Pokemon Go, bazı Android ve iOS sürümlerine desteğini kesiyor

Pokemon Go, geliştirici firma Niantic tarafından yapılan açıklamaya göre ekim ayından itibaren bazı iOS ve Android sürümlerine desteğini tamamen sonlandıracak. Bu durum, oyunun artık desteği kesilen cihazlarda çalışmayacağı anlamına geliyor.

Popüler artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go’nun geliştiricisi Niantic, ekim ayından itibaren oyunun artık Android 5.0 Lollipop, iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemlerine desteğini sonlandıracağını açıkladı. Yani söz konusu işletim sistemlerine ve daha alt sürümlerine sahip olan cihazlarda oyun desteklenmeyecek. Bunların yanı sıra iPhone 5s ve iPhone 6 için de Pokemon Go desteğinin biteceği açıklandı. Aslında iPhone 5s ve 6, iOS 12 güncellemesini almıştı; ancak geliştirici firmanın açıklamasına göre bu telefonlar, 1 GB RAM’e sahip olduklarından dolayı Pokemon Go’yu çalıştırmakta hayli zorlanıyor.

Pokemon Go, sisteme yüklenen bir oyun olmamasına rağmen telefonun konumunu her an izlemek ve 3 boyutlu grafikler çalıştırmak için sistem kaynaklarını yoğun şekilde kullanıyor; 1 GB RAM’e sahip olan ve bataryası eskimiş bir telefonu düşündüğümüzde de bu durum, telefonların hayli zorlanmasına sebep olacak. Dolayısıyla geliştiricilerin bu açıdan haklı olduğunu söylemek mümkün.

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action.

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 31, 2020