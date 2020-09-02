Akıllı TV
Philips OLED+935 TV, yapay zeka özellikleriyle satışa çıkıyor!
Philips TV, gelişmiş görüntü performansı (Picture Qaulity-PQ) sunmanın ilk adımı olarak kabul ettiği yapay zeka fonksiyonlarını, yeni OLED TV’leri için kullanıma sundu. Philips TV’nin OLED ürünleri, 2019 yılında Avrupa basınında 80 farklı yerden “En İyi TV” ödülünü aldı.
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Bir yandan 805/855/865 modelleriyle piyasadan olumlu tepkiler alan Philips, diğer yandan herhangi bir TV’nin en doğal ve gerçeğe yakın görüntüleri üretmesi için geliştirilen yapay zeka teknolojisini sunuyor. Philips TV’nin gelişmiş yapay zeka fonksiyonu ilk olarak firmanın yeni amiral gemisi ürünü OLED+ 935’te tanıtılacak.
Philips TV ekibi tarafından firma içinde geliştirilen yapay zeka, son 30 yılda ekip tarafından oluşturulan bir veritabanından milyonlarca PQ test klibini analiz etmek için makine öğrenme yöntemini kullanıyor. Yapay zekanın sahip olduğu yazılım; PQ işlevinin beş öğesi (kaynak, renk, kontrast, hareket ve keskinlik) arasından daha iyi bir denge oluşturmak için tasarlandı.
TP Vision ekibinin PQ uzmanları; yapay zekanın içeriği manzara/doğa, yüz/cilt tonu, hareket/spor, karanlık/kontrast ve diğerleri olmak üzere beş kategoriye ayırmak için kullandığı sistemin genel parametrelerini tanımlıyor.
Yapay zeka teknolojileri ile ekran yanıklarına son!
OLED + 935 OLED ekranları korumak için özel olarak tasarlanmış bir anti-burn-in sistemine sahip ilk TV olarak kullanıcı karşısına çıkıyor. Anti-burn-in çözümü, statik içeriği çok doğru bir şekilde algılamak için 32400 bölgelik bir şebekeyi izliyor. Yanmayı önlemek için diğer parçaların çıkışından ödün vermeden yerel ışık çıkışının yoğunluğunu kademeli olarak azaltıyor.
Görüntünün tamamına tek bir keskinlik ayarı uygulamak yerine ekranı bölgesel olarak tarayan yeni yapay zeka destekli keskinlik özelliği, görüntünün belirli bölgelerine farklı ayarlar uygulayarak bütün resim üzerinde optimum netlik sağlıyor.
Yapay Zeka Akıllı Bit Geliştirme 2.0, 4. nesil P5 işlemcinin yeni donanım ve yazılımlarını kullanıyor. Sistem, ek çipin ekstra işlem gücü uyguluyor. 8 bit videoyu neredeyse 14 bit hassasiyete kadar genişletebiliyor ve resmin diğer bölümlerinde ayrıntı kaybı olmadan daha yumuşak geçişler sağlıyor.
SDR kaynaklı içerikleri detaylandırın
Philips TV’nin Doğal Gerçeklik İşleme (Perfect Natural Reality – PNR) teknolojisinin yapay zeka tarafından geliştirilmiş bir sürümünü de içeriyor. Geliştirilmiş PNR sürümü, SDR kaynaklı içeriği yüzde 30 daha fazla doğal netlikle HDR benzeri bir resme dönüştürüyor.
Philips TV HLG, HDR10 ve HDR10 + kaynakları dahil olmak üzere iyileştirilmiş HDR performansı sunan Dolby Bright Modunu kullanıyor. Philips TV, Dolby Vision kodunu içeren bu mod sayesinde, HDR içeriğini iyileştiren P5 yapay zeka işlemcisiyle, tüm HDR formatlarını destekliyor.
Görüntüdeki kareleri yeniden sıralamayı etkin tutan Pure Cinema Mode, kare hızını dönüştürmeyi devre dışı bırakıyor. Bu sayede 3:2 kadans 60 Hz olarak kapsüllenmiş 24 kare bir film, 5: 5 kadans 120 Hz olarak yeniden sıralanıyor.
Akıllı TV
TCL TV’ler Bilkom işbirliğiyle Türkiye pazarına giriş yaptı!
TCL TV’ler, Bilkom işbirliğiyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Firmanın akıllı televizyonları, internete bağlantı seçenekleri, mobil cihazlardaki uygulamaları ve işletim sistemleriyle ev içi eğlence anlayışını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.
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Dünyanın en büyük ikinci televizyon üreticisi, Bilkom ile 2020 Eylül’de Türkiye’de
TCL, pazar araştırma şirketi Omdia’nın 2019 yılı verilerine göre, adet bakımından dünyanın en büyük 2. TV üreticisi konumunda yer alıyor. ABD’nin en hızlı büyüyen TV markası olan TCL, Mart ve Temmuz 2019 verilerine göre buradaki satış adetlerinde 1. sırayı aldı. Avrupa’da da büyümesini sürdüren marka, GfK verilerine göre Fransa’da 2019 yılının ilk üç çeyreğinde pazar payı bakımından 3. oldu.
İşbirliği hakkında konuşan Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, “2 yılı aşkın süredir mobil ve giyilebilir aksesuar kategorilerinde ürünlerini Türkiye’deki tüketicilere sunduğumuz TCL, zengin TV ürün gamı ile her yıl dünyanın dört bir yanında milyonlarca tüketiciye ulaşıyor. Türkiye’nin dijital yaşam koçu’ olarak, TCL TV’nin yüksek teknoloji sunan ürünlerini, erişilebilir fiyatlarla ve yerli üretim farkıyla Eylül ayında tüketicilerle buluşturacak olmanın heyecanı içerisindeyiz.” dedi.
TCL Industries Holdings ve TCL Electronics CEO’su Kevin Wang, “Bilkom ile yapmış olduğumuz işbirliği, tüketiciye daha yenilikçi değerler sunacaktır. TCL olarak globalde gerçekleştirdiğimiz başarılarından gurur duyuyor ve yapmış olduğumuz bu işbirliği ile önümüzdeki yıllarda Türkiye’de de başarılarımızı büyüteceğimize inanıyoruz.” dedi.
Bilkom güvencesiyle Türkiye’de satışa sunulacak olan TCL TV’ler, Android işletim sistemine sahip. AI-IN teknolojisi ile yapay zeka kullanarak ses ve görüntüyü en iyi hale getiriyor. QLED görüntü teknolojisi sayesinde yüksek renk doğruluğuna ulaşabiliyorlar. TCL TV’ler; canlı renkler, dinamik kontrast ve geniş görüntü açılarıyla ev eğlencesinin merkezi olmayı hedefliyor.
Akıllı TV
Google’ın yeni Android TV çubuğu, çok yakında tanıtılabilir
Google tarafından yakında piyasaya sürülecek yeni Android TV çubuğu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bu gelişme, Sabrina kod adlı yeni cihazın çok yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.
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Google’ın birkaç aydır basit bir Chromecast’ten daha öte; standart TV’leri adeta bir Android cihaza dönüştürecek çok daha kapsamlı işlevsel bir cihaz üzerinde çalıştığını biliyoruz. Şu ana kadar Sabrina kod adıyla gündemde olan bu cihazla alakalı bugün yeni detaylar ortaya çıktı.
Google, bugün ABD Federal İletişim Kurulu’na GZRNL ve G9N9N model kodlarına sahip iki cihaza ait çeşitli belgeler gönderdi. ABD’de yasalar gereği, kablosuz özelliği olan bir cihazın satışa sunulabilmesi için evvela Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylanması gerekir. İşte söz konusu cihazla alakalı detaylar, Google’ın FCC’ye gönderdiği belgeler sayesinde netlik kazandı.
FCC’nin internet sitesindeki belgelerden anladığımız kadarıyla Google, GZRNL kod adlı ürünü etkileşimli medya akış cihazı olarak; G9N9N kod adlı ürünü ise sadece bir kablosuz cihaz olarak tanımlıyor. Bu tanımlardan yola çıkarak, GZRNL kod adlı cihazın yakında tanıtılması beklenen Android TV çubuğu, G9N9N’nin ise bu cihazın kumandası olduğunu söyleyebiliriz.
Ayrıca FCC’nin belgelerini detaylı olarak incelediğimizde göze çarpan detaylardan biri, etkileşimli medya akış cihazı olarak tanımlanan GZRNL ürününe ait yuvarlatılmış köşelere sahip bir etiket oldu. Bu etiketten anlaşıldığı üzere Google, yeni cihazını Tayland’da üretmiş. Ayrıca etiketin fotoğrafta görünen şekli eğer cihazın kendisiyle aynıysa, büyük ihtimalle Google’ın yeni Android TV çubuğu küçük ve kompakt yapıda kare bir tasarıma sahip olacak.
Google, yeni Android TV çubuğuyla alakalı sessizliğini koruyor olsa da, FCC’nin onayına sunduğu yeni evraklar çok yakında cihazın tanıtılabileceğini gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi lansmanını, 50 milyondan fazla insan canlı olarak izledi
Geçtiğimiz pazar günü Xiaomi, firmanın kurucusu ve CEO’su Lei Jun tarafından düzenlenen online bir lansman gerçekleştirdi. Lansman sırasında Lei Jun, Mi 10 Ultra da dahil olmak üzere birçok ürünü tanıttı. Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl boyunca yapay zeka teknolojilerine ve IOT yani nesnelerin internetine odaklanacak.
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Xiaomi, ilerleyen zamanlarda birçok sürpriz ile karşımızda olabilir
Firma kurucusu ve CEO’su Lei Jun, Douyin üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın ile 50 milyon izleyiciye ulaşabilmeyi başardı. Ayrıca lansman sırasında Xiaomi’nin, 30 milyon Dolar’lık bir satış gerçekleştirebilmeyi de başardığı duyuruldu. Bu başarı üstüne Lei Jun, Weibo hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ulaşılan 2 rakamın da rekor düzeyde bir başarı olduğunu söyledi.
Önümüzdeki dönemde satışa sunulacak Xiaomi ürünlerinin lansmanını yapan Jun, çok beklenen Mi TV LUX Transparent Edition‘ı da tanıttı. Ayrıca, çok beklenen yeni amiral gemisi Mi 10 Ultra modelini de lansmanda görme fırsatı yakaladık. Mi 10 Ultra, 8K video çekim desteğine sahip ve cihazın Çin’deki satış fiyatı da 5,299 Yuan olarak belirlendi.
Ayrıca geçtiğimiz pazar günü Xiaomi tarafından yayınlanan mektupta ortaya çıkan şirketin gelecek planları da; Xiaomi’nin ilerleyen zamanlarda yapay zeka destekli IOT yani nesnelerin interneti odaklı olacağı yönünde. Hatta Xiaomi, geçtiğimiz dönemlerde bu teknolojilere önümüzdeki 5 yıl için en az 1.5 milyar Dolar’lık yatırım yapacağını da açıklamıştı. Şuanda dünyanın 4. en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Xiaomi, Mart döneminde de beklenenin çok üstünde bir finansal performans göstererek; 30.3 milyar Yuan’lık ciro yakalayabildi. Nesnelerin interneti, ekosistem ürünleri, akıllı TV’ler ve modemlerle beraber Xiaomi bu ürünlerde 13 milyar Yuan’lık ciro elde edebildi. Hatta Canalys tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının 2. çeyreğinde akıllı telefon satışları dünya genelinde %14 düşmüş olsa bile; Xiaomi’nin, satışlarını %10.1 oranında artırmayı başarabildiği ortaya çıktı.
Peki ya siz, Xiaomi’nin yeni ürünleri ve markanın gelecek planları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!