri ile ekran yanıklarına son!

OLED + 935 OLED ekranları korumak için özel olarak tasarlanmış bir anti-burn-in sistemine sahip ilk TV olarak kullanıcı karşısına çıkıyor. Anti-burn-in çözümü, statik içeriği çok doğru bir şekilde algılamak için 32400 bölgelik bir şebekeyi izliyor. Yanmayı önlemek için diğer parçaların çıkışından ödün vermeden yerel ışık çıkışının yoğunluğunu kademeli olarak azaltıyor.

Görüntünün tamamına tek bir keskinlik ayarı uygulamak yerine ekranı bölgesel olarak tarayan yeni yapay zeka destekli keskinlik özelliği, görüntünün belirli bölgelerine farklı ayarlar uygulayarak bütün resim üzerinde optimum netlik sağlıyor.

Yapay Zeka Akıllı Bit Geliştirme 2.0, 4. nesil P5 işlemcinin yeni donanım ve yazılımlarını kullanıyor. Sistem, ek çipin ekstra işlem gücü uyguluyor. 8 bit videoyu neredeyse 14 bit hassasiyete kadar genişletebiliyor ve resmin diğer bölümlerinde ayrıntı kaybı olmadan daha yumuşak geçişler sağlıyor.

SDR kaynaklı içerikleri detaylandırın

Philips TV’nin Doğal Gerçeklik İşleme (Perfect Natural Reality – PNR) teknolojisinin yapay zeka tarafından geliştirilmiş bir sürümünü de içeriyor. Geliştirilmiş PNR sürümü, SDR kaynaklı içeriği yüzde 30 daha fazla doğal netlikle HDR benzeri bir resme dönüştürüyor.

Philips TV HLG, HDR10 ve HDR10 + kaynakları dahil olmak üzere iyileştirilmiş HDR performansı sunan Dolby Bright Modunu kullanıyor. Philips TV, Dolby Vision kodunu içeren bu mod sayesinde, HDR içeriğini iyileştiren P5 yapay zeka işlemcisiyle, tüm HDR formatlarını destekliyor.

Görüntüdeki kareleri yeniden sıralamayı etkin tutan Pure Cinema Mode, kare hızını dönüştürmeyi devre dışı bırakıyor. Bu sayede 3:2 kadans 60 Hz olarak kapsüllenmiş 24 kare bir film, 5: 5 kadans 120 Hz olarak yeniden sıralanıyor.