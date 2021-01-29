Philips OLED805 model incelemesi | OLED’den daha fazlası!

Philips OLED805 incelemesiyle karşınızdayız. OLED tabanlı olarak üstün özellikler ile gelen bu modelin detayları videomuzda!

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PHILIPS 55OLED805 incelemesi

Philips OLED805 ya da bize gelen 55 inç model adıyla Philips 55OLED805/12 modeli, tasarımsal olarak bir önceki nesil OLED804 ailesine fazlasıyla benziyor. İnce hatları, şık meta çerçevesi ve yükseltilebilir ayağıyla gelen OLED805, çok şık ve sade bir yapıda geliyor.

OLED ekrandan bahsediyorken aklınıza takılabilecek “OLED yanma sorunu” olmayacağını da baştan söyleyelim. Bu konu hakkında aşağıda paylaştığımız videoya göz atabilirsiniz. Diğer bir yandan 4K HDR desteği sunan üründe HDR desteği de tüm formatlarda mevcut. HDR10, HDR10+, HLG ve Dolby Vision olmak üzere tüm formatlarda HDR içerikleri Philips OLED805 ile izleyebilirsiniz.

Android 9 Pie destekli bir arayüz ile gelen OLED805, Google Asistan ve Amazon Alexa ile sesli komut özelliği de sunuyor. Ambi Wakeup ve Ambisleep ile daha ferah bir görüntü de bu ürünler ile sağlayabilirsiniz. İyi seyirler…